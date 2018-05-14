Squeeze-out

Это эмоциональное решение. Снятие/не снятие денег ни как не влияет на исход судебного иска, только минус вашим финансам и плюс финансам ответчика
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 15 тра, 2018 10:32
Это эмоциональное решение. Снятие/не снятие денег ни как не влияет на исход судебного иска, только минус вашим финансам и плюс финансам ответчика
"Всё проходит, и это пройдёт"
Додано: Вів 15 тра, 2018 11:30
Это ваше мнение . А мое обратное . К тому же я не собираюсь включать в налоговую декларацию полученные деньги от продажи ( отнятия ) вследствие сквиза за бумаги . Деньги не получал, с продажей ( ограблением ) не согласен . Эмоций давно нет , только холодный расчёт . Вы меня с кем - то попутали ....
AA+
Додано: Вів 15 тра, 2018 12:35
Сомнительный будет результат. А вот решение суда, будет самое что ни есть настоящее на заметку всем желающим признать процедуру сквиза по-украински не законной.
Слушок гуляет, что "документальные" акционеры из Запорожья засланные казачки рыжего.
Как по мне, ориентиром будет решение по Синергии. Вчера было підготовче засідання. Есть кто, в курсе
Додано: Вів 15 тра, 2018 12:41
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