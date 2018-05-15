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Squeeze-out

Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Що Ви готові витратити,щоб Розділ XI закону про АТ(про примусовий викуп)був відмінений?

Squeeze-out 7 5 22
1. Я готовий очолити процес боротьби при допомозі інших;
5%
1
2. За моїми плечима є подібні виграні справи в судах, можу надати серйозну юридичну підтримку;
5%
1
3. Більше 10 млн грн;
0
0
4. 1 - 10 млн грн;
0
0
5. 100 тис - 1 млн грн;
5%
1
6. 10 тис - 100 тис грн;
9%
2
7. менше 10 тис грн;
45%
10
8. Глибоко стурбований, обурений, співчуваю, морально підтримую, але почекаю, коли хтось за мене зробить моє життя кращим;
9%
2
9. Хтось звернеться і ВР сама приведе розділ Закону у відповідність до Конституції / мені байдуже / у мене (уже) немає свого майна / від мене нічого не залежить.
9%
2
10. Я не проти, щоб моїм майном розпоряджалися без моєї згоди, головне, щоб добре заплатили.
14%
3
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 10:32

  V$Epropalo написав:Я лично не собираюсь снимать деньги с эскроу - счета до окончания судебных решений в этом вопросе.Не нужны мне их подачки :?


Это эмоциональное решение. Снятие/не снятие денег ни как не влияет на исход судебного иска, только минус вашим финансам и плюс финансам ответчика
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 11:30

  Камикадзе написав:
  V$Epropalo написав:Я лично не собираюсь снимать деньги с эскроу - счета до окончания судебных решений в этом вопросе.Не нужны мне их подачки :?


Это эмоциональное решение. Снятие/не снятие денег ни как не влияет на исход судебного иска, только минус вашим финансам и плюс финансам ответчика



Это ваше мнение . А мое обратное . К тому же я не собираюсь включать в налоговую декларацию полученные деньги от продажи ( отнятия ) вследствие сквиза за бумаги . Деньги не получал, с продажей ( ограблением ) не согласен . Эмоций давно нет , только холодный расчёт . Вы меня с кем - то попутали ....
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V$Epropalo
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 12:35

  d_12 написав:
  evgenygilbuj написав:я не хочу свои акции продавать ! мне что в суд идти ?


для початку подивіться який результат буде 16/05 (пост вище).

Сомнительный будет результат. А вот решение суда, будет самое что ни есть настоящее :mrgreen: на заметку всем желающим признать процедуру сквиза по-украински не законной.
Слушок гуляет, что "документальные" акционеры из Запорожья засланные казачки рыжего.
Как по мне, ориентиром будет решение по Синергии. Вчера было підготовче засідання. Есть кто, в курсе :roll: :?:
paolot
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 12:41

  paolot написав:
Слушок гуляет, что "документальные" акционеры из Запорожья засланные казачки рыжего.

Звідки Ви таку інформацію маєте ?
Serhij
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 14:49

Ви хочете сказати, що краще на суд не приходити, чи як ?
Прошу дати джерело чуток або не очорнювати людей, щоб часом Вас інші форумчани не почали вважати таким як Ви кажете про когось. Ви ж не такий, незважаючи на те, що на форумі недавно і сквіз-аут улюблена Ваша тема ?
Serhij
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 17:50

  Serhij написав:Ви хочете сказати, що краще на суд не приходити, чи як ?
Прошу дати джерело чуток або не очорнювати людей, щоб часом Вас інші форумчани не почали вважати таким як Ви кажете про когось. Ви ж не такий, незважаючи на те, що на форумі недавно і сквіз-аут улюблена Ваша тема ?

Можете идти куда угодно, никто Вас не держит ))
Здесь каждый за себя. К примеру, предпринимаю определенные действия со своей стороны. О том, где вижу правонарушение в сквизе написал. Если чукча не внимательный читатель, это исключительно его проблемы. Будет общий зацеп по теме, будем обсуждать. Пока не вижу смысла. Сопли, вопли, бла бла бла оценка и никакой конкретики. Эмоции были поначалу, можно понять (сам такой), но пора б уже перейти к конкретике. Увы, требования исков размыты и сводятся преимущественно к оспариванию сквиза в целом, т.е. оспариванию Законов Украины и Конституции :!: Поэтому иронизирую и буду делать это дальше ибо не понимаю зачем лезть в поле ВКСУ если можно "покопаться снизу", найти нарушения на уровне ГС и требовать их отмены или выполнения.
НУЖНЫМИ решениямм судов неоднократно пользовались умные люди. Отчего есть БОЛЬШИЕ сомнения, что иск запорожцев - не троянский конь. Будет по-другому, сниму шляпу перед, теми кто оспорит сквиз по сути.
Любимой стала недавно. Без нее, врядли сейчас отвечал бы на ваши вопросы :twisted:
Признаться, есть ощущение, что многие молча "чтут" и ждут готовых решений с мотивировочной частью, чтоб только реквизиты свои перебивать. Вот Эмитенту, вот в Комиссию, а вот в ГС Про оскарження и т.п. .Крассавчики. )))
Читайте, смотрите, ищите, думайте, решайте, пишите, предпринимайте.
Не совсем понял, Вы претендуете на уникальность данного форума и того что здесь пишут все эти надцать лет??? :mrgreen: Уважаемый, это кухня и каждый на ней судачит о своем. Тут как бы все Чайники, Мыцики, Паолоты и т.п. на то он финансюА :mrgreen: "Прошу дати" "очорнювати людей". Слушайте, а не пошли бы Вы к лЕбанову в нкцпфр.
От Вас появилась усатлость, уже не первый раз предьявляете претензии, не только ко мне.
Оставьте их при себе "счастливый вы наш" (с), иначе будете первым в списке 8)
paolot
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 18:30

  paolot написав:Признаться, есть ощущение, что многие молча "чтут" и ждут готовых решений с мотивировочной частью, чтоб только реквизиты свои перебивать.

правильные у вас ощущения.
скажу о себе: нет никакого желания терять сумму судебного сбора, нести расходы на альтернативную оценку/судебную экспертизу и, возможно, компенсировать ответчикам стоимость правовой помощи, если система станет на сторону рыжего в спорах с крупными игроками, типа Кинто.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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