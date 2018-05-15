Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 22232425 Що Ви готові витратити,щоб Розділ XI закону про АТ(про примусовий викуп)був відмінений? Squeeze-out 7 5 22 1. Я готовий очолити процес боротьби при допомозі інших; 5% 1 2. За моїми плечима є подібні виграні справи в судах, можу надати серйозну юридичну підтримку; 5% 1 3. Більше 10 млн грн; 0 0 4. 1 - 10 млн грн; 0 0 5. 100 тис - 1 млн грн; 5% 1 6. 10 тис - 100 тис грн; 9% 2 7. менше 10 тис грн; 45% 10 8. Глибоко стурбований, обурений, співчуваю, морально підтримую, але почекаю, коли хтось за мене зробить моє життя кращим; 9% 2 9. Хтось звернеться і ВР сама приведе розділ Закону у відповідність до Конституції / мені байдуже / у мене (уже) немає свого майна / від мене нічого не залежить. 9% 2 10. Я не проти, щоб моїм майном розпоряджалися без моєї згоди, головне, щоб добре заплатили. 14% 3 Всього голосів : 22 Додано: Вів 15 тра, 2018 10:32 V$Epropalo написав: Я лично не собираюсь снимать деньги с эскроу - счета до окончания судебных решений в этом вопросе.Не нужны мне их подачки Я лично не собираюсь снимать деньги с эскроу - счета до окончания судебных решений в этом вопросе.Не нужны мне их подачки



Это эмоциональное решение. Снятие/не снятие денег ни как не влияет на исход судебного иска, только минус вашим финансам и плюс финансам ответчика Это эмоциональное решение. Снятие/не снятие денег ни как не влияет на исход судебного иска, только минус вашим финансам и плюс финансам ответчика "Всё проходит, и это пройдёт" Камикадзе Повідомлень: 1790 З нами з: 04.09.11 Подякував: 534 раз. Подякували: 905 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 тра, 2018 11:30 Камикадзе написав: V$Epropalo написав: Я лично не собираюсь снимать деньги с эскроу - счета до окончания судебных решений в этом вопросе.Не нужны мне их подачки Я лично не собираюсь снимать деньги с эскроу - счета до окончания судебных решений в этом вопросе.Не нужны мне их подачки



Это эмоциональное решение. Снятие/не снятие денег ни как не влияет на исход судебного иска, только минус вашим финансам и плюс финансам ответчика Это эмоциональное решение. Снятие/не снятие денег ни как не влияет на исход судебного иска, только минус вашим финансам и плюс финансам ответчика





Это ваше мнение . А мое обратное . К тому же я не собираюсь включать в налоговую декларацию полученные деньги от продажи ( отнятия ) вследствие сквиза за бумаги . Деньги не получал, с продажей ( ограблением ) не согласен . Эмоций давно нет , только холодный расчёт . Вы меня с кем - то попутали .... Это ваше мнение . А мое обратное . К тому же я не собираюсь включать в налоговую декларацию полученные деньги от продажи ( отнятия ) вследствие сквиза за бумаги . Деньги не получал, с продажей ( ограблением ) не согласен . Эмоций давно нет , только холодный расчёт . Вы меня с кем - то попутали .... AA+ V$Epropalo Повідомлень: 1080 З нами з: 10.09.10 Подякував: 104 раз. Подякували: 71 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 тра, 2018 12:35 d_12 написав: evgenygilbuj написав: я не хочу свои акции продавать ! мне что в суд идти ? я не хочу свои акции продавать ! мне что в суд идти ?



для початку подивіться який результат буде 16/05 (пост вище). для початку подивіться який результат буде 16/05 (пост вище).

Сомнительный будет результат. А вот решение суда, будет самое что ни есть настоящее на заметку всем желающим признать процедуру сквиза по-украински не законной.

Слушок гуляет, что "документальные" акционеры из Запорожья засланные казачки рыжего.

Как по мне, ориентиром будет решение по Синергии. Вчера было підготовче засідання. Есть кто, в курсе Сомнительный будет результат. А вот решение суда, будет самое что ни есть настоящеена заметку всем желающим признать процедуру сквиза по-украински не законной.Слушок гуляет, что "документальные" акционеры из Запорожья засланные казачки рыжего.Как по мне, ориентиром будет решение по Синергии. Вчера было підготовче засідання. Есть кто, в курсе paolot Повідомлень: 33 З нами з: 14.02.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 тра, 2018 12:41 paolot написав:

Слушок гуляет, что "документальные" акционеры из Запорожья засланные казачки рыжего. Слушок гуляет, что "документальные" акционеры из Запорожья засланные казачки рыжего.

Звідки Ви таку інформацію маєте ? Звідки Ви таку інформацію маєте ? Serhij

Повідомлень: 896 З нами з: 06.01.12 Подякував: 113 раз. Подякували: 204 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 тра, 2018 14:49 Ви хочете сказати, що краще на суд не приходити, чи як ?

Прошу дати джерело чуток або не очорнювати людей, щоб часом Вас інші форумчани не почали вважати таким як Ви кажете про когось. Ви ж не такий, незважаючи на те, що на форумі недавно і сквіз-аут улюблена Ваша тема ? Serhij

Повідомлень: 896 З нами з: 06.01.12 Подякував: 113 раз. Подякували: 204 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 тра, 2018 17:50 Serhij написав: Ви хочете сказати, що краще на суд не приходити, чи як ?

Прошу дати джерело чуток або не очорнювати людей, щоб часом Вас інші форумчани не почали вважати таким як Ви кажете про когось. Ви ж не такий, незважаючи на те, що на форумі недавно і сквіз-аут улюблена Ваша тема ? Ви хочете сказати, що краще на суд не приходити, чи як ?Прошу дати джерело чуток або не очорнювати людей, щоб часом Вас інші форумчани не почали вважати таким як Ви кажете про когось. Ви ж не такий, незважаючи на те, що на форумі недавно і сквіз-аут улюблена Ваша тема ?

Можете идти куда угодно, никто Вас не держит ))

Здесь каждый за себя. К примеру, предпринимаю определенные действия со своей стороны. О том, где вижу правонарушение в сквизе написал. Если чукча не внимательный читатель, это исключительно его проблемы. Будет общий зацеп по теме, будем обсуждать. Пока не вижу смысла. Сопли, вопли, бла бла бла оценка и никакой конкретики. Эмоции были поначалу, можно понять (сам такой), но пора б уже перейти к конкретике. Увы, требования исков размыты и сводятся преимущественно к оспариванию сквиза в целом, т.е. оспариванию Законов Украины и Конституции Поэтому иронизирую и буду делать это дальше ибо не понимаю зачем лезть в поле ВКСУ если можно "покопаться снизу", найти нарушения на уровне ГС и требовать их отмены или выполнения.

НУЖНЫМИ решениямм судов неоднократно пользовались умные люди. Отчего есть БОЛЬШИЕ сомнения, что иск запорожцев - не троянский конь. Будет по-другому, сниму шляпу перед, теми кто оспорит сквиз по сути.

Любимой стала недавно. Без нее, врядли сейчас отвечал бы на ваши вопросы

Признаться, есть ощущение, что многие молча "чтут" и ждут готовых решений с мотивировочной частью, чтоб только реквизиты свои перебивать. Вот Эмитенту, вот в Комиссию, а вот в ГС Про оскарження и т.п. .Крассавчики. )))

Читайте, смотрите, ищите, думайте, решайте, пишите, предпринимайте.

Не совсем понял, Вы претендуете на уникальность данного форума и того что здесь пишут все эти надцать лет??? Уважаемый, это кухня и каждый на ней судачит о своем. Тут как бы все Чайники, Мыцики, Паолоты и т.п. на то он финансюА "Прошу дати" "очорнювати людей". Слушайте, а не пошли бы Вы к лЕбанову в нкцпфр.

От Вас появилась усатлость, уже не первый раз предьявляете претензии, не только ко мне.

Оставьте их при себе "счастливый вы наш" (с), иначе будете первым в списке Можете идти куда угодно, никто Вас не держит ))Здесь каждый за себя. К примеру, предпринимаю определенные действия со своей стороны. О том, где вижу правонарушение в сквизе написал. Если чукча не внимательный читатель, это исключительно его проблемы. Будет общий зацеп по теме, будем обсуждать. Пока не вижу смысла. Сопли, вопли, бла бла бла оценка и никакой конкретики. Эмоции были поначалу, можно понять (сам такой), но пора б уже перейти к конкретике. Увы, требования исков размыты и сводятся преимущественно к оспариванию сквиза в целом, т.е. оспариванию Законов Украины и КонституцииПоэтому иронизирую и буду делать это дальше ибо не понимаю зачем лезть в поле ВКСУ если можно "покопаться снизу", найти нарушения на уровне ГС и требовать их отмены или выполнения.НУЖНЫМИ решениямм судов неоднократно пользовались умные люди. Отчего есть БОЛЬШИЕ сомнения, что иск запорожцев - не троянский конь. Будет по-другому, сниму шляпу перед, теми кто оспорит сквиз по сути.Любимой стала недавно. Без нее, врядли сейчас отвечал бы на ваши вопросыПризнаться, есть ощущение, что многие молча "чтут" и ждут готовых решений с мотивировочной частью, чтоб только реквизиты свои перебивать. Вот Эмитенту, вот в Комиссию, а вот в ГС Про оскарження и т.п. .Крассавчики. )))Читайте, смотрите, ищите, думайте, решайте, пишите, предпринимайте.Не совсем понял, Вы претендуете на уникальность данного форума и того что здесь пишут все эти надцать лет???Уважаемый, это кухня и каждый на ней судачит о своем. Тут как бы все Чайники, Мыцики, Паолоты и т.п. на то он финансюА"Прошу дати" "очорнювати людей". Слушайте, а не пошли бы Вы к лЕбанову в нкцпфр.От Вас появилась усатлость, уже не первый раз предьявляете претензии, не только ко мне.Оставьте их при себе "счастливый вы наш" (с), иначе будете первым в списке paolot Повідомлень: 33 З нами з: 14.02.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 тра, 2018 18:30 paolot написав: Признаться, есть ощущение, что многие молча "чтут" и ждут готовых решений с мотивировочной частью, чтоб только реквизиты свои перебивать. Признаться, есть ощущение, что многие молча "чтут" и ждут готовых решений с мотивировочной частью, чтоб только реквизиты свои перебивать.

правильные у вас ощущения.

скажу о себе: нет никакого желания терять сумму судебного сбора, нести расходы на альтернативную оценку/судебную экспертизу и, возможно, компенсировать ответчикам стоимость правовой помощи, если система станет на сторону рыжего в спорах с крупными игроками, типа Кинто. правильные у вас ощущения.скажу о себе: нет никакого желания терять сумму судебного сбора, нести расходы на альтернативную оценку/судебную экспертизу и, возможно, компенсировать ответчикам стоимость правовой помощи, если система станет на сторону рыжего в спорах с крупными игроками, типа Кинто. Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 12754 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1709 раз. Подякували: 3424 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 22232425 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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