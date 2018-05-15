Squeeze-out

Это эмоциональное решение. Снятие/не снятие денег ни как не влияет на исход судебного иска, только минус вашим финансам и плюс финансам ответчика
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 15 тра, 2018 10:32
Это эмоциональное решение. Снятие/не снятие денег ни как не влияет на исход судебного иска, только минус вашим финансам и плюс финансам ответчика
"Всё проходит, и это пройдёт"
Додано: Вів 15 тра, 2018 11:30
Это ваше мнение . А мое обратное . К тому же я не собираюсь включать в налоговую декларацию полученные деньги от продажи ( отнятия ) вследствие сквиза за бумаги . Деньги не получал, с продажей ( ограблением ) не согласен . Эмоций давно нет , только холодный расчёт . Вы меня с кем - то попутали ....
AA+
Додано: Вів 15 тра, 2018 12:35
Сомнительный будет результат. А вот решение суда, будет самое что ни есть настоящее на заметку всем желающим признать процедуру сквиза по-украински не законной.
Слушок гуляет, что "документальные" акционеры из Запорожья засланные казачки рыжего.
Как по мне, ориентиром будет решение по Синергии. Вчера было підготовче засідання. Есть кто, в курсе
Додано: Вів 15 тра, 2018 12:41
Додано: Вів 15 тра, 2018 14:49
Ви хочете сказати, що краще на суд не приходити, чи як ?
Прошу дати джерело чуток або не очорнювати людей, щоб часом Вас інші форумчани не почали вважати таким як Ви кажете про когось. Ви ж не такий, незважаючи на те, що на форумі недавно і сквіз-аут улюблена Ваша тема ?
Додано: Вів 15 тра, 2018 17:50
Можете идти куда угодно, никто Вас не держит ))
Здесь каждый за себя. К примеру, предпринимаю определенные действия со своей стороны. О том, где вижу правонарушение в сквизе написал. Если чукча не внимательный читатель, это исключительно его проблемы. Будет общий зацеп по теме, будем обсуждать. Пока не вижу смысла. Сопли, вопли, бла бла бла оценка и никакой конкретики. Эмоции были поначалу, можно понять (сам такой), но пора б уже перейти к конкретике. Увы, требования исков размыты и сводятся преимущественно к оспариванию сквиза в целом, т.е. оспариванию Законов Украины и Конституции Поэтому иронизирую и буду делать это дальше ибо не понимаю зачем лезть в поле ВКСУ если можно "покопаться снизу", найти нарушения на уровне ГС и требовать их отмены или выполнения.
НУЖНЫМИ решениямм судов неоднократно пользовались умные люди. Отчего есть БОЛЬШИЕ сомнения, что иск запорожцев - не троянский конь. Будет по-другому, сниму шляпу перед, теми кто оспорит сквиз по сути.
Любимой стала недавно. Без нее, врядли сейчас отвечал бы на ваши вопросы
Признаться, есть ощущение, что многие молча "чтут" и ждут готовых решений с мотивировочной частью, чтоб только реквизиты свои перебивать. Вот Эмитенту, вот в Комиссию, а вот в ГС Про оскарження и т.п. .Крассавчики. )))
Читайте, смотрите, ищите, думайте, решайте, пишите, предпринимайте.
Не совсем понял, Вы претендуете на уникальность данного форума и того что здесь пишут все эти надцать лет??? Уважаемый, это кухня и каждый на ней судачит о своем. Тут как бы все Чайники, Мыцики, Паолоты и т.п. на то он финансюА "Прошу дати" "очорнювати людей". Слушайте, а не пошли бы Вы к лЕбанову в нкцпфр.
От Вас появилась усатлость, уже не первый раз предьявляете претензии, не только ко мне.
Оставьте их при себе "счастливый вы наш" (с), иначе будете первым в списке
Додано: Вів 15 тра, 2018 18:30
правильные у вас ощущения.
скажу о себе: нет никакого желания терять сумму судебного сбора, нести расходы на альтернативную оценку/судебную экспертизу и, возможно, компенсировать ответчикам стоимость правовой помощи, если система станет на сторону рыжего в спорах с крупными игроками, типа Кинто.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 15 тра, 2018 19:17
І як конкретно Ваші успіхи, самостійний, коректний Ви наш ?
З Ваших слів виходить, що хто намагається оскаржити нововведення до закону вцілому, той засланий козачок рижого по чутках, які Ви самі і розпускаєте. Конструктивна робота.
Що за списки ?
Додано: Вів 15 тра, 2018 23:33
Можно выиграть в вопросе двд по unaf или принудить Эмитента к выкупу по ст.68. Но это явные нарушения. Откуда уверенность, что по сквизам будет также ? Даже такой незначимый вопрос как ЗАЯВЛЕНИЕ при получении денег с эскроу может иметь последствия. Его дата тоже. У каждого своя позиция. Мне достаточно было посетить ПУМБ и посмотреть на образец. По паспорту не выдают, только через заявление. Поэтому не забирал. Финансовые потери
А куда вкладывать даже если снять? В Аваль что ли, который следующий на очереди ? Потери от сквиза по ахметовским активам кратны сотням процентов, которые УБа может еще лет десять "рисовать" такими темпами. Поэтому, не вижу смысла торопиться со снятием. Это трейдеры пусть переживают. Они молодцы, на всех форумах языками "зарабатывают".
Пс. После решений по unaf, слишком все простым стало казаться. Для примеров лучше подходит
эмиссия на zpst. Сколько не судились в т.ч. драконы, так ничего и не добились де-юре.
А вот де-факто, вопрос
... но хвосты точно всем обрубили.
Приятно было с Вами побеседовать.
Додано: Вів 15 тра, 2018 23:50
paolot
хорошо, когда мнений много и разных.
для этого мы здесь и пишем/читаем.
пусть я не совсем понял некоторые Ваши высказывания, но, в целом, согласен: положительный исход этих дел далеко не так очевиден, как некоторым кажется на первый взгляд.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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