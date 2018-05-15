Squeeze-out

V$Epropalo написав:Камикадзе написав:
Это эмоциональное решение. Снятие/не снятие денег ни как не влияет на исход судебного иска, только минус вашим финансам и плюс финансам ответчика
Это ваше мнение . А мое обратное . К тому же я не собираюсь включать в налоговую декларацию полученные деньги от продажи ( отнятия ) вследствие сквиза за бумаги . Деньги не получал, с продажей ( ограблением ) не согласен . Эмоций давно нет , только холодный расчёт . Вы меня с кем - то попутали ....
ИМХО форум предназначен для публичного обсуждения мнений. Мой ответ адресован не только Вам. В теме часто звучал вопрос: Будет ли суд считать факт получения денег признанием правомерности сквиза? ИМХО факт подачи искового требования - это неоспоримое доказательство вашего несогласия. Получение денег не повлияет на судебное решение.
Для тех, кто не хочет получать деньги, чтобы не включать сумму сквиза в декларацию напомню:
1) доходы в Украине считаются по принципу начисления:
Статья 4. Принципы бухгалтерского учета и финансовой отчетности
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начисление -доходы и расходы отображаются в бухгалтерском учете и финансовой отчетности в момент их возникновения, независимо от даты поступления или уплаты денежных средств;
Доходы и расходы возникли в момент перевода акций со счета и они будут отражены в 1ДФ.
2) Деньги уже перечислены
3) Продажа проходит при участии ТЦБ - налогового агента.