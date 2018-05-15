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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 23242526 Що Ви готові витратити,щоб Розділ XI закону про АТ(про примусовий викуп)був відмінений? Squeeze-out 7 5 22 1. Я готовий очолити процес боротьби при допомозі інших; 5% 1 2. За моїми плечима є подібні виграні справи в судах, можу надати серйозну юридичну підтримку; 5% 1 3. Більше 10 млн грн; 0 0 4. 1 - 10 млн грн; 0 0 5. 100 тис - 1 млн грн; 5% 1 6. 10 тис - 100 тис грн; 9% 2 7. менше 10 тис грн; 45% 10 8. Глибоко стурбований, обурений, співчуваю, морально підтримую, але почекаю, коли хтось за мене зробить моє життя кращим; 9% 2 9. Хтось звернеться і ВР сама приведе розділ Закону у відповідність до Конституції / мені байдуже / у мене (уже) немає свого майна / від мене нічого не залежить. 9% 2 10. Я не проти, щоб моїм майном розпоряджалися без моєї згоди, головне, щоб добре заплатили. 14% 3 Всього голосів : 22 Додано: Сер 16 тра, 2018 06:54 V$Epropalo написав: Камикадзе написав: V$Epropalo написав: Я лично не собираюсь снимать деньги с эскроу - счета до окончания судебных решений в этом вопросе.Не нужны мне их подачки Я лично не собираюсь снимать деньги с эскроу - счета до окончания судебных решений в этом вопросе.Не нужны мне их подачки



Это эмоциональное решение. Снятие/не снятие денег ни как не влияет на исход судебного иска, только минус вашим финансам и плюс финансам ответчика Это эмоциональное решение. Снятие/не снятие денег ни как не влияет на исход судебного иска, только минус вашим финансам и плюс финансам ответчика





Это ваше мнение . А мое обратное . К тому же я не собираюсь включать в налоговую декларацию полученные деньги от продажи ( отнятия ) вследствие сквиза за бумаги . Деньги не получал, с продажей ( ограблением ) не согласен . Эмоций давно нет , только холодный расчёт . Вы меня с кем - то попутали .... Это ваше мнение . А мое обратное . К тому же я не собираюсь включать в налоговую декларацию полученные деньги от продажи ( отнятия ) вследствие сквиза за бумаги . Деньги не получал, с продажей ( ограблением ) не согласен . Эмоций давно нет , только холодный расчёт . Вы меня с кем - то попутали ....



ИМХО форум предназначен для публичного обсуждения мнений. Мой ответ адресован не только Вам. В теме часто звучал вопрос: Будет ли суд считать факт получения денег признанием правомерности сквиза? ИМХО факт подачи искового требования - это неоспоримое доказательство вашего несогласия. Получение денег не повлияет на судебное решение.



Для тех, кто не хочет получать деньги, чтобы не включать сумму сквиза в декларацию напомню:

1) доходы в Украине считаются по принципу начисления:

Статья 4. Принципы бухгалтерского учета и финансовой отчетности

...

начисление -доходы и расходы отображаются в бухгалтерском учете и финансовой отчетности в момент их возникновения, независимо от даты поступления или уплаты денежных средств;

Доходы и расходы возникли в момент перевода акций со счета и они будут отражены в 1ДФ.

2) Деньги уже перечислены

3) Продажа проходит при участии ТЦБ - налогового агента. ИМХО форум предназначен для публичного обсуждения мнений. Мой ответ адресован не только Вам. В теме часто звучал вопрос: Будет ли суд считать факт получения денег признанием правомерности сквиза? ИМХО факт подачи искового требования - это неоспоримое доказательство вашего несогласия. Получение денег не повлияет на судебное решение.Для тех, кто не хочет получать деньги, чтобы не включать сумму сквиза в декларацию напомню:1) доходы в Украине считаются по принципу начисления:Доходы и расходы возникли в момент перевода акций со счета и они будут отражены в 1ДФ.2) Деньги уже перечислены3) Продажа проходит при участии ТЦБ - налогового агента. "Всё проходит, и это пройдёт" Камикадзе Повідомлень: 1794 З нами з: 04.09.11 Подякував: 534 раз. Подякували: 905 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 тра, 2018 08:53 Re: Squeeze-out Камикадзе написав: 3) Продажа проходит при участии ТЦБ - налогового агента. 3) Продажа проходит при участии ТЦБ - налогового агента.



не факт, що ПУМБ буде податковим агентом

ТАС не був, хоча в заяві зазначили про необхідність декларування, Кредо - без заяви... не факт, що ПУМБ буде податковим агентомТАС не був, хоча в заяві зазначили про необхідність декларування, Кредо - без заяви... ось так :( d_12

Повідомлень: 1621 З нами з: 19.04.16 Подякував: 109 раз. Подякували: 61 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 тра, 2018 09:07 Камикадзе написав: 3) Продажа проходит при участии ТЦБ - налогового агента. 3) Продажа проходит при участии ТЦБ - налогового агента.

не думаю, что ПУМБ выступал при этом как торговец.

скорее, как банк, предоставляющий заявителю услуги в рамках счета эскроу.

но о выплате физ.лицу с такого счета уведомит налоговую. не сомневаюсь.

скоро это можно будет увидеть в своем личном кабинете не думаю, что ПУМБ выступал при этом как торговец.скорее, как банк, предоставляющий заявителю услуги в рамках счета эскроу.но о выплате физ.лицу с такого счета уведомит налоговую. не сомневаюсь.скоро это можно будет увидеть в своем личном кабинете Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 12759 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1710 раз. Подякували: 3424 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 тра, 2018 09:20 d_12 написав: Камикадзе написав: 3) Продажа проходит при участии ТЦБ - налогового агента. 3) Продажа проходит при участии ТЦБ - налогового агента.



не факт, що ПУМБ буде податковим агентом

ТАС не був, хоча в заяві зазначили про необхідність декларування, Кредо - без заяви... не факт, що ПУМБ буде податковим агентомТАС не був, хоча в заяві зазначили про необхідність декларування, Кредо - без заяви...



1) ИМХО закон требует участия ТЦБ, так как продажа не эмитенту. Для сквиза исключения нет. Я сначала то же считал, что продажа без участия ТЦБ, но Спекуль аргументированно убедил в обратном, спасибо ему.

Буду рад если переубедите аргументированно обратно Нет практики-критерия истины

2)Я не знаю кто ТЦБ, а соответственно и налоговый агент: брокер или банк, думал про брокера - ему логичней

3) Есть ТЦБ или нет, на сумму налога это не должно влиять



ПС У меня только Аваль, Курица и ОВГЗ - сквиз смотрю только теоретически 1) ИМХО, так как. Для сквиза исключения нет. Я сначала то же считал, что продажа без участия ТЦБ, но Спекуль аргументированно убедил в обратном, спасибо ему.Буду рад если переубедите аргументированно обратноНет практики-критерия истины2)Я не знаю кто ТЦБ, а соответственно и налоговый агент: брокер или банк, думал про брокера - ему логичней3) Есть ТЦБ или нет, на сумму налога это не должно влиятьПС У меня только Аваль, Курица и ОВГЗ - сквиз смотрю только теоретически "Всё проходит, и это пройдёт" Камикадзе Повідомлень: 1794 З нами з: 04.09.11 Подякував: 534 раз. Подякували: 905 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 тра, 2018 09:31 Камикадзе написав: 1) ИМХО закон требует участия ТЦБ, так как продажа не эмитенту. 1) ИМХО, так как

сквиз это не продажа.

это выкуп. без волеизъявления "продавца".

по депозитарному учету всё проходит вообще как безусловная операция.

не учетная, как при купле-продаже, а как безусловная.

как при выполнении решения суда или как при наследовании.

в таком случае не заполняются реквизиты торговца, участвующего в сделке. сквиз это не продажа.это выкуп. без волеизъявления "продавца".по депозитарному учету всё проходит вообще как безусловная операция.не учетная, как при купле-продаже, а как безусловная.как при выполнении решения суда или как при наследовании.в таком случае не заполняются реквизиты торговца, участвующего в сделке. Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 12759 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1710 раз. Подякували: 3424 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 тра, 2018 09:46 Мечтательный бычок Чет 29 бер, 2018 11:09 написав: Возможно я некорректно спросил.

Главное что интересует: не является ли негативом для дальнейших действий факт того, что акционер забрал деньги (как подтверждение того, что акционер согласился/смирился, деньги забрал и типа дальнейшие претензии никчемны)? Возможно я некорректно спросил.Главное что интересует: не является ли негативом для дальнейших действий факт того, что акционер забрал деньги (как подтверждение того, что акционер согласился/смирился, деньги забрал и типа дальнейшие претензии никчемны)?

Yuri_T Чет 29 бер, 2018 11:33 написав: Мечтательный бычок

даже если такая аргументация и будет звучать от ответчика, не думаю, что она станет решающей для мотивировки по делу.

потому вывод: забирать деньги. даже если такая аргументация и будет звучать от ответчика, не думаю, что она станет решающей для мотивировки по делу.потому вывод: забирать деньги.

Припустимо я зараз забираю гроші, а через рік Конституційний Суд визначить розділ закону чи статті чи саму процедуру сквіз-ауту такою, що суперечить Конституції.

Яка доля моїх акцій/коштів ? Припустимо я зараз забираю гроші, а через рік Конституційний Суд визначить розділ закону чи статті чи саму процедуру сквіз-ауту такою, що суперечить Конституції.Яка доля моїх акцій/коштів ? Serhij

Повідомлень: 898 З нами з: 06.01.12 Подякував: 114 раз. Подякували: 204 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 тра, 2018 09:56 Yuri_T

Я не против чтобы без ТЦБ.



Для налогообложения любая операция, предусматривающая переход права собственности на активы является продажей - объектом налогобложения.

Без ТЦБ можно скрыть факт продажи, если ПУМБ не сообщит о нем, но если налоговая как-то узнает то это будет сокрытием доходов

Банк в принципе не обязан сообщать о выплате со счетов, так как это не доход (доход считается по моменту начисления независимо от выплаты). ИМХО банк может перестраховаться (в п.107.2 НКУ налоговыми агентами определены ТЦБ в тч банки) короче согласен - смотреть в личном кабинете и нарабатывать практику "Всё проходит, и это пройдёт" Камикадзе Повідомлень: 1794 З нами з: 04.09.11 Подякував: 534 раз. Подякували: 905 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 тра, 2018 10:13 Камикадзе написав: Я не против чтобы без ТЦБ. Я не против чтобы без ТЦБ.

в целях дискуссии.

просто не пойму, что именно делает торговец для "покупки" акций в схеме, т.е. куда именно его "вставить", если:

- договор про открытие счета эскроу заключает с банком заявитель требования;

- деньги на счет эскроу вносит заявитель требования;

- эмитенту пишет заявитель требования;

- ценные бумаги блокируются, списываются и зачисляются депозитарными учреждениями на основании распоряжений центрального депозитария;

- деньги акционерам со счета эскроу выплачиваются банком. в целях дискуссии.просто не пойму, что именно делает торговец для "покупки" акций в схеме, т.е. куда именно его "вставить", если:- договор про открытие счета эскроу заключает с банком заявитель требования;- деньги на счет эскроу вносит заявитель требования;- эмитенту пишет заявитель требования;- ценные бумаги блокируются, списываются и зачисляются депозитарными учреждениями на основании распоряжений центрального депозитария;- деньги акционерам со счета эскроу выплачиваются банком. Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 12759 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1710 раз. Подякували: 3424 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 тра, 2018 10:30 [quote="4366009:Yuri_T"][/quote]



Спекуль ссылался на эту норму закона



часть 8 статьи 17 Закона про ценные бумаги и фондовый рынок

"8. Правочини щодо цінних паперів повинні вчинятися за участю або посередництвом торгівця цінними паперами, крім випадків:



розміщення емітентом власних цінних паперів;



викупу та продажу емітентом власних цінних паперів;



проведення розрахунків з використанням неемісійних цінних паперів;



розміщення казначейських зобов’язань України;



внесення цінних паперів до статутного (складеного) капіталу юридичних осіб;



дарування цінних паперів;



спадкування та правонаступництва цінних паперів;



вчинення правочинів, пов’язаних з виконанням судових рішень;



вчинення правочинів у процесі приватизації."



Я не вижу здесь сквиза, поэтому есть сомнения в законности сделки без участия ТЦБ.

Ищите, я смотрю со стороны "Всё проходит, и это пройдёт" Камикадзе Повідомлень: 1794 З нами з: 04.09.11 Подякував: 534 раз. Подякували: 905 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 23242526 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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