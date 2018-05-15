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Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 16 тра, 2018 06:54
V$Epropalo написав: Камикадзе написав: V$Epropalo написав:
Я лично не собираюсь снимать деньги с эскроу - счета до окончания судебных решений в этом вопросе.Не нужны мне их подачки
Это эмоциональное решение. Снятие/не снятие денег ни как не влияет на исход судебного иска, только минус вашим финансам и плюс финансам ответчика
Это ваше мнение . А мое обратное . К тому же я не собираюсь включать в налоговую декларацию полученные деньги от продажи ( отнятия ) вследствие сквиза за бумаги . Деньги не получал, с продажей ( ограблением ) не согласен . Эмоций давно нет , только холодный расчёт . Вы меня с кем - то попутали ....
ИМХО форум предназначен для публичного обсуждения мнений. Мой ответ адресован не только Вам. В теме часто звучал вопрос: Будет ли суд считать факт получения денег признанием правомерности сквиза? ИМХО факт подачи искового требования - это неоспоримое доказательство вашего несогласия. Получение денег не повлияет на судебное решение.
Для тех, кто не хочет получать деньги, чтобы не включать сумму сквиза в декларацию напомню:
1) доходы в Украине считаются по принципу начисления:
Статья 4. Принципы бухгалтерского учета и финансовой отчетности
...
начисление -доходы и расходы отображаются в бухгалтерском учете и финансовой отчетности в момент их возникновения, независимо от даты поступления или уплаты денежных средств;
Доходы и расходы возникли в момент перевода акций со счета и они будут отражены в 1ДФ.
2) Деньги уже перечислены
3) Продажа проходит при участии ТЦБ - налогового агента.
"Всё проходит, и это пройдёт"
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Камикадзе
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Додано: Сер 16 тра, 2018 08:53
Камикадзе написав:
3) Продажа проходит при участии ТЦБ - налогового агента.
не факт, що ПУМБ буде податковим агентом
ТАС не був, хоча в заяві зазначили про необхідність декларування, Кредо - без заяви...
ось так :(
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d_12
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Додано: Сер 16 тра, 2018 09:07
Камикадзе написав:
3) Продажа проходит при участии ТЦБ - налогового агента.
не думаю, что ПУМБ выступал при этом как торговец.
скорее, как банк, предоставляющий заявителю услуги в рамках счета эскроу.
но о выплате физ.лицу с такого счета уведомит налоговую. не сомневаюсь.
скоро это можно будет увидеть в своем личном кабинете
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 16 тра, 2018 09:20
d_12 написав: Камикадзе написав:
3) Продажа проходит при участии ТЦБ - налогового агента.
не факт, що ПУМБ буде податковим агентом
ТАС не був, хоча в заяві зазначили про необхідність декларування, Кредо - без заяви...
1) ИМХО закон требует участия ТЦБ
, так как продажа не эмитенту
. Для сквиза исключения нет. Я сначала то же считал, что продажа без участия ТЦБ, но Спекуль аргументированно убедил в обратном, спасибо ему.
Буду рад если переубедите аргументированно обратно
Нет практики-критерия истины
2)Я не знаю кто ТЦБ, а соответственно и налоговый агент: брокер или банк, думал про брокера - ему логичней
3) Есть ТЦБ или нет, на сумму налога это не должно влиять
ПС У меня только Аваль, Курица и ОВГЗ - сквиз смотрю только теоретически
"Всё проходит, и это пройдёт"
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Камикадзе
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Додано: Сер 16 тра, 2018 09:31
Камикадзе написав:
1) ИМХО закон требует участия ТЦБ
, так как продажа не эмитенту
.
сквиз это не продажа.
это выкуп. без волеизъявления "продавца".
по депозитарному учету всё проходит вообще как безусловная операция.
не учетная, как при купле-продаже, а как безусловная.
как при выполнении решения суда или как при наследовании.
в таком случае не заполняются реквизиты торговца, участвующего в сделке.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 16 тра, 2018 09:46
Мечтательный бычок Чет 29 бер, 2018 11:09 написав:
Возможно я некорректно спросил.
Главное что интересует: не является ли негативом для дальнейших действий факт того, что акционер забрал деньги (как подтверждение того, что акционер согласился/смирился, деньги забрал и типа дальнейшие претензии никчемны)?
Yuri_T Чет 29 бер, 2018 11:33 написав:Мечтательный бычок
даже если такая аргументация и будет звучать от ответчика, не думаю, что она станет решающей для мотивировки по делу.
потому вывод: забирать деньги.
Припустимо я зараз забираю гроші, а через рік Конституційний Суд визначить розділ закону чи статті чи саму процедуру сквіз-ауту такою, що суперечить Конституції.
Яка доля моїх акцій/коштів ?
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Serhij
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Додано: Сер 16 тра, 2018 09:56
Yuri_T
Я не против чтобы без ТЦБ.
Для налогообложения любая операция, предусматривающая переход права собственности на активы является продажей - объектом налогобложения.
Без ТЦБ можно скрыть факт продажи, если ПУМБ не сообщит о нем, но если налоговая как-то узнает то это будет сокрытием доходов
Банк в принципе не обязан сообщать о выплате со счетов, так как это не доход (доход считается по моменту начисления независимо от выплаты). ИМХО банк может перестраховаться (в п.107.2 НКУ налоговыми агентами определены ТЦБ в тч банки) короче согласен - смотреть в личном кабинете и нарабатывать практику
"Всё проходит, и это пройдёт"
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Камикадзе
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Додано: Сер 16 тра, 2018 10:13
Камикадзе написав:
Я не против чтобы без ТЦБ.
в целях дискуссии.
просто не пойму, что именно делает торговец для "покупки" акций в схеме, т.е. куда именно его "вставить", если:
- договор про открытие счета эскроу заключает с банком заявитель требования;
- деньги на счет эскроу вносит заявитель требования;
- эмитенту пишет заявитель требования;
- ценные бумаги блокируются, списываются и зачисляются депозитарными учреждениями на основании распоряжений центрального депозитария;
- деньги акционерам со счета эскроу выплачиваются банком.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 16 тра, 2018 10:30
[quote="4366009:Yuri_T"][/quote]
Спекуль ссылался на эту норму закона
часть 8 статьи 17 Закона про ценные бумаги и фондовый рынок
"8. Правочини щодо цінних паперів повинні вчинятися за участю або посередництвом торгівця цінними паперами, крім випадків:
розміщення емітентом власних цінних паперів;
викупу та продажу емітентом власних цінних паперів;
проведення розрахунків з використанням неемісійних цінних паперів;
розміщення казначейських зобов’язань України;
внесення цінних паперів до статутного (складеного) капіталу юридичних осіб;
дарування цінних паперів;
спадкування та правонаступництва цінних паперів;
вчинення правочинів, пов’язаних з виконанням судових рішень;
вчинення правочинів у процесі приватизації."
Я не вижу здесь сквиза, поэтому есть сомнения в законности сделки без участия ТЦБ.
Ищите, я смотрю со стороны
"Всё проходит, и это пройдёт"
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Камикадзе
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