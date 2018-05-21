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Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 16 тра, 2018 13:03
Yuri_T написав: Камикадзе написав:
Я не против чтобы без ТЦБ.
в целях дискуссии.
просто не пойму, что именно делает торговец для "покупки" акций в схеме, т.е. куда именно его "вставить", если:
- договор про открытие счета эскроу заключает с банком заявитель требования;
- деньги на счет эскроу вносит заявитель требования;
- эмитенту пишет заявитель требования;
- ценные бумаги блокируются, списываются и зачисляются депозитарными учреждениями на основании распоряжений центрального депозитария;
- деньги акционерам со счета эскроу выплачиваются банком.
Если сквиз - это "правочин щодо цінних паперів", то да, ТЦБ обязателен.
Сквиза в перечне исключений действительно нет.
ПУМБ точно действует не как ТЦБ. Вообще ТЦБ физически в сквизе не может участвовать, поскольку ТЦБ лицензируется на четко-определенные виды деятельности (дилерская, брокерская, андеррайтинг, управление ЦБ).
Я уже думаю, не является ли это зацепкой для признания сквиза - "нікчемним правочином"...
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Мечтательный бычок
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Додано: Сер 16 тра, 2018 13:23
Мечтательный бычок написав: Yuri_T написав: Камикадзе написав:
Я не против чтобы без ТЦБ.
в целях дискуссии.
просто не пойму, что именно делает торговец для "покупки" акций в схеме, т.е. куда именно его "вставить", если:
- договор про открытие счета эскроу заключает с банком заявитель требования;
- деньги на счет эскроу вносит заявитель требования;
- эмитенту пишет заявитель требования;
- ценные бумаги блокируются, списываются и зачисляются депозитарными учреждениями на основании распоряжений центрального депозитария;
- деньги акционерам со счета эскроу выплачиваются банком.
Если сквиз - это "правочин щодо цінних паперів", то да, ТЦБ обязателен.
Сквиза в перечне исключений действительно нет.
ПУМБ точно действует не как ТЦБ. Вообще ТЦБ физически в сквизе не может участвовать, поскольку ТЦБ лицензируется на четко-определенные виды деятельности (дилерская, брокерская, андеррайтинг, управление ЦБ).
Я уже думаю, не является ли это зацепкой для признания сквиза - "нікчемним правочином"...
то, что не "нікчемний", сомнений у меня нет.
скорее "оспорюваний".
имхо, слишком мелкое основание. но сгодится для факультатива, если в целом позиция качнётся в сторону миноров.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Сер 16 тра, 2018 13:49
Мечтательный бычок
Зацепкой-то является, но насколько надежной? Нужно просчитать все варианты защиты ответчика.
Я бы не указывал в иске, что перечень видов деятельности ТЦБ исчерпывающий, это ИМХО сработает против вас. Ведь если перечень для ТЦБ исчерпывающий, то это означает что перечень исключений не исчерпывающий, механиз законодательно не урегулирован. Но право на сквиз законом предусмотрено и суд в отношении механизма реализации этого права должен будет руководствоваться "аналогией закона" (тут сразу напрашивается аналогия с принудительным списанием по решению суда) или "аналогией права".
А в казино постоянно выигрывает только хозяин казино.
"Всё проходит, и это пройдёт"
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Камикадзе
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Додано: Вів 22 тра, 2018 18:53
кстати, деньги за AVDK ПУМБ уже выплачивает
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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