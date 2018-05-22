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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 24252627 Що Ви готові витратити,щоб Розділ XI закону про АТ(про примусовий викуп)був відмінений? Squeeze-out 6.8 5 23 1. Я готовий очолити процес боротьби при допомозі інших; 4% 1 2. За моїми плечима є подібні виграні справи в судах, можу надати серйозну юридичну підтримку; 4% 1 3. Більше 10 млн грн; 4% 1 4. 1 - 10 млн грн; 0 0 5. 100 тис - 1 млн грн; 4% 1 6. 10 тис - 100 тис грн; 9% 2 7. менше 10 тис грн; 43% 10 8. Глибоко стурбований, обурений, співчуваю, морально підтримую, але почекаю, коли хтось за мене зробить моє життя кращим; 9% 2 9. Хтось звернеться і ВР сама приведе розділ Закону у відповідність до Конституції / мені байдуже / у мене (уже) немає свого майна / від мене нічого не залежить. 9% 2 10. Я не проти, щоб моїм майном розпоряджалися без моєї згоди, головне, щоб добре заплатили. 13% 3 Всього голосів : 23 Додано: Сер 16 тра, 2018 13:03 Yuri_T написав: Камикадзе написав: Я не против чтобы без ТЦБ. Я не против чтобы без ТЦБ.

в целях дискуссии.

просто не пойму, что именно делает торговец для "покупки" акций в схеме, т.е. куда именно его "вставить", если:

- договор про открытие счета эскроу заключает с банком заявитель требования;

- деньги на счет эскроу вносит заявитель требования;

- эмитенту пишет заявитель требования;

- ценные бумаги блокируются, списываются и зачисляются депозитарными учреждениями на основании распоряжений центрального депозитария;

- деньги акционерам со счета эскроу выплачиваются банком. в целях дискуссии.просто не пойму, что именно делает торговец для "покупки" акций в схеме, т.е. куда именно его "вставить", если:- договор про открытие счета эскроу заключает с банком заявитель требования;- деньги на счет эскроу вносит заявитель требования;- эмитенту пишет заявитель требования;- ценные бумаги блокируются, списываются и зачисляются депозитарными учреждениями на основании распоряжений центрального депозитария;- деньги акционерам со счета эскроу выплачиваются банком.



Если сквиз - это "правочин щодо цінних паперів", то да, ТЦБ обязателен.

Сквиза в перечне исключений действительно нет.

ПУМБ точно действует не как ТЦБ. Вообще ТЦБ физически в сквизе не может участвовать, поскольку ТЦБ лицензируется на четко-определенные виды деятельности (дилерская, брокерская, андеррайтинг, управление ЦБ).

Я уже думаю, не является ли это зацепкой для признания сквиза - "нікчемним правочином"... Если сквиз - это "правочин щодо цінних паперів", то да, ТЦБ обязателен.Сквиза в перечне исключений действительно нет.ПУМБ точно действует не как ТЦБ. Вообще ТЦБ физически в сквизе не может участвовать, поскольку ТЦБ лицензируется на четко-определенные виды деятельности (дилерская, брокерская, андеррайтинг, управление ЦБ).Я уже думаю, не является ли это зацепкой для признания сквиза - "нікчемним правочином"... Мечтательный бычок Повідомлень: 557 З нами з: 03.10.12 Подякував: 60 раз. Подякували: 61 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 тра, 2018 13:23 Мечтательный бычок написав: Yuri_T написав: Камикадзе написав: Я не против чтобы без ТЦБ. Я не против чтобы без ТЦБ.

в целях дискуссии.

просто не пойму, что именно делает торговец для "покупки" акций в схеме, т.е. куда именно его "вставить", если:

- договор про открытие счета эскроу заключает с банком заявитель требования;

- деньги на счет эскроу вносит заявитель требования;

- эмитенту пишет заявитель требования;

- ценные бумаги блокируются, списываются и зачисляются депозитарными учреждениями на основании распоряжений центрального депозитария;

- деньги акционерам со счета эскроу выплачиваются банком. в целях дискуссии.просто не пойму, что именно делает торговец для "покупки" акций в схеме, т.е. куда именно его "вставить", если:- договор про открытие счета эскроу заключает с банком заявитель требования;- деньги на счет эскроу вносит заявитель требования;- эмитенту пишет заявитель требования;- ценные бумаги блокируются, списываются и зачисляются депозитарными учреждениями на основании распоряжений центрального депозитария;- деньги акционерам со счета эскроу выплачиваются банком.



Если сквиз - это "правочин щодо цінних паперів", то да, ТЦБ обязателен.

Сквиза в перечне исключений действительно нет.

ПУМБ точно действует не как ТЦБ. Вообще ТЦБ физически в сквизе не может участвовать, поскольку ТЦБ лицензируется на четко-определенные виды деятельности (дилерская, брокерская, андеррайтинг, управление ЦБ).

Я уже думаю, не является ли это зацепкой для признания сквиза - "нікчемним правочином"... Если сквиз - это "правочин щодо цінних паперів", то да, ТЦБ обязателен.Сквиза в перечне исключений действительно нет.ПУМБ точно действует не как ТЦБ. Вообще ТЦБ физически в сквизе не может участвовать, поскольку ТЦБ лицензируется на четко-определенные виды деятельности (дилерская, брокерская, андеррайтинг, управление ЦБ).Я уже думаю, не является ли это зацепкой для признания сквиза - "нікчемним правочином"...

то, что не "нікчемний", сомнений у меня нет.

скорее "оспорюваний".

имхо, слишком мелкое основание. но сгодится для факультатива, если в целом позиция качнётся в сторону миноров. то, что не "нікчемний", сомнений у меня нет.скорее "оспорюваний".имхо, слишком мелкое основание. но сгодится для факультатива, если в целом позиция качнётся в сторону миноров. Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 12802 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1712 раз. Подякували: 3433 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 тра, 2018 13:49 Мечтательный бычок



Зацепкой-то является, но насколько надежной? Нужно просчитать все варианты защиты ответчика.



Я бы не указывал в иске, что перечень видов деятельности ТЦБ исчерпывающий, это ИМХО сработает против вас. Ведь если перечень для ТЦБ исчерпывающий, то это означает что перечень исключений не исчерпывающий, механиз законодательно не урегулирован. Но право на сквиз законом предусмотрено и суд в отношении механизма реализации этого права должен будет руководствоваться "аналогией закона" (тут сразу напрашивается аналогия с принудительным списанием по решению суда) или "аналогией права".



А в казино постоянно выигрывает только хозяин казино. "Всё проходит, и это пройдёт" Камикадзе Повідомлень: 1805 З нами з: 04.09.11 Подякував: 539 раз. Подякували: 907 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 тра, 2018 18:53 кстати, деньги за AVDK ПУМБ уже выплачивает Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 12802 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1712 раз. Подякували: 3433 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 тра, 2018 20:15 Yuri_T написав: кстати, деньги за AVDK ПУМБ уже выплачивает кстати, деньги за AVDK ПУМБ уже выплачивает



А что с дивами, кому они достанутся?Есть инфа? А что с дивами, кому они достанутся?Есть инфа? aleks_vodas Повідомлень: 243 З нами з: 18.09.14 Подякував: 25 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 тра, 2018 20:38 aleks_vodas

барленко получит дивы. это уже факт. Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 12802 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1712 раз. Подякували: 3433 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 тра, 2018 08:45 Squeeze-out Был в отделении ПУМБ по сквизу АВДК, сказали что выдача средств только через короткий депозит 10 дней (сумма больше 100к грн). Это у всех так? Поделитесь пожалуйста опытом кто забирал.









Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk axsertrade

Повідомлень: 40 З нами з: 16.09.16 Подякував: 5 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 тра, 2018 08:54 axsertrade самоуправство ПУМБа возможно даже в отдельно взятом отделении. можете потребовать у них письменный отказ в выдаче ВАШИХ средств - думаю сразу выдадут без коротких депозитов DmitryZP Повідомлень: 3903 З нами з: 04.11.11 Подякував: 16 раз. Подякували: 629 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 тра, 2018 09:13 Yuri_T написав: aleks_vodas

барленко получит дивы. это уже факт. барленко получит дивы. это уже факт.

Это на сколько законно? Де юре я был еще акционером как и другие, когда принимали решение про дивы и перед собранием делали срез по реестру акционеров, а потом последовал выкуп, на сколько есть шансы оспорить и добиться еще дивов? Это на сколько законно? Де юре я был еще акционером как и другие, когда принимали решение про дивы и перед собранием делали срез по реестру акционеров, а потом последовал выкуп, на сколько есть шансы оспорить и добиться еще дивов? aleks_vodas Повідомлень: 243 З нами з: 18.09.14 Подякував: 25 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 тра, 2018 09:30 aleks_vodas написав: ...и добиться еще дивов? ...и добиться еще дивов?

шансов ноль шансов ноль Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 12802 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1712 раз. Подякували: 3433 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 24252627 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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