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Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 16 тра, 2018 13:03
Yuri_T написав: Камикадзе написав:
Я не против чтобы без ТЦБ.
в целях дискуссии.
просто не пойму, что именно делает торговец для "покупки" акций в схеме, т.е. куда именно его "вставить", если:
- договор про открытие счета эскроу заключает с банком заявитель требования;
- деньги на счет эскроу вносит заявитель требования;
- эмитенту пишет заявитель требования;
- ценные бумаги блокируются, списываются и зачисляются депозитарными учреждениями на основании распоряжений центрального депозитария;
- деньги акционерам со счета эскроу выплачиваются банком.
Если сквиз - это "правочин щодо цінних паперів", то да, ТЦБ обязателен.
Сквиза в перечне исключений действительно нет.
ПУМБ точно действует не как ТЦБ. Вообще ТЦБ физически в сквизе не может участвовать, поскольку ТЦБ лицензируется на четко-определенные виды деятельности (дилерская, брокерская, андеррайтинг, управление ЦБ).
Я уже думаю, не является ли это зацепкой для признания сквиза - "нікчемним правочином"...
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Мечтательный бычок
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Додано: Сер 16 тра, 2018 13:23
Мечтательный бычок написав: Yuri_T написав: Камикадзе написав:
Я не против чтобы без ТЦБ.
в целях дискуссии.
просто не пойму, что именно делает торговец для "покупки" акций в схеме, т.е. куда именно его "вставить", если:
- договор про открытие счета эскроу заключает с банком заявитель требования;
- деньги на счет эскроу вносит заявитель требования;
- эмитенту пишет заявитель требования;
- ценные бумаги блокируются, списываются и зачисляются депозитарными учреждениями на основании распоряжений центрального депозитария;
- деньги акционерам со счета эскроу выплачиваются банком.
Если сквиз - это "правочин щодо цінних паперів", то да, ТЦБ обязателен.
Сквиза в перечне исключений действительно нет.
ПУМБ точно действует не как ТЦБ. Вообще ТЦБ физически в сквизе не может участвовать, поскольку ТЦБ лицензируется на четко-определенные виды деятельности (дилерская, брокерская, андеррайтинг, управление ЦБ).
Я уже думаю, не является ли это зацепкой для признания сквиза - "нікчемним правочином"...
то, что не "нікчемний", сомнений у меня нет.
скорее "оспорюваний".
имхо, слишком мелкое основание. но сгодится для факультатива, если в целом позиция качнётся в сторону миноров.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 16 тра, 2018 13:49
Мечтательный бычок
Зацепкой-то является, но насколько надежной? Нужно просчитать все варианты защиты ответчика.
Я бы не указывал в иске, что перечень видов деятельности ТЦБ исчерпывающий, это ИМХО сработает против вас. Ведь если перечень для ТЦБ исчерпывающий, то это означает что перечень исключений не исчерпывающий, механиз законодательно не урегулирован. Но право на сквиз законом предусмотрено и суд в отношении механизма реализации этого права должен будет руководствоваться "аналогией закона" (тут сразу напрашивается аналогия с принудительным списанием по решению суда) или "аналогией права".
А в казино постоянно выигрывает только хозяин казино.
"Всё проходит, и это пройдёт"
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Камикадзе
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Додано: Вів 22 тра, 2018 18:53
кстати, деньги за AVDK ПУМБ уже выплачивает
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Вів 22 тра, 2018 20:15
Yuri_T написав:
кстати, деньги за AVDK ПУМБ уже выплачивает
А что с дивами, кому они достанутся?Есть инфа?
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aleks_vodas
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Додано: Вів 22 тра, 2018 20:38
aleks_vodas
барленко получит дивы. это уже факт.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 23 тра, 2018 08:45
Был в отделении ПУМБ по сквизу АВДК, сказали что выдача средств только через короткий депозит 10 дней (сумма больше 100к грн). Это у всех так? Поделитесь пожалуйста опытом кто забирал.
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axsertrade
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Додано: Сер 23 тра, 2018 08:54
axsertrade самоуправство ПУМБа возможно даже в отдельно взятом отделении. можете потребовать у них письменный отказ в выдаче ВАШИХ средств - думаю сразу выдадут без коротких депозитов
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DmitryZP
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Додано: Сер 23 тра, 2018 09:13
Yuri_T написав:aleks_vodas
барленко получит дивы. это уже факт.
Это на сколько законно? Де юре я был еще акционером как и другие, когда принимали решение про дивы и перед собранием делали срез по реестру акционеров, а потом последовал выкуп, на сколько есть шансы оспорить и добиться еще дивов?
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aleks_vodas
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Додано: Сер 23 тра, 2018 09:30
aleks_vodas написав:
...и добиться еще дивов?
шансов ноль
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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