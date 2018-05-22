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Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 23 тра, 2018 10:12
[quote="4371151:axsertrade"]Был в отделении ПУМБ по сквизу АВДК, сказали что выдача средств только через короткий депозит 10 дней (сумма больше 100к грн). Это у всех так? Поделитесь пожалуйста опытом кто забирал.
Вот молодцы ... к факту получения денег еще принудительно хотят пришить факт пользования деньгами и получения выгоды с помощью денег сквизатора.
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V$Epropalo
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Додано: Сер 23 тра, 2018 10:51
V$Epropalo
, а може в ПУМБі просто коштів не має
відсквізили всі
ось так :(
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d_12
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