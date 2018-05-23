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Squeeze-out

Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 25262728

Що Ви готові витратити,щоб Розділ XI закону про АТ(про примусовий викуп)був відмінений?

Squeeze-out 6.8 5 23
1. Я готовий очолити процес боротьби при допомозі інших;
4%
1
2. За моїми плечима є подібні виграні справи в судах, можу надати серйозну юридичну підтримку;
4%
1
3. Більше 10 млн грн;
4%
1
4. 1 - 10 млн грн;
0
0
5. 100 тис - 1 млн грн;
4%
1
6. 10 тис - 100 тис грн;
9%
2
7. менше 10 тис грн;
43%
10
8. Глибоко стурбований, обурений, співчуваю, морально підтримую, але почекаю, коли хтось за мене зробить моє життя кращим;
9%
2
9. Хтось звернеться і ВР сама приведе розділ Закону у відповідність до Конституції / мені байдуже / у мене (уже) немає свого майна / від мене нічого не залежить.
9%
2
10. Я не проти, щоб моїм майном розпоряджалися без моєї згоди, головне, щоб добре заплатили.
13%
3
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 10:12

[quote="4371151:axsertrade"]Был в отделении ПУМБ по сквизу АВДК, сказали что выдача средств только через короткий депозит 10 дней (сумма больше 100к грн). Это у всех так? Поделитесь пожалуйста опытом кто забирал.



Вот молодцы ... к факту получения денег еще принудительно хотят пришить факт пользования деньгами и получения выгоды с помощью денег сквизатора. :D
AA+
V$Epropalo
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 10:51

V$Epropalo, а може в ПУМБі просто коштів не має :) відсквізили всі :)
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:33

Ахметов о справедливой цене. No comments.

Ахметов: За Фреда «Манчестер Сити» предложил 50 миллионов евро и у нас хватило сил отказать
10:26, 21 мая
...
– Но вы так и не назвали цифру, за которую готовы были бы его отпустить.

– Мы получим ровно столько, сколько он стоит. Мы не можем получить доллар, если футболист стоит 50 центов. Мы не хотим продавать за 50 центов, если футболист стоит доллар. Это будет рыночная цена, справедливая цена, и это будет выгодно и для клуба, который пригласит к себе Фреда, и для нас. То есть я где-то чувствую, что Фред будет дороже, чем Фернандиньо и чем Тейшейра.
paolot
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 09:38

  d_12 написав:V$Epropalo, а може в ПУМБі просто коштів не має :) відсквізили всі :)

У меня потребовали оригинал справки ИНН...
Я ушел и в соседнем отделении забрал по копии.
(если кто идет снимать с эскроу - берите на всякий случай оригинал).
Мечтательный бычок
 
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