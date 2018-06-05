Squeeze-out

8. На вимогу акціонера (акціонерів), акції яких підлягають обов’язковому продажу, може здійснюватися рецензування звіту про оцінку майна (щодо оцінки ринкової вартості акцій товариства) в порядку, визначеному Законом України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” та нормативно-правовими актами з оцінки майна.

Акціонер (акціонери), акції яких підлягають обов’язковому продажу, може за власні кошти замовити здійснення рецензування звіту про оцінку майна.

Перехід прав власності на акції, які підлягають обов’язковому продажу здійснюються відповідно до процедур, передбачених цією статтею, та на умовах визначених у публічній безвідкличній вимозі про придбання акцій.

У разі замовлення акціонером (акціонерами) рецензування звіту про оцінку майна, такий акціонер (акціонери) має повідомити про це особу, яка стала власником 95 і більше відсотків акцій публічного акціонерного товариства, акціонерне товариство, Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку та Центральний депозитарій цінних паперів у термін не пізніше ніж протягом 10 робочих днів після отримання від товариства завіреної копії публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій.

Акціонерне товариство після отримання від акціонера (акціонерів), акції якого підлягають обов’язковому продажу, повідомлення про замовлення рецензування звіту про оцінку майна, у одноденний термін повинно надати такому акціонеру (акціонерам) завірену товариством копію звіту про оцінку майна, замовленого товариством та надати можливість ознайомлення з оригіналом такого звіту.

У разі, якщо рецензія звіту про оцінку майна є негативною, акціонер (акціонери), акції яких підлягають обов’язковому продажу, має право за власні кошти замовити у суб’єкта оціночної діяльності здійснення оцінки ринкової вартості акцій товариства.

Акціонерне товариство зобов’язане надати необхідні документи суб’єкту оціночної діяльності, послуги якого замовлені акціонером (акціонерами), акції якого підлягають обов’язковому продажу для здійснення оцінки ринкової вартості акцій товариства.

Рецензія звіту про оцінку майна, замовленого товариством та результати додаткової оцінки ринкової вартості акцій товариства на замовлення акціонера (акціонерів), акції якого підлягають обов’язковому продажу, протягом 30 робочих днів, з дати надсилання товариством копії публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій, мають бути надані таким акціонером (акціонерами) особі, яка стала власником 95 і більше відсотків акцій публічного акціонерного товариства, та товариству.

Викуп акцій у акціонера (акціонерів), який замовляв рецензію звіту про оцінку майна, замовленого товариством та додаткову оцінки ринкової вартості акцій товариства здійснюється:

- у випадку надання особі, яка стала власником 95 і більше відсотків акцій публічного акціонерного товариства, та товариству рецензії звіту про оцінку майна, замовленого товариством та результатів додаткової оцінки ринкової вартості акцій товариства протягом 30 робочих днів з дати надсилання товариством копії публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій – за ринковою вартістю, визначеною суб’єктом оціночної діяльності на замовлення такого акціонера (акціонерів);

- у випадку не надання особі, яка стала власником 95 і більше відсотків акцій публічного акціонерного товариства, та товариству рецензії звіту про оцінку майна, замовленого товариством та результатів додаткової оцінки ринкової вартості акцій товариства протягом 30 робочих днів з дати надсилання товариством копії публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій – за ринковою вартістю, визначеною суб’єктом оціночної діяльності на замовлення товариства.

На період здійснення дій, передбачених цією частиною, термін процедури придбання акцій, який має здійснитися протягом 90 днів, призупиняється.

9. Особа, яка стала власником 95 і більше відсотків акцій публічного акціонерного товариства, після закінчення строку передбаченого абзацом четвертим пункту восьмого цієї статті здійснює переказ коштів за акції, що викуповуються (крім коштів за акції, що належать акціонерам, які замовили здійснення рецензування звіту про оцінку майна)