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Squeeze-out

Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 25262728

Що Ви готові витратити,щоб Розділ XI закону про АТ(про примусовий викуп)був відмінений?

Squeeze-out 6.8 5 23
1. Я готовий очолити процес боротьби при допомозі інших;
4%
1
2. За моїми плечима є подібні виграні справи в судах, можу надати серйозну юридичну підтримку;
4%
1
3. Більше 10 млн грн;
4%
1
4. 1 - 10 млн грн;
0
0
5. 100 тис - 1 млн грн;
4%
1
6. 10 тис - 100 тис грн;
9%
2
7. менше 10 тис грн;
43%
10
8. Глибоко стурбований, обурений, співчуваю, морально підтримую, але почекаю, коли хтось за мене зробить моє життя кращим;
9%
2
9. Хтось звернеться і ВР сама приведе розділ Закону у відповідність до Конституції / мені байдуже / у мене (уже) немає свого майна / від мене нічого не залежить.
9%
2
10. Я не проти, щоб моїм майном розпоряджалися без моєї згоди, головне, щоб добре заплатили.
13%
3
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 10:12

[quote="4371151:axsertrade"]Был в отделении ПУМБ по сквизу АВДК, сказали что выдача средств только через короткий депозит 10 дней (сумма больше 100к грн). Это у всех так? Поделитесь пожалуйста опытом кто забирал.



Вот молодцы ... к факту получения денег еще принудительно хотят пришить факт пользования деньгами и получения выгоды с помощью денег сквизатора. :D
AA+
V$Epropalo
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 10:51

V$Epropalo, а може в ПУМБі просто коштів не має :) відсквізили всі :)
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 15:33

Ахметов о справедливой цене. No comments.

Ахметов: За Фреда «Манчестер Сити» предложил 50 миллионов евро и у нас хватило сил отказать
10:26, 21 мая
...
– Но вы так и не назвали цифру, за которую готовы были бы его отпустить.

– Мы получим ровно столько, сколько он стоит. Мы не можем получить доллар, если футболист стоит 50 центов. Мы не хотим продавать за 50 центов, если футболист стоит доллар. Это будет рыночная цена, справедливая цена, и это будет выгодно и для клуба, который пригласит к себе Фреда, и для нас. То есть я где-то чувствую, что Фред будет дороже, чем Фернандиньо и чем Тейшейра.
paolot
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 09:38

  d_12 написав:V$Epropalo, а може в ПУМБі просто коштів не має :) відсквізили всі :)

У меня потребовали оригинал справки ИНН...
Я ушел и в соседнем отделении забрал по копии.
(если кто идет снимать с эскроу - берите на всякий случай оригинал).
Мечтательный бычок
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 07:56

ну что, рыжий уже всё отсквизил?
пора и "фондовикам" включаться :evil:
Фондовики предложили пересмотреть процедуру сквиз-аута

https://bin.ua/news/finance/stockmarket ... skviz.html
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 09:50

Re: Squeeze-out

  Yuri_T написав:ну что, рыжий уже всё отсквизил?
пора и "фондовикам" включаться :evil:


дуже вчасно підключилися :(
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 11:24

  Yuri_T написав:ну что, рыжий уже всё отсквизил?
пора и "фондовикам" включаться :evil:
Фондовики предложили пересмотреть процедуру сквиз-аута

https://bin.ua/news/finance/stockmarket ... skviz.html

А вот теперь можно и вернуть :twisted:
8. На вимогу акціонера (акціонерів), акції яких підлягають обов’язковому продажу, може здійснюватися рецензування звіту про оцінку майна (щодо оцінки ринкової вартості акцій товариства) в порядку, визначеному Законом України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” та нормативно-правовими актами з оцінки майна.
Акціонер (акціонери), акції яких підлягають обов’язковому продажу, може за власні кошти замовити здійснення рецензування звіту про оцінку майна.
Перехід прав власності на акції, які підлягають обов’язковому продажу здійснюються відповідно до процедур, передбачених цією статтею, та на умовах визначених у публічній безвідкличній вимозі про придбання акцій.
У разі замовлення акціонером (акціонерами) рецензування звіту про оцінку майна, такий акціонер (акціонери) має повідомити про це особу, яка стала власником 95 і більше відсотків акцій публічного акціонерного товариства, акціонерне товариство, Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку та Центральний депозитарій цінних паперів у термін не пізніше ніж протягом 10 робочих днів після отримання від товариства завіреної копії публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій.
Акціонерне товариство після отримання від акціонера (акціонерів), акції якого підлягають обов’язковому продажу, повідомлення про замовлення рецензування звіту про оцінку майна, у одноденний термін повинно надати такому акціонеру (акціонерам) завірену товариством копію звіту про оцінку майна, замовленого товариством та надати можливість ознайомлення з оригіналом такого звіту.
У разі, якщо рецензія звіту про оцінку майна є негативною, акціонер (акціонери), акції яких підлягають обов’язковому продажу, має право за власні кошти замовити у суб’єкта оціночної діяльності здійснення оцінки ринкової вартості акцій товариства.
Акціонерне товариство зобов’язане надати необхідні документи суб’єкту оціночної діяльності, послуги якого замовлені акціонером (акціонерами), акції якого підлягають обов’язковому продажу для здійснення оцінки ринкової вартості акцій товариства.
Рецензія звіту про оцінку майна, замовленого товариством та результати додаткової оцінки ринкової вартості акцій товариства на замовлення акціонера (акціонерів), акції якого підлягають обов’язковому продажу, протягом 30 робочих днів, з дати надсилання товариством копії публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій, мають бути надані таким акціонером (акціонерами) особі, яка стала власником 95 і більше відсотків акцій публічного акціонерного товариства, та товариству.
Викуп акцій у акціонера (акціонерів), який замовляв рецензію звіту про оцінку майна, замовленого товариством та додаткову оцінки ринкової вартості акцій товариства здійснюється:
- у випадку надання особі, яка стала власником 95 і більше відсотків акцій публічного акціонерного товариства, та товариству рецензії звіту про оцінку майна, замовленого товариством та результатів додаткової оцінки ринкової вартості акцій товариства протягом 30 робочих днів з дати надсилання товариством копії публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій – за ринковою вартістю, визначеною суб’єктом оціночної діяльності на замовлення такого акціонера (акціонерів);
- у випадку не надання особі, яка стала власником 95 і більше відсотків акцій публічного акціонерного товариства, та товариству рецензії звіту про оцінку майна, замовленого товариством та результатів додаткової оцінки ринкової вартості акцій товариства протягом 30 робочих днів з дати надсилання товариством копії публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій – за ринковою вартістю, визначеною суб’єктом оціночної діяльності на замовлення товариства.
На період здійснення дій, передбачених цією частиною, термін процедури придбання акцій, який має здійснитися протягом 90 днів, призупиняється.
9. Особа, яка стала власником 95 і більше відсотків акцій публічного акціонерного товариства, після закінчення строку передбаченого абзацом четвертим пункту восьмого цієї статті здійснює переказ коштів за акції, що викуповуються (крім коштів за акції, що належать акціонерам, які замовили здійснення рецензування звіту про оцінку майна)

Без подобных (схожих) норм, рецензия на отчет предполагает не более чем ответственность оценщика, но никак не эмитента либо мажоритария. Есть решения хоз.судов по корпоративам, которые не учитывают результат рецензии отчета оценщика при споре о цене выкупа. Если цена в рецензии отличается от изначально рассчитанной и утвержденной, то вопросы (иски) могут быть только к оценщикам.
Скажу больше :mrgreen: при сквизах во избежание споров, кроме самой оценки мажор заказывает сразу и рецензию. И поди потом докажи, чья рецензия "правильней" мажора или минора. А отчет об оценке, он есть. И он легитимен. Гы.))
paolot
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 16:28

Re: Squeeze-out

Прощай уксус

USCB R. I. P.

Повідомлення
про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65 2 Закону України «Про акціонерні товариства»

ЕЙ-БІ-ЕЙЧ ХОЛДІНГС СА (ABH HOLDINGS SA), юридична особа, що створена та діє відповідно до законодавства Великого Герцогства Люксембург, із місцезнаходженням за адресою Люксембург, Велике Герцогство Люксембург, 3, бульвар Дю Прінс Анрі, Л-1724 (Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri, L-1724), реєстраційний номер: В 151018,
як особа, яка була власником домінуючого контрольного пакета акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК» (далі - Товариство) станом на дату набрання чинності Законом України від 23 березня 2017 року N 1983-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах" (надалі - Закон), в порядку, передбаченому п.2 Прикінцевих та перехідних положень зазначеного вище Закону,
цим повідомляю про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65 2 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо придбання акцій в усіх акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК».
31.10.2016 року ЕЙ-БІ-ЕЙЧ ХОЛДІНГС СА набув домінуючий контрольний пакет акцій Товариства у розмірі, що становив 99.9101 процентів від статутного капіталу Товариства.
До набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства ЕЙ-БІ-ЕЙЧ ХОЛДІНГС СА та його афілійовані особи не володіли акціями Товариства.
Відповідно до п.2 Прикінцевих та перехідних положень Закону, ціною обов'язкового продажу акцій є ринкова вартість акцій, визначена суб'єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність станом на дату отримання Товариством цього Повідомлення про намір Заявника вимоги скористатися правами, передбаченими статтею 65 2 Закону «Про акціонерні товариства».
double-u
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 08:22

  double-u написав:Прощай уксус

USCB R. I. P.

Повідомлення
про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65 2 Закону України «Про акціонерні товариства»

ЕЙ-БІ-ЕЙЧ ХОЛДІНГС СА (ABH HOLDINGS SA), юридична особа, що створена та діє відповідно до законодавства Великого Герцогства Люксембург, із місцезнаходженням за адресою Люксембург, Велике Герцогство Люксембург, 3, бульвар Дю Прінс Анрі, Л-1724 (Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri, L-1724), реєстраційний номер: В 151018,
як особа, яка була власником домінуючого контрольного пакета акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК» (далі - Товариство) станом на дату набрання чинності Законом України від 23 березня 2017 року N 1983-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах" (надалі - Закон), в порядку, передбаченому п.2 Прикінцевих та перехідних положень зазначеного вище Закону,
цим повідомляю про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65 2 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо придбання акцій в усіх акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК».
31.10.2016 року ЕЙ-БІ-ЕЙЧ ХОЛДІНГС СА набув домінуючий контрольний пакет акцій Товариства у розмірі, що становив 99.9101 процентів від статутного капіталу Товариства.
До набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства ЕЙ-БІ-ЕЙЧ ХОЛДІНГС СА та його афілійовані особи не володіли акціями Товариства.
Відповідно до п.2 Прикінцевих та перехідних положень Закону, ціною обов'язкового продажу акцій є ринкова вартість акцій, визначена суб'єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність станом на дату отримання Товариством цього Повідомлення про намір Заявника вимоги скористатися правами, передбаченими статтею 65 2 Закону «Про акціонерні товариства».


Цікаво, яка конкретна ціна викупу по сквіз-ауту? Є у когось інформація?
joik
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 12:02

  joik написав:Цікаво, яка конкретна ціна викупу по сквіз-ауту? Є у когось інформація?

Информацию ищите на смиде. Первые о ней все равно узнают инсайдеры от эмитента, типа тех, кто активно "заводил" праты на убу :twisted:
Какая будет "конкретно", смотря что оценят.
Сделайте запрос решения НС.
Скоро на ветке появится интересная инфо по некоторым состоявшимся сквизам. Узнаете много чего нового, не только о цене выкупа, а и способах ее оценки :mrgreen:
paolot
 
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