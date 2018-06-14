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Squeeze-out

Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 26272829

Що Ви готові витратити,щоб Розділ XI закону про АТ(про примусовий викуп)був відмінений?

Squeeze-out 6.8 5 23
1. Я готовий очолити процес боротьби при допомозі інших;
4%
1
2. За моїми плечима є подібні виграні справи в судах, можу надати серйозну юридичну підтримку;
4%
1
3. Більше 10 млн грн;
4%
1
4. 1 - 10 млн грн;
0
0
5. 100 тис - 1 млн грн;
4%
1
6. 10 тис - 100 тис грн;
9%
2
7. менше 10 тис грн;
43%
10
8. Глибоко стурбований, обурений, співчуваю, морально підтримую, але почекаю, коли хтось за мене зробить моє життя кращим;
9%
2
9. Хтось звернеться і ВР сама приведе розділ Закону у відповідність до Конституції / мені байдуже / у мене (уже) немає свого майна / від мене нічого не залежить.
9%
2
10. Я не проти, щоб моїм майном розпоряджалися без моєї згоди, головне, щоб добре заплатили.
13%
3
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 01:36

Сквіз-аут, що вистояв у судах

http://yur-gazeta.com/publications/prac ... sudah.html
Якщо читати поверхнево, то стаття виглядає серйозною, автори багато євроматеріалу обробили, все гарно по поличках розклали. І можна було б авторам подякувати, якби їм вірити. Але чи може бути довіра до статті, яка виглядає упередженою ?
Упередженою хоча б ось чому:
1. Автори підключились до інтернету, знайшли текст Конституції України, знайшли 41 статтю, прочитали аж до:
"Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості."
але, на жаль, не осилили наступне речення
Примусове відчуження таких об'єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

То що, у нас в статті 65.2 "Про Акціонерні товариства" записано, що насильницький викуп проводиться лише в умовах надзвичайного чи воєнного стану ? Ні, отже ці пункти уже не конституційні. Відповідно подальші викупи - фількіна грамота.
У "Висновки для України" висновок №2 звучить так
Якщо застосувати наведену вище судову практику іноземних судів до ситуації в Україні, можна зробити кілька висновків...сама по собі процедура сквіз-ауту не порушує право власності
А власної Конституції чи елементарної логіки немає ? А власної самоповаги ?
Боюсь, що совісті немає. Завершення статті наступне:
Водночас практика реалізації сквіз-ауту дійсно виявила окремі зловживання в Україні, які пов’язані, насамперед, з визначенням ціни акцій. У наступній статті ми розглянемо питання щодо визначення справедливої ціни акцій, які викупаються у процесі сквіз-ауту.
То ці мудрагелі ще й про ціну тепер подібну статтю накатають ? :roll:
Serhij
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