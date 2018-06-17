Squeeze-out

http://yur-gazeta.com/publications/prac ... sudah.html Якщо читати поверхнево, то стаття виглядає серйозною, автори багато євроматеріалу обробили, все гарно по поличках розклали. І можна було б авторам подякувати, якби їм вірити. Але чи може бути довіра до статті, яка виглядає упередженою ? Упередженою хоча б ось чому: 1. Автори підключились до інтернету, знайшли текст Конституції України, знайшли 41 статтю, прочитали аж до:
"Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості."
але, на жаль, не осилили наступне речення
Примусове відчуження таких об'єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.
То що, у нас в статті 65.2 "Про Акціонерні товариства" записано, що насильницький викуп проводиться лише в умовах надзвичайного чи воєнного стану ? Ні, отже ці пункти уже не конституційні. Відповідно подальші викупи - фількіна грамота. У "Висновки для України" висновок №2 звучить так
Якщо застосувати наведену вище судову практику іноземних судів до ситуації в Україні, можна зробити кілька висновків...сама по собі процедура сквіз-ауту не порушує право власності
А власної Конституції чи елементарної логіки немає ? А власної самоповаги ? Боюсь, що совісті немає. Завершення статті наступне:
Водночас практика реалізації сквіз-ауту дійсно виявила окремі зловживання в Україні, які пов’язані, насамперед, з визначенням ціни акцій. У наступній статті ми розглянемо питання щодо визначення справедливої ціни акцій, які викупаються у процесі сквіз-ауту.
То ці мудрагелі ще й про ціну тепер подібну статтю накатають ?
Serhij написав:http://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/skvizaut-shcho-vistoyav-u-sudah.html Якщо читати поверхнево, то стаття виглядає серйозною, автори багато євроматеріалу обробили, все гарно по поличках розклали. І можна було б авторам подякувати, якби їм вірити. Але чи може бути довіра до статті, яка виглядає упередженою ? Упередженою хоча б ось чому: 1. Автори підключились до інтернету, знайшли текст Конституції України, знайшли 41 статтю, прочитали аж до:
"Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості."
але, на жаль, не осилили наступне речення
Примусове відчуження таких об'єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.
Міноритарії з самого початку чітко розуміли, це відчувалось на форумі, що ця процедура не відповідає Конституції, а ст 65 ЗУ "Про акціонерні товариства" було скопійована із інших юрисдикцій. Пряма вигода є у олігархів, узаконення і довічне володіння народним активом придбаним корупційним шляхом за гроші невідомого походження!Це цивілізована узаконена державою форма рекету. Якщо проаналізувати усі 70 сквіз аутів, з точки зору утворення і фінансової історії, концентрації контрольних пакетів акцій активу відразу стане зрозуміло, що парламент, чиновники НКЦПРФ та АП показали, як потрібно принижувати власний народ і систематично доводити його до бідності.
joik написав: Міноритарії з самого початку чітко розуміли, це відчувалось на форумі, що ця процедура не відповідає Конституції, а ст 65 ЗУ "Про акціонерні товариства" було скопійована із інших юрисдикцій. Пряма вигода є у олігархів, узаконення і довічне володіння народним активом придбаним корупційним шляхом за гроші невідомого походження!Це цивілізована узаконена державою форма рекету. Якщо проаналізувати усі 70 сквіз аутів, з точки зору утворення і фінансової історії, концентрації контрольних пакетів акцій активу відразу стане зрозуміло, що парламент, чиновники НКЦПРФ та АП показали, як потрібно принижувати власний народ і систематично доводити його до бідності. :mrgreen:
Объясните, какого хрена, народ в других юрисдикциях с такой же нормой по сквизу не доведен до такой бедности???
Социальная Конституция - ошибка Приватизация через ваучеры - ошибка Жесткая монетарная политика ЦБ - ошибка
Это все было посеяно 20-25 лет назад, и вот всё это проросло. Кушайте - не обляпайтесь.
joik написав: Міноритарії з самого початку чітко розуміли, це відчувалось на форумі, що ця процедура не відповідає Конституції, а ст 65 ЗУ "Про акціонерні товариства" було скопійована із інших юрисдикцій. Пряма вигода є у олігархів, узаконення і довічне володіння народним активом придбаним корупційним шляхом за гроші невідомого походження!Це цивілізована узаконена державою форма рекету. Якщо проаналізувати усі 70 сквіз аутів, з точки зору утворення і фінансової історії, концентрації контрольних пакетів акцій активу відразу стане зрозуміло, що парламент, чиновники НКЦПРФ та АП показали, як потрібно принижувати власний народ і систематично доводити його до бідності. :mrgreen:
Объясните, какого хрена, народ в других юрисдикциях с такой же нормой по сквизу не доведен до такой бедности???
Социальная Конституция - ошибка Приватизация через ваучеры - ошибка Жесткая монетарная политика ЦБ - ошибка
Это все было посеяно 20-25 лет назад, и вот всё это проросло. Кушайте - не обляпайтесь.
в качестве комментария (или вопроса? или возражения?) к конкретным мыслям и аргументам - много букв и ноль смысловой нагрузки. "ошибки... 25 лет назад... проросло... кушайте...". к чему этот поток сознания???
Мечтательный бычок У каждого свой уровень, просвещайтесь и сможете лучше понимать других людей.
А по сути, вот Вы вините регулятора, что они в угоду олигархов обворовывают миноров. А по мне регулятор восстанавливает справедливость. Коллега апеллирует к Конституции как к источнику "справедливости". А по мне Конституция Украины НЕ "справедлива", потому и не работает.
St/2 написав:Мечтательный бычок У каждого свой уровень, просвещайтесь и сможете лучше понимать других людей.
А по сути, вот Вы вините регулятора, что они в угоду олигархов обворовывают миноров. А по мне регулятор восстанавливает справедливость. Коллега апеллирует к Конституции как к источнику "справедливости". А по мне Конституция Украины НЕ "справедлива", потому и не работает.
У миллионов Украинцев не было иного способа легально реализовать приватизационный сертификат, как обменять его на акции привтизируемых предприятий. Поскольку ПИС именной (в отличие от той же рашки). Учите матчасть. И если единственным способом "восстановления справедливости" выступает воровство в том числе и этих акций, то отсутствует смысл понимать собеседника. Дискуссия на таком дне и попытки понять дальнейший сумбур - бессмысленны.