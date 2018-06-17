Squeeze-out

Додано: П'ят 15 чер, 2018 01:36

"Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості."

Примусове відчуження таких об'єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

Якщо застосувати наведену вище судову практику іноземних судів до ситуації в Україні, можна зробити кілька висновків...сама по собі процедура сквіз-ауту не порушує право власності

Водночас практика реалізації сквіз-ауту дійсно виявила окремі зловживання в Україні, які пов’язані, насамперед, з визначенням ціни акцій. У наступній статті ми розглянемо питання щодо визначення справедливої ціни акцій, які викупаються у процесі сквіз-ауту.

Якщо читати поверхнево, то стаття виглядає серйозною, автори багато євроматеріалу обробили, все гарно по поличках розклали. І можна було б авторам подякувати, якби їм вірити. Але чи може бути довіра до статті, яка виглядає упередженою ?Упередженою хоча б ось чому:1. Автори підключились до інтернету, знайшли текст Конституції України, знайшли 41 статтю, прочитали аж до:але, на жаль, не осилили наступне реченняТо що, у нас в статті 65.2 "Про Акціонерні товариства" записано, що насильницький викуп проводиться лише в умовах надзвичайного чи воєнного стану ? Ні, отже ці пункти уже не конституційні. Відповідно подальші викупи - фількіна грамота.У "Висновки для України" висновок №2 звучить такА власної Конституції чи елементарної логіки немає ? А власної самоповаги ?Боюсь, що совісті немає. Завершення статті наступне:То ці мудрагелі ще й про ціну тепер подібну статтю накатають ?