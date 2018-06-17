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Squeeze-out

Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 26272829

Що Ви готові витратити,щоб Розділ XI закону про АТ(про примусовий викуп)був відмінений?

Squeeze-out 6.9 5 25
1. Я готовий очолити процес боротьби при допомозі інших;
4%
1
2. За моїми плечима є подібні виграні справи в судах, можу надати серйозну юридичну підтримку;
4%
1
3. Більше 10 млн грн;
4%
1
4. 1 - 10 млн грн;
0
0
5. 100 тис - 1 млн грн;
4%
1
6. 10 тис - 100 тис грн;
8%
2
7. менше 10 тис грн;
40%
10
8. Глибоко стурбований, обурений, співчуваю, морально підтримую, але почекаю, коли хтось за мене зробить моє життя кращим;
16%
4
9. Хтось звернеться і ВР сама приведе розділ Закону у відповідність до Конституції / мені байдуже / у мене (уже) немає свого майна / від мене нічого не залежить.
8%
2
10. Я не проти, щоб моїм майном розпоряджалися без моєї згоди, головне, щоб добре заплатили.
12%
3
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 01:36

Сквіз-аут, що вистояв у судах

http://yur-gazeta.com/publications/prac ... sudah.html
Якщо читати поверхнево, то стаття виглядає серйозною, автори багато євроматеріалу обробили, все гарно по поличках розклали. І можна було б авторам подякувати, якби їм вірити. Але чи може бути довіра до статті, яка виглядає упередженою ?
Упередженою хоча б ось чому:
1. Автори підключились до інтернету, знайшли текст Конституції України, знайшли 41 статтю, прочитали аж до:
"Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості."
але, на жаль, не осилили наступне речення
Примусове відчуження таких об'єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

То що, у нас в статті 65.2 "Про Акціонерні товариства" записано, що насильницький викуп проводиться лише в умовах надзвичайного чи воєнного стану ? Ні, отже ці пункти уже не конституційні. Відповідно подальші викупи - фількіна грамота.
У "Висновки для України" висновок №2 звучить так
Якщо застосувати наведену вище судову практику іноземних судів до ситуації в Україні, можна зробити кілька висновків...сама по собі процедура сквіз-ауту не порушує право власності
А власної Конституції чи елементарної логіки немає ? А власної самоповаги ?
Боюсь, що совісті немає. Завершення статті наступне:
Водночас практика реалізації сквіз-ауту дійсно виявила окремі зловживання в Україні, які пов’язані, насамперед, з визначенням ціни акцій. У наступній статті ми розглянемо питання щодо визначення справедливої ціни акцій, які викупаються у процесі сквіз-ауту.
То ці мудрагелі ще й про ціну тепер подібну статтю накатають ? :roll:
Serhij
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:13

  Serhij написав:http://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/skvizaut-shcho-vistoyav-u-sudah.html
Якщо читати поверхнево, то стаття виглядає серйозною, автори багато євроматеріалу обробили, все гарно по поличках розклали. І можна було б авторам подякувати, якби їм вірити. Але чи може бути довіра до статті, яка виглядає упередженою ?
Упередженою хоча б ось чому:
1. Автори підключились до інтернету, знайшли текст Конституції України, знайшли 41 статтю, прочитали аж до:
"Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості."
але, на жаль, не осилили наступне речення
Примусове відчуження таких об'єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.


Міноритарії з самого початку чітко розуміли, це відчувалось на форумі, що ця процедура не відповідає Конституції, а ст 65 ЗУ "Про акціонерні товариства" було скопійована із інших юрисдикцій. Пряма вигода є у олігархів, узаконення і довічне володіння народним активом придбаним корупційним шляхом за гроші невідомого походження!Це цивілізована узаконена державою форма рекету. Якщо проаналізувати усі 70 сквіз аутів, з точки зору утворення і фінансової історії, концентрації контрольних пакетів акцій активу відразу стане зрозуміло, що парламент, чиновники НКЦПРФ та АП показали, як потрібно принижувати власний народ і систематично доводити його до бідності. :mrgreen:
joik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:22

  joik написав:
Міноритарії з самого початку чітко розуміли, це відчувалось на форумі, що ця процедура не відповідає Конституції, а ст 65 ЗУ "Про акціонерні товариства" було скопійована із інших юрисдикцій. Пряма вигода є у олігархів, узаконення і довічне володіння народним активом придбаним корупційним шляхом за гроші невідомого походження!Це цивілізована узаконена державою форма рекету. Якщо проаналізувати усі 70 сквіз аутів, з точки зору утворення і фінансової історії, концентрації контрольних пакетів акцій активу відразу стане зрозуміло, що парламент, чиновники НКЦПРФ та АП показали, як потрібно принижувати власний народ і систематично доводити його до бідності. :mrgreen:

Объясните, какого хрена, народ в других юрисдикциях с такой же нормой по сквизу не доведен до такой бедности???

Социальная Конституция - ошибка
Приватизация через ваучеры - ошибка
Жесткая монетарная политика ЦБ - ошибка

Это все было посеяно 20-25 лет назад, и вот всё это проросло. Кушайте - не обляпайтесь.
St/2
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 17:48

  St/2 написав:
  joik написав:
Міноритарії з самого початку чітко розуміли, це відчувалось на форумі, що ця процедура не відповідає Конституції, а ст 65 ЗУ "Про акціонерні товариства" було скопійована із інших юрисдикцій. Пряма вигода є у олігархів, узаконення і довічне володіння народним активом придбаним корупційним шляхом за гроші невідомого походження!Це цивілізована узаконена державою форма рекету. Якщо проаналізувати усі 70 сквіз аутів, з точки зору утворення і фінансової історії, концентрації контрольних пакетів акцій активу відразу стане зрозуміло, що парламент, чиновники НКЦПРФ та АП показали, як потрібно принижувати власний народ і систематично доводити його до бідності. :mrgreen:

Объясните, какого хрена, народ в других юрисдикциях с такой же нормой по сквизу не доведен до такой бедности???

Социальная Конституция - ошибка
Приватизация через ваучеры - ошибка
Жесткая монетарная политика ЦБ - ошибка

Это все было посеяно 20-25 лет назад, и вот всё это проросло. Кушайте - не обляпайтесь.


в качестве комментария (или вопроса? или возражения?) к конкретным мыслям и аргументам - много букв и ноль смысловой нагрузки. "ошибки... 25 лет назад... проросло... кушайте...". к чему этот поток сознания???
Мечтательный бычок
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 21:32

Мечтательный бычок
У каждого свой уровень, просвещайтесь и сможете лучше понимать других людей.

А по сути, вот Вы вините регулятора, что они в угоду олигархов обворовывают миноров.
А по мне регулятор восстанавливает справедливость. Коллега апеллирует к Конституции как к источнику "справедливости". А по мне Конституция Украины НЕ "справедлива", потому и не работает.
St/2
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 17:07

Re: Squeeze-out

  St/2 написав:А по сути, вот Вы вините регулятора, что они в угоду олигархов обворовывают миноров.
А по мне регулятор восстанавливает справедливость. Коллега апеллирует к Конституции как к источнику "справедливости". А по мне Конституция Украины НЕ "справедлива", потому и не работает.

Всегда есть две стороны - вы на стороне олигархов.
Если есть насилие - однозначно, справедливости нет.
Насилие оправданно это когда уже спуститься до уголовного кодекса.
Так уголовный кодекс именно и плачет по современным олигархам.
dvs
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 22:31

  St/2 написав:Мечтательный бычок
У каждого свой уровень, просвещайтесь и сможете лучше понимать других людей.

А по сути, вот Вы вините регулятора, что они в угоду олигархов обворовывают миноров.
А по мне регулятор восстанавливает справедливость. Коллега апеллирует к Конституции как к источнику "справедливости". А по мне Конституция Украины НЕ "справедлива", потому и не работает.


У миллионов Украинцев не было иного способа легально реализовать приватизационный сертификат, как обменять его на акции привтизируемых предприятий. Поскольку ПИС именной (в отличие от той же рашки). Учите матчасть.
И если единственным способом "восстановления справедливости" выступает воровство в том числе и этих акций, то отсутствует смысл понимать собеседника. Дискуссия на таком дне и попытки понять дальнейший сумбур - бессмысленны.
Мечтательный бычок
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 14:45

Проблеми безправ'я міноритарних акціонерів. Засідання підкомітету з питань взаємодії з громадськістю комітету Верховної Ради України з запобігання і протидії корупції.
1 частина:
https://www.facebook.com/igor.lutsenko/ ... 478620432/
2 частина:
https://www.facebook.com/igor.lutsenko/ ... 105285436/

Доповідачі:
0:00 Арт Капітал (Король),
19:20 директор юридичного департаменту ... (Кологайда),
30:50 НКЦПФР (Тарабакін),
45:10 Укр асоціація інвестиційного бізнесу (Рибальченко),
46:40 ЄБРР,
48:20 ГО міноритарні акціонери України (Голубицький),

42:00 За оцінками Тарабакіна ціна AZST близько 5-6 грн за акцію, AVDK близько 300 грн за акцію.

Дякую Мечтательному бычку за посилання
Востаннє редагувалось Serhij в Пон 18 чер, 2018 15:34, всього редагувалось 1 раз.
Serhij
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 15:25

Re: Squeeze-out

  St/2 написав:Приватизация через ваучеры - ошибка


сквіз пройшовся не тільки по тих, хто придбавав акції за ПМСи :(
ось так :(
d_12
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