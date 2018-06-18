Squeeze-out

http://yur-gazeta.com/publications/prac ... sudah.html Якщо читати поверхнево, то стаття виглядає серйозною, автори багато євроматеріалу обробили, все гарно по поличках розклали. І можна було б авторам подякувати, якби їм вірити. Але чи може бути довіра до статті, яка виглядає упередженою ? Упередженою хоча б ось чому: 1. Автори підключились до інтернету, знайшли текст Конституції України, знайшли 41 статтю, прочитали аж до:
"Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості."
але, на жаль, не осилили наступне речення
Примусове відчуження таких об'єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.
То що, у нас в статті 65.2 "Про Акціонерні товариства" записано, що насильницький викуп проводиться лише в умовах надзвичайного чи воєнного стану ? Ні, отже ці пункти уже не конституційні. Відповідно подальші викупи - фількіна грамота. У "Висновки для України" висновок №2 звучить так
Якщо застосувати наведену вище судову практику іноземних судів до ситуації в Україні, можна зробити кілька висновків...сама по собі процедура сквіз-ауту не порушує право власності
А власної Конституції чи елементарної логіки немає ? А власної самоповаги ? Боюсь, що совісті немає. Завершення статті наступне:
Водночас практика реалізації сквіз-ауту дійсно виявила окремі зловживання в Україні, які пов’язані, насамперед, з визначенням ціни акцій. У наступній статті ми розглянемо питання щодо визначення справедливої ціни акцій, які викупаються у процесі сквіз-ауту.
То ці мудрагелі ще й про ціну тепер подібну статтю накатають ?
Serhij написав:http://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/skvizaut-shcho-vistoyav-u-sudah.html Якщо читати поверхнево, то стаття виглядає серйозною, автори багато євроматеріалу обробили, все гарно по поличках розклали. І можна було б авторам подякувати, якби їм вірити. Але чи може бути довіра до статті, яка виглядає упередженою ? Упередженою хоча б ось чому: 1. Автори підключились до інтернету, знайшли текст Конституції України, знайшли 41 статтю, прочитали аж до:
"Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості."
але, на жаль, не осилили наступне речення
Примусове відчуження таких об'єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.
Міноритарії з самого початку чітко розуміли, це відчувалось на форумі, що ця процедура не відповідає Конституції, а ст 65 ЗУ "Про акціонерні товариства" було скопійована із інших юрисдикцій. Пряма вигода є у олігархів, узаконення і довічне володіння народним активом придбаним корупційним шляхом за гроші невідомого походження!Це цивілізована узаконена державою форма рекету. Якщо проаналізувати усі 70 сквіз аутів, з точки зору утворення і фінансової історії, концентрації контрольних пакетів акцій активу відразу стане зрозуміло, що парламент, чиновники НКЦПРФ та АП показали, як потрібно принижувати власний народ і систематично доводити його до бідності.
joik написав: Міноритарії з самого початку чітко розуміли, це відчувалось на форумі, що ця процедура не відповідає Конституції, а ст 65 ЗУ "Про акціонерні товариства" було скопійована із інших юрисдикцій. Пряма вигода є у олігархів, узаконення і довічне володіння народним активом придбаним корупційним шляхом за гроші невідомого походження!Це цивілізована узаконена державою форма рекету. Якщо проаналізувати усі 70 сквіз аутів, з точки зору утворення і фінансової історії, концентрації контрольних пакетів акцій активу відразу стане зрозуміло, що парламент, чиновники НКЦПРФ та АП показали, як потрібно принижувати власний народ і систематично доводити його до бідності. :mrgreen:
Объясните, какого хрена, народ в других юрисдикциях с такой же нормой по сквизу не доведен до такой бедности???
Социальная Конституция - ошибка Приватизация через ваучеры - ошибка Жесткая монетарная политика ЦБ - ошибка
Это все было посеяно 20-25 лет назад, и вот всё это проросло. Кушайте - не обляпайтесь.
joik написав: Міноритарії з самого початку чітко розуміли, це відчувалось на форумі, що ця процедура не відповідає Конституції, а ст 65 ЗУ "Про акціонерні товариства" було скопійована із інших юрисдикцій. Пряма вигода є у олігархів, узаконення і довічне володіння народним активом придбаним корупційним шляхом за гроші невідомого походження!Це цивілізована узаконена державою форма рекету. Якщо проаналізувати усі 70 сквіз аутів, з точки зору утворення і фінансової історії, концентрації контрольних пакетів акцій активу відразу стане зрозуміло, що парламент, чиновники НКЦПРФ та АП показали, як потрібно принижувати власний народ і систематично доводити його до бідності. :mrgreen:
Объясните, какого хрена, народ в других юрисдикциях с такой же нормой по сквизу не доведен до такой бедности???
Социальная Конституция - ошибка Приватизация через ваучеры - ошибка Жесткая монетарная политика ЦБ - ошибка
Это все было посеяно 20-25 лет назад, и вот всё это проросло. Кушайте - не обляпайтесь.
в качестве комментария (или вопроса? или возражения?) к конкретным мыслям и аргументам - много букв и ноль смысловой нагрузки. "ошибки... 25 лет назад... проросло... кушайте...". к чему этот поток сознания???
Мечтательный бычок У каждого свой уровень, просвещайтесь и сможете лучше понимать других людей.
А по сути, вот Вы вините регулятора, что они в угоду олигархов обворовывают миноров. А по мне регулятор восстанавливает справедливость. Коллега апеллирует к Конституции как к источнику "справедливости". А по мне Конституция Украины НЕ "справедлива", потому и не работает.
St/2 написав:А по сути, вот Вы вините регулятора, что они в угоду олигархов обворовывают миноров. А по мне регулятор восстанавливает справедливость. Коллега апеллирует к Конституции как к источнику "справедливости". А по мне Конституция Украины НЕ "справедлива", потому и не работает.
Всегда есть две стороны - вы на стороне олигархов. Если есть насилие - однозначно, справедливости нет. Насилие оправданно это когда уже спуститься до уголовного кодекса. Так уголовный кодекс именно и плачет по современным олигархам.
St/2 написав:Мечтательный бычок У каждого свой уровень, просвещайтесь и сможете лучше понимать других людей.
А по сути, вот Вы вините регулятора, что они в угоду олигархов обворовывают миноров. А по мне регулятор восстанавливает справедливость. Коллега апеллирует к Конституции как к источнику "справедливости". А по мне Конституция Украины НЕ "справедлива", потому и не работает.
У миллионов Украинцев не было иного способа легально реализовать приватизационный сертификат, как обменять его на акции привтизируемых предприятий. Поскольку ПИС именной (в отличие от той же рашки). Учите матчасть. И если единственным способом "восстановления справедливости" выступает воровство в том числе и этих акций, то отсутствует смысл понимать собеседника. Дискуссия на таком дне и попытки понять дальнейший сумбур - бессмысленны.
Доповідачі: 1 частина і 2 частина з 0:00 Арт Капітал (Король), 19:20 директор юридичного департаменту ... (Кологайда), 30:50 НКЦПФР (Тарабакін), 45:10 Укр асоціація інвестиційного бізнесу (Рибальченко), 46:40 ЄБРР (Яворська), 48:20 ГО міноритарні акціонери України (Голубицький), 59:10 Національний депозитарій (... Ігор Олександрович), 1:01:40 фіз 6 акціонерів по суду з DNEN (Погрібна), 1:05:20 якісь 2 асоціації (Петрашко), 1:16:00 Кінто (Оксаніч), 1:18:00 ? (Лєонов), 1:23:10 Інститут економіки і прогнозування (Редзюк), 1:24:30 Арт Капітал (Король) 1:38:30 Народний депутат України, член комітету з питань запобігання і протидії корупції (Луценко)
42:00 За оцінками Тарабакіна ціна AZST близько 5-6 грн за акцію, AVDK близько 300 грн за акцію. Це оцінка представника влади, яка прийняла цей закон, по якому акції зсквізили в 10-20 разів дешевше оцінки цього ж самого представника влади.
Дякую Мечтательному бычку за посилання
Востаннє редагувалось Serhij в Пон 18 чер, 2018 16:52, всього редагувалось 11 разів.
AVDK по 300грн. Гы га&га У них СЧА всего ~50грн. на бумагу. Азовка тогда не 5-6, а 30-40грн. Возможно, имелась в виду последняя "чистая" цена 2-3грн., т.е. за вычетом дивидендов? Тогда похоже на сказанное , т.е. в 15-20 раз. Математики! ))) PS. Куплю акции AZST MMKI Дорого. По DNEN желаю удачи!