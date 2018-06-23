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Squeeze-out

Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Що Ви готові витратити,щоб Розділ XI закону про АТ(про примусовий викуп)був відмінений?

Squeeze-out 7 5 26
1. Я готовий очолити процес боротьби при допомозі інших;
4%
1
2. За моїми плечима є подібні виграні справи в судах, можу надати серйозну юридичну підтримку;
4%
1
3. Більше 10 млн грн;
4%
1
4. 1 - 10 млн грн;
0
0
5. 100 тис - 1 млн грн;
4%
1
6. 10 тис - 100 тис грн;
8%
2
7. менше 10 тис грн;
38%
10
8. Глибоко стурбований, обурений, співчуваю, морально підтримую, але почекаю, коли хтось за мене зробить моє життя кращим;
19%
5
9. Хтось звернеться і ВР сама приведе розділ Закону у відповідність до Конституції / мені байдуже / у мене (уже) немає свого майна / від мене нічого не залежить.
8%
2
10. Я не проти, щоб моїм майном розпоряджалися без моєї згоди, головне, щоб добре заплатили.
12%
3
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:15

Дракон

Владеющая 98,3516% акций ПАО "Карловский машиностроительный завод" (КМЗ, Полтавская обл.) компания Dragon Capital Investments Limited (Кипр), конечным бенефициаром которой является Томаш Фиала, объявила о принудительном выкупе у миноритариев остальных ценных бумаг.


https://interfax.com.ua/news/economic/513043.html
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 22:57

Господа, кто знает Либанов из комиссии это чья протекция? Не по годам "умный" :? и язык длинный. Подрезать не мешало бы. А то как на официальные письма отвечать по теме сквиза (люди в теме десятки лет и то до конца не имеют общего единого мнения), так оно перенаправляет на подчиненных в тер.комиссии в т.ч. бывшего Луганского тер.подразделения. А как на новостной ленте комментировать, так Либанов.
Якщо підбивати проміжні підсумки зміни корпоративного законодавства, я б говорив не тільки про закон №2210, а також і про закон №1983, який запровадив механізм обов’язкового продажу акцій акціонерами на вимогу власника 95% (сквіз-аут). Цей закон уже рік як діє і точно можу сказати, що діє досить успішно. Близько півсотні проведених компаніями сквіз-аутів однозначно доводять, що потреба в цій процедурі існує.

Наявність перших судових процесів щодо оскарження процедури сквіз-ауту показує, що не все так гладко. Комісія стежить за розвитком подій по кожному оголошеному сквіз-ауту і працює над тим, як вирішити неврегульовані в законі питання.

Зі свого боку, можу сказати, що законодавець виписав механізми в законі досить кваліфіковано. Звичайно, в учасників цих процесів може виникати питання меркантильного характеру: “а чому мені заплатили 50 копійок за акцію, а я хочу в 10 разів більше”. Ми розуміємо, що частина проблеми криється у низькій ліквідності українського ринку, який не завжди дозволяє об’єктивно оцінити компанію, використовуючи біржовий курс. А у разі залучення оцінювача для визначення ринкової вартості акцій можуть виникати питання щодо справедливості оцінки. Але це вже проблема в цілому низького рівня стандартів на ринку оціночної діяльності.

Оценка проводится согласно закону, который "не дописал в нужных местах" Максим с коллегами (НАБУ надеюсь проверит не случайно ли)


Член НКЦБФР Максим Либанов уточнил, что, согласно данным Комиссии, в настоящее время споры о squeeze-out находятся на стадии рассмотрения в судах первой инстанции.
Он добавил, что омиссия также рассматривала несколько жалоб, однако лишь в одном случае (одна из подконтрольных ДТЭК компаний) установила нарушение: эмитент выбрал не тот способ определения цены выкупа. По его мнению, это решение Комиссии должно быть хорошим аргументом для истца в суде.

Эти "несколько" случаев и "лишь одно нарушение" мы еще вспомним, чуть позже.

Странно, вопросов на пальцах сосчитать, а ответы на них подписывают третьи по значимости лица тер.управлений.
ПС. "А максим максимом, тем временем, из кустов отстреливался". Пьосик ручной декоративный (возможно ошибаюсь ? :roll: ) :mrgreen:
paolot
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 21:17

Re: Squeeze-out

Моим знакомы до сих пор не пришло письмо о выкупе от Азовстали и они считают, что у ахмета что то не срослось. Нам пришло еще в апреле. Интересно кому больше повезло, курс гривны за это время уже упал.
Случайно ни кто не знает, какой процент уже забрал свои деньги?
dvs
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 13:55

dvs Приход-не приход письма ничего не значит. Все акции у всех списаны в пользу Барленко. Все деньги лежат на эскроу счетах в ПУМБЕ. Забрали вы их или нет вообще ни кого не волнует. Процент окешившихся знает только ПУМБ.
Пенсионер
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