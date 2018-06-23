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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 27282930 Що Ви готові витратити,щоб Розділ XI закону про АТ(про примусовий викуп)був відмінений? Squeeze-out 7 5 26 1. Я готовий очолити процес боротьби при допомозі інших; 4% 1 2. За моїми плечима є подібні виграні справи в судах, можу надати серйозну юридичну підтримку; 4% 1 3. Більше 10 млн грн; 4% 1 4. 1 - 10 млн грн; 0 0 5. 100 тис - 1 млн грн; 4% 1 6. 10 тис - 100 тис грн; 8% 2 7. менше 10 тис грн; 38% 10 8. Глибоко стурбований, обурений, співчуваю, морально підтримую, але почекаю, коли хтось за мене зробить моє життя кращим; 19% 5 9. Хтось звернеться і ВР сама приведе розділ Закону у відповідність до Конституції / мені байдуже / у мене (уже) немає свого майна / від мене нічого не залежить. 8% 2 10. Я не проти, щоб моїм майном розпоряджалися без моєї згоди, головне, щоб добре заплатили. 12% 3 Всього голосів : 26 Додано: Сер 20 чер, 2018 11:15 Дракон Владеющая 98,3516% акций ПАО "Карловский машиностроительный завод" (КМЗ, Полтавская обл.) компания Dragon Capital Investments Limited (Кипр), конечным бенефициаром которой является Томаш Фиала, объявила о принудительном выкупе у миноритариев остальных ценных бумаг.



https://interfax.com.ua/news/economic/513043.html ось так :( d_12

Повідомлень: 1709 З нами з: 19.04.16 Подякував: 109 раз. Подякували: 66 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 чер, 2018 22:57 и язык длинный. Подрезать не мешало бы. А то как на официальные письма отвечать по теме сквиза (люди в теме десятки лет и то до конца не имеют общего единого мнения), так оно перенаправляет на подчиненных в тер.комиссии в т.ч. бывшего Луганского тер.подразделения. А как на новостной ленте комментировать, так Либанов.

Якщо підбивати проміжні підсумки зміни корпоративного законодавства, я б говорив не тільки про закон №2210, а також і про закон №1983, який запровадив механізм обов’язкового продажу акцій акціонерами на вимогу власника 95% (сквіз-аут). Цей закон уже рік як діє і точно можу сказати, що діє досить успішно. Близько півсотні проведених компаніями сквіз-аутів однозначно доводять, що потреба в цій процедурі існує.



Наявність перших судових процесів щодо оскарження процедури сквіз-ауту показує, що не все так гладко. Комісія стежить за розвитком подій по кожному оголошеному сквіз-ауту і працює над тим, як вирішити неврегульовані в законі питання.



Зі свого боку, можу сказати, що законодавець виписав механізми в законі досить кваліфіковано. Звичайно, в учасників цих процесів може виникати питання меркантильного характеру: “а чому мені заплатили 50 копійок за акцію, а я хочу в 10 разів більше”. Ми розуміємо, що частина проблеми криється у низькій ліквідності українського ринку, який не завжди дозволяє об’єктивно оцінити компанію, використовуючи біржовий курс. А у разі залучення оцінювача для визначення ринкової вартості акцій можуть виникати питання щодо справедливості оцінки. Але це вже проблема в цілому низького рівня стандартів на ринку оціночної діяльності.

Оценка проводится согласно закону, который "не дописал в нужных местах" Максим с коллегами (НАБУ надеюсь проверит не случайно ли)





Член НКЦБФР Максим Либанов уточнил, что, согласно данным Комиссии, в настоящее время споры о squeeze-out находятся на стадии рассмотрения в судах первой инстанции.

Он добавил, что омиссия также рассматривала несколько жалоб, однако лишь в одном случае (одна из подконтрольных ДТЭК компаний) установила нарушение: эмитент выбрал не тот способ определения цены выкупа. По его мнению, это решение Комиссии должно быть хорошим аргументом для истца в суде.

Эти "несколько" случаев и "лишь одно нарушение" мы еще вспомним, чуть позже.



Странно, вопросов на пальцах сосчитать, а ответы на них подписывают третьи по значимости лица тер.управлений.

ПС. "А максим максимом, тем временем, из кустов отстреливался". Пьосик ручной декоративный (возможно ошибаюсь ? ) Господа, кто знает Либанов из комиссии это чья протекция? Не по годам "умный"и язык длинный. Подрезать не мешало бы. А то как на официальные письма отвечать по теме сквиза (люди в теме десятки лет и то до конца не имеют общего единого мнения), так оно перенаправляет на подчиненных в тер.комиссии в т.ч. бывшего Луганского тер.подразделения. А как на новостной ленте комментировать, так Либанов.Оценка проводится согласно закону, который "не дописал в нужных местах" Максим с коллегами (НАБУ надеюсь проверит не случайно ли)Эти "несколько" случаев и "лишь одно нарушение" мы еще вспомним, чуть позже.Странно, вопросов на пальцах сосчитать, а ответы на них подписывают третьи по значимости лица тер.управлений.ПС. "А максим максимом, тем временем, из кустов отстреливался". Пьосик ручной декоративный (возможно ошибаюсь ? paolot Повідомлень: 53 З нами з: 14.02.18 Подякував: 1 раз. Подякували: 9 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 чер, 2018 21:17 Re: Squeeze-out Моим знакомы до сих пор не пришло письмо о выкупе от Азовстали и они считают, что у ахмета что то не срослось. Нам пришло еще в апреле. Интересно кому больше повезло, курс гривны за это время уже упал.

Случайно ни кто не знает, какой процент уже забрал свои деньги? dvs Повідомлень: 4 З нами з: 19.04.18 Подякував: 7 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 чер, 2018 13:55 dvs Приход-не приход письма ничего не значит. Все акции у всех списаны в пользу Барленко. Все деньги лежат на эскроу счетах в ПУМБЕ. Забрали вы их или нет вообще ни кого не волнует. Процент окешившихся знает только ПУМБ. Пенсионер

Повідомлень: 1671 З нами з: 13.10.08 Подякував: 33 раз. Подякували: 180 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 27282930 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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