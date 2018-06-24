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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 27282930 Що Ви готові витратити,щоб Розділ XI закону про АТ(про примусовий викуп)був відмінений? Squeeze-out 7 5 26 1. Я готовий очолити процес боротьби при допомозі інших; 4% 1 2. За моїми плечима є подібні виграні справи в судах, можу надати серйозну юридичну підтримку; 4% 1 3. Більше 10 млн грн; 4% 1 4. 1 - 10 млн грн; 0 0 5. 100 тис - 1 млн грн; 4% 1 6. 10 тис - 100 тис грн; 8% 2 7. менше 10 тис грн; 38% 10 8. Глибоко стурбований, обурений, співчуваю, морально підтримую, але почекаю, коли хтось за мене зробить моє життя кращим; 19% 5 9. Хтось звернеться і ВР сама приведе розділ Закону у відповідність до Конституції / мені байдуже / у мене (уже) немає свого майна / від мене нічого не залежить. 8% 2 10. Я не проти, щоб моїм майном розпоряджалися без моєї згоди, головне, щоб добре заплатили. 12% 3 Всього голосів : 26 Додано: Сер 20 чер, 2018 11:15 Дракон Владеющая 98,3516% акций ПАО "Карловский машиностроительный завод" (КМЗ, Полтавская обл.) компания Dragon Capital Investments Limited (Кипр), конечным бенефициаром которой является Томаш Фиала, объявила о принудительном выкупе у миноритариев остальных ценных бумаг.



https://interfax.com.ua/news/economic/513043.html ось так :( d_12

Повідомлень: 1712 З нами з: 19.04.16 Подякував: 109 раз. Подякували: 66 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 чер, 2018 22:57 и язык длинный. Подрезать не мешало бы. А то как на официальные письма отвечать по теме сквиза (люди в теме десятки лет и то до конца не имеют общего единого мнения), так оно перенаправляет на подчиненных в тер.комиссии в т.ч. бывшего Луганского тер.подразделения. А как на новостной ленте комментировать, так Либанов.

Якщо підбивати проміжні підсумки зміни корпоративного законодавства, я б говорив не тільки про закон №2210, а також і про закон №1983, який запровадив механізм обов’язкового продажу акцій акціонерами на вимогу власника 95% (сквіз-аут). Цей закон уже рік як діє і точно можу сказати, що діє досить успішно. Близько півсотні проведених компаніями сквіз-аутів однозначно доводять, що потреба в цій процедурі існує.



Наявність перших судових процесів щодо оскарження процедури сквіз-ауту показує, що не все так гладко. Комісія стежить за розвитком подій по кожному оголошеному сквіз-ауту і працює над тим, як вирішити неврегульовані в законі питання.



Зі свого боку, можу сказати, що законодавець виписав механізми в законі досить кваліфіковано. Звичайно, в учасників цих процесів може виникати питання меркантильного характеру: “а чому мені заплатили 50 копійок за акцію, а я хочу в 10 разів більше”. Ми розуміємо, що частина проблеми криється у низькій ліквідності українського ринку, який не завжди дозволяє об’єктивно оцінити компанію, використовуючи біржовий курс. А у разі залучення оцінювача для визначення ринкової вартості акцій можуть виникати питання щодо справедливості оцінки. Але це вже проблема в цілому низького рівня стандартів на ринку оціночної діяльності.

Оценка проводится согласно закону, который "не дописал в нужных местах" Максим с коллегами (НАБУ надеюсь проверит не случайно ли)





Член НКЦБФР Максим Либанов уточнил, что, согласно данным Комиссии, в настоящее время споры о squeeze-out находятся на стадии рассмотрения в судах первой инстанции.

Он добавил, что омиссия также рассматривала несколько жалоб, однако лишь в одном случае (одна из подконтрольных ДТЭК компаний) установила нарушение: эмитент выбрал не тот способ определения цены выкупа. По его мнению, это решение Комиссии должно быть хорошим аргументом для истца в суде.

Эти "несколько" случаев и "лишь одно нарушение" мы еще вспомним, чуть позже.



Странно, вопросов на пальцах сосчитать, а ответы на них подписывают третьи по значимости лица тер.управлений.

ПС. "А максим максимом, тем временем, из кустов отстреливался". Пьосик ручной декоративный (возможно ошибаюсь ? ) Господа, кто знает Либанов из комиссии это чья протекция? Не по годам "умный"и язык длинный. Подрезать не мешало бы. А то как на официальные письма отвечать по теме сквиза (люди в теме десятки лет и то до конца не имеют общего единого мнения), так оно перенаправляет на подчиненных в тер.комиссии в т.ч. бывшего Луганского тер.подразделения. А как на новостной ленте комментировать, так Либанов.Оценка проводится согласно закону, который "не дописал в нужных местах" Максим с коллегами (НАБУ надеюсь проверит не случайно ли)Эти "несколько" случаев и "лишь одно нарушение" мы еще вспомним, чуть позже.Странно, вопросов на пальцах сосчитать, а ответы на них подписывают третьи по значимости лица тер.управлений.ПС. "А максим максимом, тем временем, из кустов отстреливался". Пьосик ручной декоративный (возможно ошибаюсь ? paolot Повідомлень: 54 З нами з: 14.02.18 Подякував: 1 раз. Подякували: 9 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 чер, 2018 21:17 Re: Squeeze-out Моим знакомы до сих пор не пришло письмо о выкупе от Азовстали и они считают, что у ахмета что то не срослось. Нам пришло еще в апреле. Интересно кому больше повезло, курс гривны за это время уже упал.

Случайно ни кто не знает, какой процент уже забрал свои деньги? dvs Повідомлень: 4 З нами з: 19.04.18 Подякував: 7 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 чер, 2018 13:55 dvs Приход-не приход письма ничего не значит. Все акции у всех списаны в пользу Барленко. Все деньги лежат на эскроу счетах в ПУМБЕ. Забрали вы их или нет вообще ни кого не волнует. Процент окешившихся знает только ПУМБ. Пенсионер

Повідомлень: 1671 З нами з: 13.10.08 Подякував: 33 раз. Подякували: 180 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 чер, 2018 15:40 АУФТ про сквіз Голова Ради Асоціації «УФТ» Олексій Петрашко наголосив, що завжди питання примусовості дії є конфронтаційними. Норми директиви, що імплементувались до закону України, діють на розвинутих та публічних ринках, а оскільки в України такий ринок на сьогодні відсутній, дослівно застосовувати ці процедури та норми не можна. Ще більшою проблемою треба визнати – поворот дії закону у минуле. Мажоритарні пакети акцій у власників вже існують довгі роки, а міноритарні акціонери – стали власниками акцій в результаті приватизаційних процесів. Ці компанії не залучали кошти за рахунок публічної оферти акцій або облігацій на внутрішньому ринку України. А ми сьогодні намагаємось застосувати норми директиви про пропозиції поглинання, що застосовуються на публічному ринку, до історій, що виникли в постприватизаційний період.



недолуга думка - виділене мною



У підсумку засідання члени підкомітету прийняли рішення про створення робочої групи за участю представників громадськості та зацікавлених осіб щодо підготовки проекту конституційного подання з клопотанням до Конституційного Суду України перевірити Закон України №1983-VІІ на відповідність сутнісному змісту Основного Закону держави – Конституції України.



до КС слід було звертатись до прийняття Закону недолуга думка - виділене мноюдо КС слід було звертатись до прийняття Закону ось так :( d_12

Повідомлень: 1712 З нами з: 19.04.16 Подякував: 109 раз. Подякували: 66 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 чер, 2018 15:47 https://www.stockworld.com.ua/ru/news/v ... queeze-out

Законы, если нет методик и процедур, интересны только тем, кто может их "благополучно обойти". Это было преступлением, утвердить сквизаут без положений регулирующих даже элементарно, порядок оценки. Умышленно? Очевидно.

Коллеги указывали на необходимость проведения суд.-эконом. экспертизы. Вот и ответ. Теперь понятно, почему одесский НИИ суд.эксперт. уже год как отказывает, ссылаясь на отсутствие методик. Приехали.

Выходит, единственной возможностью было точное прописание норм НКЦПФР. Чего она не сделала, а теперь "благополучно" всех направляет в суд, который попросту не имеет возможности даже решать подобные вопросы ибо лишен такого инструмента , как суд.экономическая экспертиза фондовых активов

Рецензия по третьей категории, и что из этого?

Будет переоценка и доплата?

Интересно, и за чей же счет "банкет"?

1.Эмитент

2.Оценщик

3.Заявник вимоги

4.хромаев-тарабакин-либанов-ипрочиебановы из собственных средств.

Голосуем на выбор Законы, если нет методик и процедур, интересны только тем, кто может их "благополучно обойти". Это было преступлением, утвердить сквизаут без положений регулирующих даже элементарно, порядок оценки. Умышленно? Очевидно.Коллеги указывали на необходимость проведения суд.-эконом. экспертизы. Вот и ответ. Теперь понятно, почему одесский НИИ суд.эксперт. уже год как отказывает, ссылаясь на отсутствие методик. Приехали.Выходит, единственной возможностью было точное прописание норм НКЦПФР. Чего она не сделала, а теперь "благополучно" всех направляет в суд, который попросту не имеет возможности даже решать подобные вопросы ибо лишен такого инструмента , как суд.экономическая экспертиза фондовых активовРецензия по третьей категории, и что из этого?Будет переоценка и доплата?Интересно, и за чей же счет "банкет"?1.Эмитент2.Оценщик3.Заявник вимоги4.хромаев-тарабакин-либанов-ипрочиебановы из собственных средств.Голосуем на выбор paolot Повідомлень: 54 З нами з: 14.02.18 Подякував: 1 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 чер, 2018 15:55 paolot

тому, кто сможет отжать у рыжего хоть одну лишнюю копейку по сквизам, можно будет при жизни отлить монумент в бронзе, поместить звезду на голливудском бульваре, снять отпечаток стопы, ладони, кулака и остальных частей тела. Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 12937 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1730 раз. Подякували: 3518 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 27282930 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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