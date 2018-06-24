Додано: Сер 20 чер, 2018 22:57

Якщо підбивати проміжні підсумки зміни корпоративного законодавства, я б говорив не тільки про закон №2210, а також і про закон №1983, який запровадив механізм обов’язкового продажу акцій акціонерами на вимогу власника 95% (сквіз-аут). Цей закон уже рік як діє і точно можу сказати, що діє досить успішно. Близько півсотні проведених компаніями сквіз-аутів однозначно доводять, що потреба в цій процедурі існує.



Наявність перших судових процесів щодо оскарження процедури сквіз-ауту показує, що не все так гладко. Комісія стежить за розвитком подій по кожному оголошеному сквіз-ауту і працює над тим, як вирішити неврегульовані в законі питання.



Зі свого боку, можу сказати, що законодавець виписав механізми в законі досить кваліфіковано. Звичайно, в учасників цих процесів може виникати питання меркантильного характеру: “а чому мені заплатили 50 копійок за акцію, а я хочу в 10 разів більше”. Ми розуміємо, що частина проблеми криється у низькій ліквідності українського ринку, який не завжди дозволяє об’єктивно оцінити компанію, використовуючи біржовий курс. А у разі залучення оцінювача для визначення ринкової вартості акцій можуть виникати питання щодо справедливості оцінки. Але це вже проблема в цілому низького рівня стандартів на ринку оціночної діяльності.



Член НКЦБФР Максим Либанов уточнил, что, согласно данным Комиссии, в настоящее время споры о squeeze-out находятся на стадии рассмотрения в судах первой инстанции.

Он добавил, что омиссия также рассматривала несколько жалоб, однако лишь в одном случае (одна из подконтрольных ДТЭК компаний) установила нарушение: эмитент выбрал не тот способ определения цены выкупа. По его мнению, это решение Комиссии должно быть хорошим аргументом для истца в суде.

Господа, кто знает Либанов из комиссии это чья протекция? Не по годам "умный"и язык длинный. Подрезать не мешало бы. А то как на официальные письма отвечать по теме сквиза (люди в теме десятки лет и то до конца не имеют общего единого мнения), так оно перенаправляет на подчиненных в тер.комиссии в т.ч. бывшего Луганского тер.подразделения. А как на новостной ленте комментировать, так Либанов.Оценка проводится согласно закону, который "не дописал в нужных местах" Максим с коллегами (НАБУ надеюсь проверит не случайно ли)Эти "несколько" случаев и "лишь одно нарушение" мы еще вспомним, чуть позже.Странно, вопросов на пальцах сосчитать, а ответы на них подписывают третьи по значимости лица тер.управлений.ПС. "А максим максимом, тем временем, из кустов отстреливался". Пьосик ручной декоративный (возможно ошибаюсь ?