|
|
|
Squeeze-out
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 25 чер, 2018 17:37
St/2 написав:reestr
Аваль всегда был в два раза дешевле
Был дешевле, но не в два раза, пока уставник был в два раза меньше
-
reestr
-
-
- Повідомлень: 954
- З нами з: 10.08.10
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 325 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 чер, 2018 19:12
reestr Так за сколько капиталов Укрсоцбанк выкупили?
-
St/2
-
-
- Повідомлень: 10412
- З нами з: 02.09.08
- Подякував: 658 раз.
- Подякували: 1484 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|