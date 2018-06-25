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Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 25 чер, 2018 17:37
St/2 написав:reestr
Аваль всегда был в два раза дешевле
Был дешевле, но не в два раза, пока уставник был в два раза меньше
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Додано: Пон 25 чер, 2018 19:12
reestr Так за сколько капиталов Укрсоцбанк выкупили?
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Додано: Пон 25 чер, 2018 21:24
St/2 написав:reestr
Так за сколько капиталов Укрсоцбанк выкупили?
Не знаю , а что ?
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Додано: Пон 25 чер, 2018 21:26
reestr написав: St/2 написав:reestr
Так за сколько капиталов Укрсоцбанк выкупили?
Не знаю , а что ?
Главная интрига межсизонья, по чем сквизанет Аваль. По аналогии с уксусом - по 25 коп.
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St/2
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Додано: Пон 25 чер, 2018 22:36
St/2 написав: reestr написав: St/2 написав:reestr
Так за сколько капиталов Укрсоцбанк выкупили?
Не знаю , а что ?
Главная интрига межсизонья, по чем сквизанет Аваль. По аналогии с уксусом - по 25 коп.
Тоже неплохо, с учетом дивов выйдет 0,319 то есть на 2% выше байбека
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reestr
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