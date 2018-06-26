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Squeeze-out

Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 28293031

Що Ви готові витратити,щоб Розділ XI закону про АТ(про примусовий викуп)був відмінений?

Squeeze-out 7 5 26
1. Я готовий очолити процес боротьби при допомозі інших;
4%
1
2. За моїми плечима є подібні виграні справи в судах, можу надати серйозну юридичну підтримку;
4%
1
3. Більше 10 млн грн;
4%
1
4. 1 - 10 млн грн;
0
0
5. 100 тис - 1 млн грн;
4%
1
6. 10 тис - 100 тис грн;
8%
2
7. менше 10 тис грн;
38%
10
8. Глибоко стурбований, обурений, співчуваю, морально підтримую, але почекаю, коли хтось за мене зробить моє життя кращим;
19%
5
9. Хтось звернеться і ВР сама приведе розділ Закону у відповідність до Конституції / мені байдуже / у мене (уже) немає свого майна / від мене нічого не залежить.
8%
2
10. Я не проти, щоб моїм майном розпоряджалися без моєї згоди, головне, щоб добре заплатили.
12%
3
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 17:37

  St/2 написав:reestr Аваль всегда был в два раза дешевле ;)

Был дешевле, но не в два раза, пока уставник был в два раза меньше
reestr
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 19:12

reestr Так за сколько капиталов Укрсоцбанк выкупили?
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 21:24

  St/2 написав:reestr Так за сколько капиталов Укрсоцбанк выкупили?

Не знаю , а что ?
reestr
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 21:26

  reestr написав:
  St/2 написав:reestr Так за сколько капиталов Укрсоцбанк выкупили?

Не знаю , а что ?


Главная интрига межсизонья, по чем сквизанет Аваль. По аналогии с уксусом - по 25 коп.
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 22:36

  St/2 написав:
  reestr написав:
  St/2 написав:reestr Так за сколько капиталов Укрсоцбанк выкупили?

Не знаю , а что ?


Главная интрига межсизонья, по чем сквизанет Аваль. По аналогии с уксусом - по 25 коп.

Тоже неплохо, с учетом дивов выйдет 0,319 то есть на 2% выше байбека
reestr
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 22:56

reestr
Сначала деньги, потом стулья.
Сквиз может быть и до дивов. Или дивы дадут, а свкизанут в феврале 2019, а там уже курсовые риски.
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 09:55

  St/2 написав:reestr
Сначала деньги, потом стулья.
Сквиз может быть и до дивов. Или дивы дадут, а свкизанут в феврале 2019, а там уже курсовые риски.

До дивов за 2017 год сквиза точно не бдет, в остальном согласен с тобой. Поэтому и вышел чз байбек
reestr
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 10:10

  St/2 написав:reestr Так за сколько капиталов Укрсоцбанк выкупили?

номінал 10 коп, сквіз по 3 коп, 3/10 = 0,3 СК
щодо власного, то з барського плеча докинули аж 0,6 копійки до цілих 3 копійок (3.967.512 тис. грн. / 165 459 896 874 штук акцій * 1000 = 0,02397869 грн.)

https://smida.gov.ua/db/participant/00039019

http://www.ux.ua/ru/issue.aspx?code=USCB

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -24194256 - красиво зробили :(
ось так :(
d_12
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