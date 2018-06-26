в Авалю працівники не можуть цифри у форму звітності правильно внести
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 27 чер, 2018 11:15
Re: Squeeze-out
в Авалю працівники не можуть цифри у форму звітності правильно внести
ось так :(
Додано: Сер 27 чер, 2018 11:37
До этого года - я думал, что принципиально лучше. Корпоративная культура и всё такое. Но во время байбека, познакомившись плотнее с сотрудниками, которые занимают позиции существенно выше операциониста понял, что ошибался. Кроме того, я не понимаю как будет решаться ситуация с убытками прошлых лет - 2014 и 2015. Или что-то пропустил?
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