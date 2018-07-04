Squeeze-out

St/2 написав:d_12 А откуда убыток? Правильно, сменился собственник провел аудит и @уел от качества активов. И такая картина у всех банков, которые с 2015 сменили собственника.
Думаете у Аваля все принципиально лучше? Мы же в Украине)))
До этого года - я думал, что принципиально лучше. Корпоративная культура и всё такое. Но во время байбека, познакомившись плотнее с сотрудниками, которые занимают позиции существенно выше операциониста понял, что ошибался. Кроме того, я не понимаю как будет решаться ситуация с убытками прошлых лет - 2014 и 2015. Или что-то пропустил?
Метинвест начинает выплату компенсаций бывшим акционерам ММК им. Ильича
Ранее, в порядке, предусмотренном Законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в части повышения уровня корпоративного управления в акционерных обществах», начата процедура выкупа 0,6774% акций ММК им. Ильича по средней стоимости акций по итогам биржевых и внебиржевых сделок (0,08 грн за штуку). В то же время Группа Метинвест в рамках социальной ответственности обязалась выплатить всем бывшим и нынешним сотрудникам ММК им. Ильича, у которых были выкуплены акции комбината, 17 копеек дополнительно на каждую акцию.
dvs Высшая точка цинизма. В корыто подкинули овса. У этой страны Конституция вообще есть? С законами, положениями и методиками уже все понятно. Они либо кривые, косые либо вовсе отсутствуют. Теперь и миноритарий миноритарию рознь. ПС. Отсутствие денег - бедность, отсутствие закона - рабство.