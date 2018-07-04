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Squeeze-out

Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 29303132

Що Ви готові витратити,щоб Розділ XI закону про АТ(про примусовий викуп)був відмінений?

Squeeze-out 7 5 26
1. Я готовий очолити процес боротьби при допомозі інших;
4%
1
2. За моїми плечима є подібні виграні справи в судах, можу надати серйозну юридичну підтримку;
4%
1
3. Більше 10 млн грн;
4%
1
4. 1 - 10 млн грн;
0
0
5. 100 тис - 1 млн грн;
4%
1
6. 10 тис - 100 тис грн;
8%
2
7. менше 10 тис грн;
38%
10
8. Глибоко стурбований, обурений, співчуваю, морально підтримую, але почекаю, коли хтось за мене зробить моє життя кращим;
19%
5
9. Хтось звернеться і ВР сама приведе розділ Закону у відповідність до Конституції / мені байдуже / у мене (уже) немає свого майна / від мене нічого не залежить.
8%
2
10. Я не проти, щоб моїм майном розпоряджалися без моєї згоди, головне, щоб добре заплатили.
12%
3
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:15

Re: Squeeze-out

  St/2 написав:Думаете у Аваля все принципиально лучше?


в Авалю працівники не можуть цифри у форму звітності правильно внести :(
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:37

  St/2 написав:d_12
А откуда убыток? Правильно, сменился собственник провел аудит и @уел от качества активов. И такая картина у всех банков, которые с 2015 сменили собственника.

Думаете у Аваля все принципиально лучше? Мы же в Украине)))


До этого года - я думал, что принципиально лучше. Корпоративная культура и всё такое. Но во время байбека, познакомившись плотнее с сотрудниками, которые занимают позиции существенно выше операциониста понял, что ошибался. Кроме того, я не понимаю как будет решаться ситуация с убытками прошлых лет - 2014 и 2015. Или что-то пропустил?
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 18:41

Re: Squeeze-out

Метинвест начинает выплату компенсаций бывшим акционерам ММК им. Ильича
Ранее, в порядке, предусмотренном Законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в части повышения уровня корпоративного управления в акционерных обществах», начата процедура выкупа 0,6774% акций ММК им. Ильича по средней стоимости акций по итогам биржевых и внебиржевых сделок (0,08 грн за штуку). В то же время Группа Метинвест в рамках социальной ответственности обязалась выплатить всем бывшим и нынешним сотрудникам ММК им. Ильича, у которых были выкуплены акции комбината, 17 копеек дополнительно на каждую акцию.

http://i24.com.ua/news/ekonomika/metinv ... -im-ilicha
dvs
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 23:13

Re: Squeeze-out

dvs
Высшая точка цинизма. В корыто подкинули овса.
У этой страны Конституция вообще есть? С законами, положениями и методиками уже все понятно. Они либо кривые, косые либо вовсе отсутствуют.
Теперь и миноритарий миноритарию рознь.
ПС. Отсутствие денег - бедность, отсутствие закона - рабство.
paolot
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 11:00

Компенсация MMKI

Право на получение компенсации имеют лица, которые являются:

- сотрудниками предприятия;
бывшими сотрудниками, которые приобрели акции во время работы на предприятии;
- сотрудниками, прекратившими трудовые отношения с комбинатом в связи с переводом на другие предприятия Группы Метинвест;
- наследниками акционеров, которые приобрели акции во время работы на предприятии
Baron Pampa
 
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