Squeeze-out

Манипулирование как умышленные правонарушения на фондовом рынке считаются наиболее тяжкими и в мировой практике. Несмотря на преднамеренность совершения, с точки зрения сбора доказательств, доказывания вины и умышленных действий участников – это чрезвычайно сложные дела.



...Еще в июле 2016 года Миссия МВФ по технической помощи по вопросам борьбы со злоупотреблениями и раскрытию информации рапортовала о необходимости доработать национальное законодательство. Отчет Миссии включал ссылки на Директиву ЕС №2014/57/ЕС от 16.04.2014 об уголовных санкциях за злоупотребления на рынке и Регламент №596/2014 от 16.04.2014 о злоупотреблениях на рынке. А это акты ЕС, которые непосредственно касаются уголовного и административного права в отношении злоупотреблений, и которые должны быть имплементированы Украиной согласно Соглашению об Ассоциации до 2020 года.



...Посмотрим на проблему через призму реализации института ответственности. Ведь, за манипулирование в Украине, как и многих других странах, предусмотрена уголовная ответственность. А такие решения принимаются только судом. Криминальный Кодекс Украины содержит ст. 232-1 «Незаконное использование инсайдерской информации» и ст. 222-1 «Манипулирование на фондовом рынке». Положения этих статей полны таких широких понятий как «очевидный экономический смысл», «существенное отклонение». При такой неоднозначности закона, особое внимание стоит обратить на экспертное сопровождение судопроизводства по вопросам злоупотреблений на рынке ценных бумаг.