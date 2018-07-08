St/2 написав:d_12 А откуда убыток? Правильно, сменился собственник провел аудит и @уел от качества активов. И такая картина у всех банков, которые с 2015 сменили собственника.
Думаете у Аваля все принципиально лучше? Мы же в Украине)))
До этого года - я думал, что принципиально лучше. Корпоративная культура и всё такое. Но во время байбека, познакомившись плотнее с сотрудниками, которые занимают позиции существенно выше операциониста понял, что ошибался. Кроме того, я не понимаю как будет решаться ситуация с убытками прошлых лет - 2014 и 2015. Или что-то пропустил?
Метинвест начинает выплату компенсаций бывшим акционерам ММК им. Ильича
Ранее, в порядке, предусмотренном Законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в части повышения уровня корпоративного управления в акционерных обществах», начата процедура выкупа 0,6774% акций ММК им. Ильича по средней стоимости акций по итогам биржевых и внебиржевых сделок (0,08 грн за штуку). В то же время Группа Метинвест в рамках социальной ответственности обязалась выплатить всем бывшим и нынешним сотрудникам ММК им. Ильича, у которых были выкуплены акции комбината, 17 копеек дополнительно на каждую акцию.
dvs Высшая точка цинизма. В корыто подкинули овса. У этой страны Конституция вообще есть? С законами, положениями и методиками уже все понятно. Они либо кривые, косые либо вовсе отсутствуют. Теперь и миноритарий миноритарию рознь. ПС. Отсутствие денег - бедность, отсутствие закона - рабство.
Право на получение компенсации имеют лица, которые являются:
- сотрудниками предприятия; бывшими сотрудниками, которые приобрели акции во время работы на предприятии; - сотрудниками, прекратившими трудовые отношения с комбинатом в связи с переводом на другие предприятия Группы Метинвест; - наследниками акционеров, которые приобрели акции во время работы на предприятии
Фонд госимущества “забраковал” процедуры squeeze-out на комбинатах Ахметова Фонд государственного имущества признал незаконными проведенные процедуры сквиз-аут (squeeze-out) в предприятиях «Азовсталь» и ММК им.Ильича.
По его словам, такая оценка от ФГИ дает определенные возможность акционерам, чьи права были нарушены в ходе процедур принудительного выкупа акций. «ФГИ также предупредил, что если корпоративные действия уже произошли, то они применят дисциплинарные меры к оценщикам», – добавил Тарабакин. Он также рассказал об опыте Венгрии и Бразилии, где в законе о сквиз-аут прописали норму о том, что выкуп акций не может проходить ниже цены стоимости чистых активов предприятия. «Если бы у нас действовала эта норма, то акции «Азовстали» выкупались бы по 5-6 грн за акцию, то есть в 10 раз выше, чем это было», – отметил Тарабакин.
Верховный суд проведет семинар для судей по squeeze-out
Он добавил, что омиссия также рассматривала несколько жалоб, однако лишь в одном случае (одна из подконтрольных ДТЭК компаний) установила нарушение: эмитент выбрал не тот способ определения цены выкупа. По его мнению, это решение Комиссии должно быть хорошим аргументом для истца в суде.
Манипулирование как умышленные правонарушения на фондовом рынке считаются наиболее тяжкими и в мировой практике. Несмотря на преднамеренность совершения, с точки зрения сбора доказательств, доказывания вины и умышленных действий участников – это чрезвычайно сложные дела.
...Еще в июле 2016 года Миссия МВФ по технической помощи по вопросам борьбы со злоупотреблениями и раскрытию информации рапортовала о необходимости доработать национальное законодательство. Отчет Миссии включал ссылки на Директиву ЕС №2014/57/ЕС от 16.04.2014 об уголовных санкциях за злоупотребления на рынке и Регламент №596/2014 от 16.04.2014 о злоупотреблениях на рынке. А это акты ЕС, которые непосредственно касаются уголовного и административного права в отношении злоупотреблений, и которые должны быть имплементированы Украиной согласно Соглашению об Ассоциации до 2020 года.
...Посмотрим на проблему через призму реализации института ответственности. Ведь, за манипулирование в Украине, как и многих других странах, предусмотрена уголовная ответственность. А такие решения принимаются только судом. Криминальный Кодекс Украины содержит ст. 232-1 «Незаконное использование инсайдерской информации» и ст. 222-1 «Манипулирование на фондовом рынке». Положения этих статей полны таких широких понятий как «очевидный экономический смысл», «существенное отклонение». При такой неоднозначности закона, особое внимание стоит обратить на экспертное сопровождение судопроизводства по вопросам злоупотреблений на рынке ценных бумаг.