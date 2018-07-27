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Squeeze-out

Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 30313233

Що Ви готові витратити,щоб Розділ XI закону про АТ(про примусовий викуп)був відмінений?

Squeeze-out 7 5 26
1. Я готовий очолити процес боротьби при допомозі інших;
4%
1
2. За моїми плечима є подібні виграні справи в судах, можу надати серйозну юридичну підтримку;
4%
1
3. Більше 10 млн грн;
4%
1
4. 1 - 10 млн грн;
0
0
5. 100 тис - 1 млн грн;
4%
1
6. 10 тис - 100 тис грн;
8%
2
7. менше 10 тис грн;
38%
10
8. Глибоко стурбований, обурений, співчуваю, морально підтримую, але почекаю, коли хтось за мене зробить моє життя кращим;
19%
5
9. Хтось звернеться і ВР сама приведе розділ Закону у відповідність до Конституції / мені байдуже / у мене (уже) немає свого майна / від мене нічого не залежить.
8%
2
10. Я не проти, щоб моїм майном розпоряджалися без моєї згоди, головне, щоб добре заплатили.
12%
3
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 14:53

Re: Squeeze-out

несите свои денежки на фондовый рынок :)

https://smart-lab.ru/blog/482457.php

Впервые попался призывающий объединится для защиты прав. А казалось бы таких инициаторов должно быть много. Значит дело совсем безнадежное.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 07:43

Re: Squeeze-out

№22/044116-еп
Обеспечить конституционные права 2,5млн граждан Украины путем предотвращения принуждения продажи акций миноритариев по несправедливой цене

88
голосів з 25000
необхідних


Не підтримано
Архівна
Збір підписів завершено

petition.president.gov.ua/petition/44116
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 10:36

Re: Squeeze-out

  V$Epropalo написав:Я лично не собираюсь снимать деньги с эскроу - счета до окончания судебных решений в этом вопросе.Не нужны мне их подачки

Уважаемый, V$Epropalo, как Ваше мнение сейчас, нужно ли снимать деньги, или может быть Вы знаете сколько людей уже забрали деньги?
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 10:59

Re: Squeeze-out

Державна фіскальна служба проконсультувала банки щодо рахунків ескроу.

http://finpost.com.ua/news/9305
jackfm2
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:42

  jackfm2 написав:Державна фіскальна служба проконсультувала банки щодо рахунків ескроу.

http://finpost.com.ua/news/9305

В таком случае, момент списания денежных средств в пользу бенефициара, является не тем о чем пишут многие коллеги - "случайно узнал, случайно зашел, случайно снял". Возникает расчет инвест.дохода налоговым агентом, со всеми вытекающими обстоятельствами, правами и обязанностями. Тот кто снял раньше, должен отразить самостоятельно в годовой декларации. Но это, не меняет общих принципов. Важно понимать, в случаях сквиза по азовстали и ммки, где отчет оценщика классифицирован ФДМУ по третьей группе, есть вероятность перерасчета. Если он все таки произойдет, то непонятно, будет ли просто доплата для всех без исключения акционеров либо же "перевыплата" в т.ч. с удержанием подоходного налога, согласно устраненным неточностям по акционерам где процедура не состоялась полностью, т.е. средства еще не списаны с эскроу. В последнем случае, высока вероятность, что нарушения и убытки нанесенные акционерам ранее получившим средства со счетов эскроу будут "повешены" на оценщика с уставником в 57тыс.грн.
Имхо, субьективные предположения.
paolot
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 07:44

Количество жалоб на сквиз-аут растет
https://finclub.net/news/kolichestvo-zh ... astet.html
Кто-нибудь подавал жалобу в НКЦБФР?
dvs
 
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