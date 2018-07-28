Squeeze-out

Додано: Чет 26 лип, 2018 11:42

jackfm2 написав: Державна фіскальна служба проконсультувала банки щодо рахунків ескроу.



http://finpost.com.ua/news/9305 Державна фіскальна служба проконсультувала банки щодо рахунків ескроу.

В таком случае, момент списания денежных средств в пользу бенефициара, является не тем о чем пишут многие коллеги - "случайно узнал, случайно зашел, случайно снял". Возникает расчет инвест.дохода налоговым агентом, со всеми вытекающими обстоятельствами, правами и обязанностями. Тот кто снял раньше, должен отразить самостоятельно в годовой декларации. Но это, не меняет общих принципов. Важно понимать, в случаях сквиза по азовстали и ммки, где отчет оценщика классифицирован ФДМУ по третьей группе, есть вероятность перерасчета. Если он все таки произойдет, то непонятно, будет ли просто доплата для всех без исключения акционеров либо же "перевыплата" в т.ч. с удержанием подоходного налога, согласно устраненным неточностям по акционерам где процедура не состоялась полностью, т.е. средства еще не списаны с эскроу. В последнем случае, высока вероятность, что нарушения и убытки нанесенные акционерам ранее получившим средства со счетов эскроу будут "повешены" на оценщика с уставником в 57тыс.грн.Имхо, субьективные предположения.