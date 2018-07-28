Впервые попался призывающий объединится для защиты прав. А казалось бы таких инициаторов должно быть много. Значит дело совсем безнадежное.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 23 лип, 2018 14:53
Re: Squeeze-out
несите свои денежки на фондовый рынок
Впервые попался призывающий объединится для защиты прав. А казалось бы таких инициаторов должно быть много. Значит дело совсем безнадежное.
Додано: Вів 24 лип, 2018 07:43
Re: Squeeze-out
№22/044116-еп
Обеспечить конституционные права 2,5млн граждан Украины путем предотвращения принуждения продажи акций миноритариев по несправедливой цене
Не підтримано
Архівна
Збір підписів завершено
petition.president.gov.ua/petition/44116
Додано: Сер 25 лип, 2018 10:36
Re: Squeeze-out
Додано: Сер 25 лип, 2018 10:59
Re: Squeeze-out
Державна фіскальна служба проконсультувала банки щодо рахунків ескроу.
Додано: Чет 26 лип, 2018 11:42
В таком случае, момент списания денежных средств в пользу бенефициара, является не тем о чем пишут многие коллеги - "случайно узнал, случайно зашел, случайно снял". Возникает расчет инвест.дохода налоговым агентом, со всеми вытекающими обстоятельствами, правами и обязанностями. Тот кто снял раньше, должен отразить самостоятельно в годовой декларации. Но это, не меняет общих принципов. Важно понимать, в случаях сквиза по азовстали и ммки, где отчет оценщика классифицирован ФДМУ по третьей группе, есть вероятность перерасчета. Если он все таки произойдет, то непонятно, будет ли просто доплата для всех без исключения акционеров либо же "перевыплата" в т.ч. с удержанием подоходного налога, согласно устраненным неточностям по акционерам где процедура не состоялась полностью, т.е. средства еще не списаны с эскроу. В последнем случае, высока вероятность, что нарушения и убытки нанесенные акционерам ранее получившим средства со счетов эскроу будут "повешены" на оценщика с уставником в 57тыс.грн.
Имхо, субьективные предположения.
Додано: Суб 28 лип, 2018 07:44
Количество жалоб на сквиз-аут растет
Кто-нибудь подавал жалобу в НКЦБФР?
Додано: Нед 29 лип, 2018 07:37
Полностью с Вами согласен. На лицо патологическая жадность и патологическое пренебрежение к нуждам низов. Таких "олигархов" лечить нужно. Быть самым богатыми, покупать футболистов за миллионы и при это так нагадить себе в авторитет, обдирая не имущих. Все те потуги с его гуманитарной помощью выглядят тупым и бездарным ритуалом. Анансис жрал с золотых унитазов и подох в течении нескольких месяцев от обычной, классической балячки и унитазы не успел с собой забрать.
Но еще не вечер, времени достаточно. Количество прецедентов будет расти. Нужно только не ленится и больше публиковать такие новости. Я думаю, кое - кому придется еще и моральный ущерб заплатить.
И, думаю, факт снятие денег с эскроу не будет играть решающего значения.
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