Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

індекси, емітенти та інше / Фондовий ринок / Squeeze-out Squeeze-out + Додати

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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 30313233 Що Ви готові витратити,щоб Розділ XI закону про АТ(про примусовий викуп)був відмінений? Squeeze-out 7.1 5 27 1. Я готовий очолити процес боротьби при допомозі інших; 4% 1 2. За моїми плечима є подібні виграні справи в судах, можу надати серйозну юридичну підтримку; 4% 1 3. Більше 10 млн грн; 4% 1 4. 1 - 10 млн грн; 0 0 5. 100 тис - 1 млн грн; 4% 1 6. 10 тис - 100 тис грн; 7% 2 7. менше 10 тис грн; 37% 10 8. Глибоко стурбований, обурений, співчуваю, морально підтримую, але почекаю, коли хтось за мене зробить моє життя кращим; 19% 5 9. Хтось звернеться і ВР сама приведе розділ Закону у відповідність до Конституції / мені байдуже / у мене (уже) немає свого майна / від мене нічого не залежить. 7% 2 10. Я не проти, щоб моїм майном розпоряджалися без моєї згоди, головне, щоб добре заплатили. 15% 4 Всього голосів : 27 Додано: Пон 23 лип, 2018 14:53 Re: Squeeze-out несите свои денежки на фондовый рынок



https://smart-lab.ru/blog/482457.php



Впервые попался призывающий объединится для защиты прав. А казалось бы таких инициаторов должно быть много. Значит дело совсем безнадежное. Впервые попался призывающий объединится для защиты прав. А казалось бы таких инициаторов должно быть много. Значит дело совсем безнадежное. dvs Повідомлень: 13 З нами з: 19.04.18 Подякував: 7 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 лип, 2018 07:43 Re: Squeeze-out №22/044116-еп

Обеспечить конституционные права 2,5млн граждан Украины путем предотвращения принуждения продажи акций миноритариев по несправедливой цене



88

голосів з 25000

необхідних



Не підтримано

Архівна

Збір підписів завершено



petition.president.gov.ua/petition/44116 petition.president.gov.ua/petition/44116 dvs Повідомлень: 13 З нами з: 19.04.18 Подякував: 7 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лип, 2018 10:36 Re: Squeeze-out V$Epropalo написав: Я лично не собираюсь снимать деньги с эскроу - счета до окончания судебных решений в этом вопросе.Не нужны мне их подачки Я лично не собираюсь снимать деньги с эскроу - счета до окончания судебных решений в этом вопросе.Не нужны мне их подачки

Уважаемый, V$Epropalo, как Ваше мнение сейчас, нужно ли снимать деньги, или может быть Вы знаете сколько людей уже забрали деньги? Уважаемый,, как Ваше мнение сейчас, нужно ли снимать деньги, или может быть Вы знаете сколько людей уже забрали деньги? dvs Повідомлень: 13 З нами з: 19.04.18 Подякував: 7 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лип, 2018 10:59 Re: Squeeze-out



http://finpost.com.ua/news/9305 Державна фіскальна служба проконсультувала банки щодо рахунків ескроу. jackfm2

Повідомлень: 2 З нами з: 22.07.16 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 лип, 2018 11:42 jackfm2 написав: Державна фіскальна служба проконсультувала банки щодо рахунків ескроу.



http://finpost.com.ua/news/9305 Державна фіскальна служба проконсультувала банки щодо рахунків ескроу.

В таком случае, момент списания денежных средств в пользу бенефициара, является не тем о чем пишут многие коллеги - "случайно узнал, случайно зашел, случайно снял". Возникает расчет инвест.дохода налоговым агентом, со всеми вытекающими обстоятельствами, правами и обязанностями. Тот кто снял раньше, должен отразить самостоятельно в годовой декларации. Но это, не меняет общих принципов. Важно понимать, в случаях сквиза по азовстали и ммки, где отчет оценщика классифицирован ФДМУ по третьей группе, есть вероятность перерасчета. Если он все таки произойдет, то непонятно, будет ли просто доплата для всех без исключения акционеров либо же "перевыплата" в т.ч. с удержанием подоходного налога, согласно устраненным неточностям по акционерам где процедура не состоялась полностью, т.е. средства еще не списаны с эскроу. В последнем случае, высока вероятность, что нарушения и убытки нанесенные акционерам ранее получившим средства со счетов эскроу будут "повешены" на оценщика с уставником в 57тыс.грн.

Имхо, субьективные предположения. В таком случае, момент списания денежных средств в пользу бенефициара, является не тем о чем пишут многие коллеги - "случайно узнал, случайно зашел, случайно снял". Возникает расчет инвест.дохода налоговым агентом, со всеми вытекающими обстоятельствами, правами и обязанностями. Тот кто снял раньше, должен отразить самостоятельно в годовой декларации. Но это, не меняет общих принципов. Важно понимать, в случаях сквиза по азовстали и ммки, где отчет оценщика классифицирован ФДМУ по третьей группе, есть вероятность перерасчета. Если он все таки произойдет, то непонятно, будет ли просто доплата для всех без исключения акционеров либо же "перевыплата" в т.ч. с удержанием подоходного налога, согласно устраненным неточностям по акционерам где процедура не состоялась полностью, т.е. средства еще не списаны с эскроу. В последнем случае, высока вероятность, что нарушения и убытки нанесенные акционерам ранее получившим средства со счетов эскроу будут "повешены" на оценщика с уставником в 57тыс.грн.Имхо, субьективные предположения. paolot Повідомлень: 59 З нами з: 14.02.18 Подякував: 1 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 лип, 2018 07:44 Количество жалоб на сквиз-аут растет

https://finclub.net/news/kolichestvo-zh ... astet.html

Кто-нибудь подавал жалобу в НКЦБФР? Кто-нибудь подавал жалобу в НКЦБФР? dvs Повідомлень: 13 З нами з: 19.04.18 Подякував: 7 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лип, 2018 07:37 paolot написав: dvs

Высшая точка цинизма. В корыто подкинули овса.

У этой страны Конституция вообще есть? С законами, положениями и методиками уже все понятно. Они либо кривые, косые либо вовсе отсутствуют.

Теперь и миноритарий миноритарию рознь.

ПС. Отсутствие денег - бедность, отсутствие закона - рабство. Высшая точка цинизма. В корыто подкинули овса.У этой страны Конституция вообще есть? С законами, положениями и методиками уже все понятно. Они либо кривые, косые либо вовсе отсутствуют.Теперь и миноритарий миноритарию рознь.ПС. Отсутствие денег - бедность, отсутствие закона - рабство.

Полностью с Вами согласен. На лицо патологическая жадность и патологическое пренебрежение к нуждам низов. Таких "олигархов" лечить нужно. Быть самым богатыми, покупать футболистов за миллионы и при это так нагадить себе в авторитет, обдирая не имущих. Все те потуги с его гуманитарной помощью выглядят тупым и бездарным ритуалом. Анансис жрал с золотых унитазов и подох в течении нескольких месяцев от обычной, классической балячки и унитазы не успел с собой забрать.

Но еще не вечер, времени достаточно. Количество прецедентов будет расти. Нужно только не ленится и больше публиковать такие новости. Я думаю, кое - кому придется еще и моральный ущерб заплатить.

И, думаю, факт снятие денег с эскроу не будет играть решающего значения. Полностью с Вами согласен. На лицо патологическая жадность и патологическое пренебрежение к нуждам низов. Таких "олигархов" лечить нужно. Быть самым богатыми, покупать футболистов за миллионы и при это так нагадить себе в авторитет, обдирая не имущих. Все те потуги с его гуманитарной помощью выглядят тупым и бездарным ритуалом. Анансис жрал с золотых унитазов и подох в течении нескольких месяцев от обычной, классической балячки и унитазы не успел с собой забрать.Но еще не вечер, времени достаточно. Количество прецедентов будет расти. Нужно только не ленится и больше публиковать такие новости. Я думаю, кое - кому придется еще и моральный ущерб заплатить.И, думаю, факт снятие денег с эскроу не будет играть решающего значения. dvs Повідомлень: 13 З нами з: 19.04.18 Подякував: 7 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лип, 2018 14:16 Укрсоц – Мажоритатный акционер Укрсоцбанка, ABH Holdings, сконцентрировала 100% акций банка благодаря сквиз-ауту. Обязательный выкуп проводится по цене 3 копейки за акцию номиналом 10 коп, тогда как на рынке до последнего пытались продавать эти бумаги по 6 коп.?



И.С.: На рынке обращалось очень небольшое количество акций, поэтому вряд ли можно говорить, что сформировавшаяся на бирже цена была действительно рыночной. По закону мы должны были привлечь независимого профессионального оценщика для определения цены выкупа, что мы и сделали.



Для нас очень важным было качественно оценить акции, поэтому кроме собственно оценки, мы заказывали рецензию на оценку, которая подтвердила выводы первого оценщика. Все требования закона были соблюдены, и сейчас со всеми акционерами уже начинаются расчеты за акции. Я думаю, что в рамках других сквиз-аутов, которые сегодня идут и которые еще будут на рынке, вы увидите практически те же тенденции.



– О какой общей сумме выкупа идет речь?



И.С.: Суммы там небольшие – 4,6 млн грн. Мы затевали этот процесс для оптимизации управления структурой и повышения уровня корпоративного управления. Поэтому вопрос здесь был вовсе не в деньгах и экономии, а в четком соответствии закону и нормативным требованиям.



- В дискуссиях, которые сейчас ведутся по сквиз-ауту, часто выдвигается такой аргумент, что если миноритарий не согласен с ценой, то ему нужно предоставить право выкупить по ней мажоритарный пакет… Как цена, которую предложил оценщик, соотноситься с ценой, по которой покупался Укрсоц?



И.С.: Эти две цены нельзя сравнивать. В-первых, сделка обсуждалась и прорабатывалась 2,5–3 года назад. Во-вторых, есть большая разница между миноритарным и мажоритарным пакетом… Добавлю также, что Укрсоцбанк никогда не выплачивал дивиденды.



– А в перспективе Альфа может выйти на публичный рынок со своими акциями?



И.С.: У нас и сейчас хорошая структура акционеров: в структуре капитала материнской компании есть UniCredit, появился австрийский инвестор (MSP Stiftung – ИФ). У наших акционеров есть богатый опыт партнерства с другими игроками в различных проектах. Поэтому, я думаю, что и в будущем речь будет идти о таком партнерстве, а не о выходе украинского банка на публичные рынки.



В.М.: Поживем-увидим. Я надеюсь, что в стране многое будет по-другому. Но это точно не 2019 или 2020 годы.



https://interfax.com.ua/news/interview/521215.html ось так :( d_12

Повідомлень: 1731 З нами з: 19.04.16 Подякував: 109 раз. Подякували: 68 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 30313233 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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