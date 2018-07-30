Squeeze-out

В таком случае, момент списания денежных средств в пользу бенефициара, является не тем о чем пишут многие коллеги - "случайно узнал, случайно зашел, случайно снял". Возникает расчет инвест.дохода налоговым агентом, со всеми вытекающими обстоятельствами, правами и обязанностями. Тот кто снял раньше, должен отразить самостоятельно в годовой декларации. Но это, не меняет общих принципов. Важно понимать, в случаях сквиза по азовстали и ммки, где отчет оценщика классифицирован ФДМУ по третьей группе, есть вероятность перерасчета. Если он все таки произойдет, то непонятно, будет ли просто доплата для всех без исключения акционеров либо же "перевыплата" в т.ч. с удержанием подоходного налога, согласно устраненным неточностям по акционерам где процедура не состоялась полностью, т.е. средства еще не списаны с эскроу. В последнем случае, высока вероятность, что нарушения и убытки нанесенные акционерам ранее получившим средства со счетов эскроу будут "повешены" на оценщика с уставником в 57тыс.грн. Имхо, субьективные предположения.
paolot написав:dvs Высшая точка цинизма. В корыто подкинули овса. У этой страны Конституция вообще есть? С законами, положениями и методиками уже все понятно. Они либо кривые, косые либо вовсе отсутствуют. Теперь и миноритарий миноритарию рознь. ПС. Отсутствие денег - бедность, отсутствие закона - рабство.
Полностью с Вами согласен. На лицо патологическая жадность и патологическое пренебрежение к нуждам низов. Таких "олигархов" лечить нужно. Быть самым богатыми, покупать футболистов за миллионы и при это так нагадить себе в авторитет, обдирая не имущих. Все те потуги с его гуманитарной помощью выглядят тупым и бездарным ритуалом. Анансис жрал с золотых унитазов и подох в течении нескольких месяцев от обычной, классической балячки и унитазы не успел с собой забрать. Но еще не вечер, времени достаточно. Количество прецедентов будет расти. Нужно только не ленится и больше публиковать такие новости. Я думаю, кое - кому придется еще и моральный ущерб заплатить. И, думаю, факт снятие денег с эскроу не будет играть решающего значения.
– Мажоритатный акционер Укрсоцбанка, ABH Holdings, сконцентрировала 100% акций банка благодаря сквиз-ауту. Обязательный выкуп проводится по цене 3 копейки за акцию номиналом 10 коп, тогда как на рынке до последнего пытались продавать эти бумаги по 6 коп.?
И.С.: На рынке обращалось очень небольшое количество акций, поэтому вряд ли можно говорить, что сформировавшаяся на бирже цена была действительно рыночной. По закону мы должны были привлечь независимого профессионального оценщика для определения цены выкупа, что мы и сделали.
Для нас очень важным было качественно оценить акции, поэтому кроме собственно оценки, мы заказывали рецензию на оценку, которая подтвердила выводы первого оценщика. Все требования закона были соблюдены, и сейчас со всеми акционерами уже начинаются расчеты за акции. Я думаю, что в рамках других сквиз-аутов, которые сегодня идут и которые еще будут на рынке, вы увидите практически те же тенденции.
– О какой общей сумме выкупа идет речь?
И.С.: Суммы там небольшие – 4,6 млн грн. Мы затевали этот процесс для оптимизации управления структурой и повышения уровня корпоративного управления. Поэтому вопрос здесь был вовсе не в деньгах и экономии, а в четком соответствии закону и нормативным требованиям.
- В дискуссиях, которые сейчас ведутся по сквиз-ауту, часто выдвигается такой аргумент, что если миноритарий не согласен с ценой, то ему нужно предоставить право выкупить по ней мажоритарный пакет… Как цена, которую предложил оценщик, соотноситься с ценой, по которой покупался Укрсоц?
И.С.: Эти две цены нельзя сравнивать. В-первых, сделка обсуждалась и прорабатывалась 2,5–3 года назад. Во-вторых, есть большая разница между миноритарным и мажоритарным пакетом… Добавлю также, что Укрсоцбанк никогда не выплачивал дивиденды.
– А в перспективе Альфа может выйти на публичный рынок со своими акциями?
И.С.: У нас и сейчас хорошая структура акционеров: в структуре капитала материнской компании есть UniCredit, появился австрийский инвестор (MSP Stiftung – ИФ). У наших акционеров есть богатый опыт партнерства с другими игроками в различных проектах. Поэтому, я думаю, что и в будущем речь будет идти о таком партнерстве, а не о выходе украинского банка на публичные рынки.
В.М.: Поживем-увидим. Я надеюсь, что в стране многое будет по-другому. Но это точно не 2019 или 2020 годы.