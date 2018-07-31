Squeeze-out

– Мажоритатный акционер Укрсоцбанка, ABH Holdings, сконцентрировала 100% акций банка благодаря сквиз-ауту. Обязательный выкуп проводится по цене 3 копейки за акцию номиналом 10 коп, тогда как на рынке до последнего пытались продавать эти бумаги по 6 коп.?



И.С.: На рынке обращалось очень небольшое количество акций, поэтому вряд ли можно говорить, что сформировавшаяся на бирже цена была действительно рыночной. По закону мы должны были привлечь независимого профессионального оценщика для определения цены выкупа, что мы и сделали.



Для нас очень важным было качественно оценить акции, поэтому кроме собственно оценки, мы заказывали рецензию на оценку, которая подтвердила выводы первого оценщика. Все требования закона были соблюдены, и сейчас со всеми акционерами уже начинаются расчеты за акции. Я думаю, что в рамках других сквиз-аутов, которые сегодня идут и которые еще будут на рынке, вы увидите практически те же тенденции.



– О какой общей сумме выкупа идет речь?



И.С.: Суммы там небольшие – 4,6 млн грн. Мы затевали этот процесс для оптимизации управления структурой и повышения уровня корпоративного управления. Поэтому вопрос здесь был вовсе не в деньгах и экономии, а в четком соответствии закону и нормативным требованиям.



- В дискуссиях, которые сейчас ведутся по сквиз-ауту, часто выдвигается такой аргумент, что если миноритарий не согласен с ценой, то ему нужно предоставить право выкупить по ней мажоритарный пакет… Как цена, которую предложил оценщик, соотноситься с ценой, по которой покупался Укрсоц?



И.С.: Эти две цены нельзя сравнивать. В-первых, сделка обсуждалась и прорабатывалась 2,5–3 года назад. Во-вторых, есть большая разница между миноритарным и мажоритарным пакетом… Добавлю также, что Укрсоцбанк никогда не выплачивал дивиденды.



– А в перспективе Альфа может выйти на публичный рынок со своими акциями?



И.С.: У нас и сейчас хорошая структура акционеров: в структуре капитала материнской компании есть UniCredit, появился австрийский инвестор (MSP Stiftung – ИФ). У наших акционеров есть богатый опыт партнерства с другими игроками в различных проектах. Поэтому, я думаю, что и в будущем речь будет идти о таком партнерстве, а не о выходе украинского банка на публичные рынки.



В.М.: Поживем-увидим. Я надеюсь, что в стране многое будет по-другому. Но это точно не 2019 или 2020 годы.