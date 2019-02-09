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Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 10 лют, 2019 11:46
aleks_vodas написав:
Так и не пойму, нужно ли подавать декларацию по сквизу или нет, и кто платит налог?
Моей знакомой сообщили в налоговой, что нужно платить подоходный 18 процентов от полученной суммы и 1.5 процента военный сбор.
Но здравый смысл говорит, что налог и называется подоходным, если есть доход. Мы нечего никому не продавали, нам отдали деньги, но с учетом инфляции мы получили убыток. Где доход? Вот кто бы подсказал, куда и как нужно писать, что бы не ждать от налоговой санкций.
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dvs
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