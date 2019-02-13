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Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 10 лют, 2019 11:46
aleks_vodas написав:
Так и не пойму, нужно ли подавать декларацию по сквизу или нет, и кто платит налог?
Моей знакомой сообщили в налоговой, что нужно платить подоходный 18 процентов от полученной суммы и 1.5 процента военный сбор.
Но здравый смысл говорит, что налог и называется подоходным, если есть доход. Мы нечего никому не продавали, нам отдали деньги, но с учетом инфляции мы получили убыток. Где доход? Вот кто бы подсказал, куда и как нужно писать, что бы не ждать от налоговой санкций.
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dvs
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Додано: Пон 11 лют, 2019 13:33
dvs написав:
Мы нечего никому не продавали, нам отдали деньги, но с учетом инфляции
мы получили убыток.
Увы. Это жестокая реальность "инвестирования" в страну, с названием "УКРАИНА". Все вопросы, Вы можете задать в комиссию. Ответ будет один - мы имеем вас всех (в смысле миноритариев) в виду, с ударением на глаголе. По всем вопросам инфляции и налогов, обращайтесь в минэконом и ДФС. Они тоже вас будут иметь. В виду.
В этой стране не подлежат налогообложению, согласно Кодекса, только откаты, взятки и деньги заведенные из оффшора. За все остальное придется платить 18+1,5%.
За сквиз аут и инфляцию
, разумеется тоже
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paolot
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Додано: Пон 11 лют, 2019 16:26
Boundless написав:
Нужно ли платить военный сбор, если отсквизили и финрезультат отрицательный?
paolot написав:
Увы. Это жестокая реальность "инвестирования" в страну
С Вашей оценкой этой страны я полностью согласен, но хотелось бы разобраться в деталях.
Здесь я увидел обычную игру напесточников при урезании субсидий. Уряд перевірить субсидіантів
И я точно знаю внутренние, "внегласные" правила, водить муру, а когда обратятся в суд тогда согласиться.
Вот есть вопросы.
Как определятся финансовый результат?
И какими нормативными актами определяется начисления подоходного налога в этом случае?
Как мне стало понятно, по практике одела субсидий, определяют они на основании "бытовых понятий"
, а не на основании законов Украины.
В таком случае обращаться в суд не нужно. Нужно обращаться в вышестоящие инстанции с требование выгнать некомпетентных работников или люстрировать руководителей.
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dvs
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Додано: Чет 14 лют, 2019 13:16
dvs написав: Boundless написав:
Нужно ли платить военный сбор, если отсквизили и финрезультат отрицательный?
paolot написав:
Увы. Это жестокая реальность "инвестирования" в страну
С Вашей оценкой этой страны я полностью согласен, но хотелось бы разобраться в деталях.
Здесь я увидел обычную игру напесточников при урезании субсидий. Уряд перевірить субсидіантів
И я точно знаю внутренние, "внегласные" правила, водить муру, а когда обратятся в суд тогда согласиться.
Вот есть вопросы.
Как определятся финансовый результат?
И какими нормативными актами определяется начисления подоходного налога в этом случае?
Как мне стало понятно, по практике одела субсидий, определяют они на основании "бытовых понятий"
, а не на основании законов Украины.
В таком случае обращаться в суд не нужно. Нужно обращаться в вышестоящие инстанции с требование выгнать некомпетентных работников или люстрировать руководителей.
Имхо, вы усложняете.
Доход есть? Есть.
Расходы на покупку есть? Есть.
На момент, налоговая о выплатах по сквизам (основным) ничего не знает.
Потому есть всего 2 варианта:
1. Считать инвест.прибыль как обычно, включать в декларацию и платить в июле подоходный и ВС.
2. Скрыть факт получения дохода и, соответственно., не включать в декларацию.
Третьего я не вижу. Просто потому, что нет нормативной базы думать иначе.
зы. лично мною тема уплаты подоходного по сквизам поднимается ещё с прошлого года.
Предлагаю конструктивно обсудить этот вопрос для принятия здравого решения.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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