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Squeeze-out

Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 34353637

Що Ви готові витратити,щоб Розділ XI закону про АТ(про примусовий викуп)був відмінений?

Squeeze-out 7.2 5 33
1. Я готовий очолити процес боротьби при допомозі інших;
3%
1
2. За моїми плечима є подібні виграні справи в судах, можу надати серйозну юридичну підтримку;
3%
1
3. Більше 10 млн грн;
3%
1
4. 1 - 10 млн грн;
0
0
5. 100 тис - 1 млн грн;
3%
1
6. 10 тис - 100 тис грн;
12%
4
7. менше 10 тис грн;
33%
11
8. Глибоко стурбований, обурений, співчуваю, морально підтримую, але почекаю, коли хтось за мене зробить моє життя кращим;
18%
6
9. Хтось звернеться і ВР сама приведе розділ Закону у відповідність до Конституції / мені байдуже / у мене (уже) немає свого майна / від мене нічого не залежить.
6%
2
10. Я не проти, щоб моїм майном розпоряджалися без моєї згоди, головне, щоб добре заплатили.
18%
6
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 11:46

  aleks_vodas написав:Так и не пойму, нужно ли подавать декларацию по сквизу или нет, и кто платит налог?

Моей знакомой сообщили в налоговой, что нужно платить подоходный 18 процентов от полученной суммы и 1.5 процента военный сбор.
Но здравый смысл говорит, что налог и называется подоходным, если есть доход. Мы нечего никому не продавали, нам отдали деньги, но с учетом инфляции мы получили убыток. Где доход? Вот кто бы подсказал, куда и как нужно писать, что бы не ждать от налоговой санкций.
dvs
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 13:33

  dvs написав: Мы нечего никому не продавали, нам отдали деньги, но с учетом инфляции мы получили убыток.

Увы. Это жестокая реальность "инвестирования" в страну, с названием "УКРАИНА". Все вопросы, Вы можете задать в комиссию. Ответ будет один - мы имеем вас всех (в смысле миноритариев) в виду, с ударением на глаголе. По всем вопросам инфляции и налогов, обращайтесь в минэконом и ДФС. Они тоже вас будут иметь. В виду. :roll:
В этой стране не подлежат налогообложению, согласно Кодекса, только откаты, взятки и деньги заведенные из оффшора. За все остальное придется платить 18+1,5%.
За сквиз аут и инфляцию, разумеется тоже :!:
paolot
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 16:26

Re: Squeeze-out

  Boundless написав:Нужно ли платить военный сбор, если отсквизили и финрезультат отрицательный?

  paolot написав:Увы. Это жестокая реальность "инвестирования" в страну

С Вашей оценкой этой страны я полностью согласен, но хотелось бы разобраться в деталях.
Здесь я увидел обычную игру напесточников при урезании субсидий.
Уряд перевірить субсидіантів
И я точно знаю внутренние, "внегласные" правила, водить муру, а когда обратятся в суд тогда согласиться.
Вот есть вопросы.
Как определятся финансовый результат?
И какими нормативными актами определяется начисления подоходного налога в этом случае?
Как мне стало понятно, по практике одела субсидий, определяют они на основании "бытовых понятий", а не на основании законов Украины.
В таком случае обращаться в суд не нужно. Нужно обращаться в вышестоящие инстанции с требование выгнать некомпетентных работников или люстрировать руководителей.
dvs
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 13:16

  dvs написав:
  Boundless написав:Нужно ли платить военный сбор, если отсквизили и финрезультат отрицательный?

  paolot написав:Увы. Это жестокая реальность "инвестирования" в страну

С Вашей оценкой этой страны я полностью согласен, но хотелось бы разобраться в деталях.
Здесь я увидел обычную игру напесточников при урезании субсидий.
Уряд перевірить субсидіантів
И я точно знаю внутренние, "внегласные" правила, водить муру, а когда обратятся в суд тогда согласиться.
Вот есть вопросы.
Как определятся финансовый результат?
И какими нормативными актами определяется начисления подоходного налога в этом случае?
Как мне стало понятно, по практике одела субсидий, определяют они на основании "бытовых понятий", а не на основании законов Украины.
В таком случае обращаться в суд не нужно. Нужно обращаться в вышестоящие инстанции с требование выгнать некомпетентных работников или люстрировать руководителей.

Имхо, вы усложняете.
Доход есть? Есть.
Расходы на покупку есть? Есть.
На момент, налоговая о выплатах по сквизам (основным) ничего не знает.
Потому есть всего 2 варианта:
1. Считать инвест.прибыль как обычно, включать в декларацию и платить в июле подоходный и ВС.
2. Скрыть факт получения дохода и, соответственно., не включать в декларацию.
Третьего я не вижу. Просто потому, что нет нормативной базы думать иначе.

зы. лично мною тема уплаты подоходного по сквизам поднимается ещё с прошлого года.
Предлагаю конструктивно обсудить этот вопрос для принятия здравого решения.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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