RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Squeeze-out

Squeeze-out
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 34353637

Що Ви готові витратити,щоб Розділ XI закону про АТ(про примусовий викуп)був відмінений?

Squeeze-out 7.2 5 33
1. Я готовий очолити процес боротьби при допомозі інших;
3%
1
2. За моїми плечима є подібні виграні справи в судах, можу надати серйозну юридичну підтримку;
3%
1
3. Більше 10 млн грн;
3%
1
4. 1 - 10 млн грн;
0
0
5. 100 тис - 1 млн грн;
3%
1
6. 10 тис - 100 тис грн;
12%
4
7. менше 10 тис грн;
33%
11
8. Глибоко стурбований, обурений, співчуваю, морально підтримую, але почекаю, коли хтось за мене зробить моє життя кращим;
18%
6
9. Хтось звернеться і ВР сама приведе розділ Закону у відповідність до Конституції / мені байдуже / у мене (уже) немає свого майна / від мене нічого не залежить.
6%
2
10. Я не проти, щоб моїм майном розпоряджалися без моєї згоди, головне, щоб добре заплатили.
18%
6
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 11:46

  aleks_vodas написав:Так и не пойму, нужно ли подавать декларацию по сквизу или нет, и кто платит налог?

Моей знакомой сообщили в налоговой, что нужно платить подоходный 18 процентов от полученной суммы и 1.5 процента военный сбор.
Но здравый смысл говорит, что налог и называется подоходным, если есть доход. Мы нечего никому не продавали, нам отдали деньги, но с учетом инфляции мы получили убыток. Где доход? Вот кто бы подсказал, куда и как нужно писать, что бы не ждать от налоговой санкций.
dvs
 
Повідомлень: 24
З нами з: 19.04.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 13:33

  dvs написав: Мы нечего никому не продавали, нам отдали деньги, но с учетом инфляции мы получили убыток.

Увы. Это жестокая реальность "инвестирования" в страну, с названием "УКРАИНА". Все вопросы, Вы можете задать в комиссию. Ответ будет один - мы имеем вас всех (в смысле миноритариев) в виду, с ударением на глаголе. По всем вопросам инфляции и налогов, обращайтесь в минэконом и ДФС. Они тоже вас будут иметь. В виду. :roll:
В этой стране не подлежат налогообложению, согласно Кодекса, только откаты, взятки и деньги заведенные из оффшора. За все остальное придется платить 18+1,5%.
За сквиз аут и инфляцию, разумеется тоже :!:
paolot
 
Повідомлень: 99
З нами з: 14.02.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 16:26

Re: Squeeze-out

  Boundless написав:Нужно ли платить военный сбор, если отсквизили и финрезультат отрицательный?

  paolot написав:Увы. Это жестокая реальность "инвестирования" в страну

С Вашей оценкой этой страны я полностью согласен, но хотелось бы разобраться в деталях.
Здесь я увидел обычную игру напесточников при урезании субсидий.
Уряд перевірить субсидіантів
И я точно знаю внутренние, "внегласные" правила, водить муру, а когда обратятся в суд тогда согласиться.
Вот есть вопросы.
Как определятся финансовый результат?
И какими нормативными актами определяется начисления подоходного налога в этом случае?
Как мне стало понятно, по практике одела субсидий, определяют они на основании "бытовых понятий", а не на основании законов Украины.
В таком случае обращаться в суд не нужно. Нужно обращаться в вышестоящие инстанции с требование выгнать некомпетентных работников или люстрировать руководителей.
dvs
 
Повідомлень: 24
З нами з: 19.04.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 13:16

  dvs написав:
  Boundless написав:Нужно ли платить военный сбор, если отсквизили и финрезультат отрицательный?

  paolot написав:Увы. Это жестокая реальность "инвестирования" в страну

С Вашей оценкой этой страны я полностью согласен, но хотелось бы разобраться в деталях.
Здесь я увидел обычную игру напесточников при урезании субсидий.
Уряд перевірить субсидіантів
И я точно знаю внутренние, "внегласные" правила, водить муру, а когда обратятся в суд тогда согласиться.
Вот есть вопросы.
Как определятся финансовый результат?
И какими нормативными актами определяется начисления подоходного налога в этом случае?
Как мне стало понятно, по практике одела субсидий, определяют они на основании "бытовых понятий", а не на основании законов Украины.
В таком случае обращаться в суд не нужно. Нужно обращаться в вышестоящие инстанции с требование выгнать некомпетентных работников или люстрировать руководителей.

Имхо, вы усложняете.
Доход есть? Есть.
Расходы на покупку есть? Есть.
На момент, налоговая о выплатах по сквизам (основным) ничего не знает.
Потому есть всего 2 варианта:
1. Считать инвест.прибыль как обычно, включать в декларацию и платить в июле подоходный и ВС.
2. Скрыть факт получения дохода и, соответственно, не включать в декларацию.
Третьего я не вижу. Просто потому, что нет нормативной базы думать иначе.

зы. лично мною тема уплаты подоходного по сквизам поднимается ещё с прошлого года.
Предлагаю конструктивно обсудить этот вопрос для принятия здравого решения.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 13656
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1843 раз.
Подякували: 3893 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:47

forum.finance.ua Сквиз аут СевГОк,миноритарные акции(привати

  paolot написав:
  Yuri_T написав:мы здесь много говорили о налогообложении доходов от сквиза.
глянул на свою ситуацию.
например, SGOK.
выплата через эскроу в ПУМБе состоялась 30 мая.
на момент: личный кабинет ГФС показывает второй квартал в полном объеме, доходы по этой операции не отражены.
осталось теперь понять, видит ГФС выплаты или нет.

А как ГФС их должна увидеть, если банк по сквизу не налоговый агент, а для Барленко ЛтД оперативность проведения сквиза была важнее, чем выяснение функции агента.
Может по итогу года и соизволят заполнить 1ДФ :roll:

Для интересующихся. По Азовке Синергия оспаривает в суде решение НС от 14.03.
Зачем? Акции никто не вернет. Очередная глупость ибо "нарвутся" на решение суда где виновником и должником по компенсации получат ТОВ Оценочный стандарт. Странно? Вроде не глупые люди...:roll:
Если реально надеются получить не акции, а хоть бы компенсацию по СЧА, т.е. ~5,62грн. на акцию то оспаривать нужно решение НС от 02.03 где члены НС (представители акционера - важный момент!) "учудили" избрав обьектом оценки миноритарный пакет, который a priori согласно Директиви 2004/25/ЄС Європейського парламенту та ради, про пропозиції поглинання" не может быть оценен.
Идиотизм ситуации состоит в том, что Национальная процедура оценки миноритарных пакетов противоречит сути сквиза, целью которого есть предотвращение манипулирования с неликвидными остатками минор.пакетов фрифлоата, цена которых фиктивна и может быть хоть в 100 раз больше или меньше. Т.е. кому как будет нужно :mrgreen:
Таким образом, члены НС руководствуясь ст.51 не имели права и полномочий императивно определять оценщику рамки оценки для процедуры сквиз аута. Обьектом оценки должна была быть одна простая именая акция Товариства, а не акция в составе миноритарных пакетов. Поскольку, процедуры оценки для загальної вартості однієї акції і вартості акції у складі пакетів (міноритарних або домін.контр.) совершенно различны.
  Boundless написав:Нужно ли платить военный сбор, если отсквизили и финрезультат отрицательный?

Если отсквизили и финрезультат отрицательный, то нужно думать не о военном сборе, а о жалобе в ДФС с подозрениями, что контрагент умышленно занизил сумму выплаты. Доказательством служит рецензия на оценку выявившая грубые нарушения, которые проигнорировал инициатор сквизаута, нанеся тем самым убыток не только Вам, но и государству.
...Добрый вечер,подскажите на данный момент стоит ли снимать деньги с эскроу счета в ПУМБе за миноритарные акции СевГОК(Сквиз аут),или же уже цена выкупа никогда не будет пересмотренна
Novichok777
 
Повідомлень: 1
З нами з: 19.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 34353637
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Січ (Сич) (122)
20.02.2019 18:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.