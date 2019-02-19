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Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 10 лют, 2019 11:46
aleks_vodas написав:
Так и не пойму, нужно ли подавать декларацию по сквизу или нет, и кто платит налог?
Моей знакомой сообщили в налоговой, что нужно платить подоходный 18 процентов от полученной суммы и 1.5 процента военный сбор.
Но здравый смысл говорит, что налог и называется подоходным, если есть доход. Мы нечего никому не продавали, нам отдали деньги, но с учетом инфляции мы получили убыток. Где доход? Вот кто бы подсказал, куда и как нужно писать, что бы не ждать от налоговой санкций.
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dvs
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Додано: Пон 11 лют, 2019 13:33
dvs написав:
Мы нечего никому не продавали, нам отдали деньги, но с учетом инфляции
мы получили убыток.
Увы. Это жестокая реальность "инвестирования" в страну, с названием "УКРАИНА". Все вопросы, Вы можете задать в комиссию. Ответ будет один - мы имеем вас всех (в смысле миноритариев) в виду, с ударением на глаголе. По всем вопросам инфляции и налогов, обращайтесь в минэконом и ДФС. Они тоже вас будут иметь. В виду.
В этой стране не подлежат налогообложению, согласно Кодекса, только откаты, взятки и деньги заведенные из оффшора. За все остальное придется платить 18+1,5%.
За сквиз аут и инфляцию
, разумеется тоже
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paolot
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Додано: Пон 11 лют, 2019 16:26
Boundless написав:
Нужно ли платить военный сбор, если отсквизили и финрезультат отрицательный?
paolot написав:
Увы. Это жестокая реальность "инвестирования" в страну
С Вашей оценкой этой страны я полностью согласен, но хотелось бы разобраться в деталях.
Здесь я увидел обычную игру напесточников при урезании субсидий. Уряд перевірить субсидіантів
И я точно знаю внутренние, "внегласные" правила, водить муру, а когда обратятся в суд тогда согласиться.
Вот есть вопросы.
Как определятся финансовый результат?
И какими нормативными актами определяется начисления подоходного налога в этом случае?
Как мне стало понятно, по практике одела субсидий, определяют они на основании "бытовых понятий"
, а не на основании законов Украины.
В таком случае обращаться в суд не нужно. Нужно обращаться в вышестоящие инстанции с требование выгнать некомпетентных работников или люстрировать руководителей.
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dvs
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Додано: Чет 14 лют, 2019 13:16
dvs написав: Boundless написав:
Нужно ли платить военный сбор, если отсквизили и финрезультат отрицательный?
paolot написав:
Увы. Это жестокая реальность "инвестирования" в страну
С Вашей оценкой этой страны я полностью согласен, но хотелось бы разобраться в деталях.
Здесь я увидел обычную игру напесточников при урезании субсидий. Уряд перевірить субсидіантів
И я точно знаю внутренние, "внегласные" правила, водить муру, а когда обратятся в суд тогда согласиться.
Вот есть вопросы.
Как определятся финансовый результат?
И какими нормативными актами определяется начисления подоходного налога в этом случае?
Как мне стало понятно, по практике одела субсидий, определяют они на основании "бытовых понятий"
, а не на основании законов Украины.
В таком случае обращаться в суд не нужно. Нужно обращаться в вышестоящие инстанции с требование выгнать некомпетентных работников или люстрировать руководителей.
Имхо, вы усложняете.
Доход есть? Есть.
Расходы на покупку есть? Есть.
На момент, налоговая о выплатах по сквизам (основным) ничего не знает.
Потому есть всего 2 варианта:
1. Считать инвест.прибыль как обычно, включать в декларацию и платить в июле подоходный и ВС.
2. Скрыть факт получения дохода и, соответственно, не включать в декларацию.
Третьего я не вижу. Просто потому, что нет нормативной базы думать иначе.
зы. лично мною тема уплаты подоходного по сквизам поднимается ещё с прошлого года.
Предлагаю конструктивно обсудить этот вопрос для принятия здравого решения.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 20 лют, 2019 17:47
paolot написав: Yuri_T написав:
мы здесь много говорили о налогообложении доходов от сквиза.
глянул на свою ситуацию.
например, SGOK.
выплата через эскроу в ПУМБе состоялась 30 мая.
на момент: личный кабинет ГФС показывает второй квартал в полном объеме, доходы по этой операции не отражены.
осталось теперь понять, видит ГФС выплаты или нет.
А как ГФС их должна увидеть, если банк по сквизу не налоговый агент, а для Барленко ЛтД оперативность проведения сквиза была важнее, чем выяснение функции агента.
Может по итогу года и соизволят заполнить 1ДФ
Для интересующихся. По Азовке Синергия оспаривает в суде решение НС от 14.03.
Зачем? Акции никто не вернет. Очередная глупость ибо "нарвутся" на решение суда где виновником и должником по компенсации получат ТОВ Оценочный стандарт. Странно? Вроде не глупые люди...
Если реально надеются получить не акции, а хоть бы компенсацию по СЧА, т.е. ~5,62грн. на акцию то оспаривать нужно решение НС от 02.03 где члены НС (представители акционера - важный момент!) "учудили" избрав обьектом оценки миноритарный пакет, который a priori согласно Директиви 2004/25/ЄС Європейського парламенту та ради, про пропозиції поглинання" не может быть оценен.
Идиотизм ситуации состоит в том, что Национальная процедура оценки миноритарных пакетов противоречит сути сквиза, целью которого есть предотвращение манипулирования с неликвидными остатками минор.пакетов фрифлоата, цена которых фиктивна и может быть хоть в 100 раз больше или меньше. Т.е. кому как будет нужно
Таким образом, члены НС руководствуясь ст.51 не имели права и полномочий императивно определять оценщику рамки оценки для процедуры сквиз аута. Обьектом оценки должна была быть одна простая именая акция Товариства, а не акция в составе миноритарных пакетов. Поскольку, процедуры оценки для загальної вартості однієї акції і вартості акції у складі пакетів (міноритарних або домін.контр.) совершенно различны.
Boundless написав:
Нужно ли платить военный сбор, если отсквизили и финрезультат отрицательный?
Если отсквизили и финрезультат отрицательный, то нужно думать не о военном сборе, а о жалобе в ДФС с подозрениями, что контрагент умышленно занизил сумму выплаты. Доказательством служит рецензия на оценку выявившая грубые нарушения, которые проигнорировал инициатор сквизаута, нанеся тем самым убыток не только Вам, но и государству.
...Добрый вечер,подскажите на данный момент стоит ли снимать деньги с эскроу счета в ПУМБе за миноритарные акции СевГОК(Сквиз аут),или же уже цена выкупа никогда не будет пересмотренна
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Novichok777
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