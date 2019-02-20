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Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 10 лют, 2019 11:46
aleks_vodas написав:
Так и не пойму, нужно ли подавать декларацию по сквизу или нет, и кто платит налог?
Моей знакомой сообщили в налоговой, что нужно платить подоходный 18 процентов от полученной суммы и 1.5 процента военный сбор.
Но здравый смысл говорит, что налог и называется подоходным, если есть доход. Мы нечего никому не продавали, нам отдали деньги, но с учетом инфляции мы получили убыток. Где доход? Вот кто бы подсказал, куда и как нужно писать, что бы не ждать от налоговой санкций.
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dvs
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Додано: Пон 11 лют, 2019 13:33
dvs написав:
Мы нечего никому не продавали, нам отдали деньги, но с учетом инфляции
мы получили убыток.
Увы. Это жестокая реальность "инвестирования" в страну, с названием "УКРАИНА". Все вопросы, Вы можете задать в комиссию. Ответ будет один - мы имеем вас всех (в смысле миноритариев) в виду, с ударением на глаголе. По всем вопросам инфляции и налогов, обращайтесь в минэконом и ДФС. Они тоже вас будут иметь. В виду.
В этой стране не подлежат налогообложению, согласно Кодекса, только откаты, взятки и деньги заведенные из оффшора. За все остальное придется платить 18+1,5%.
За сквиз аут и инфляцию
, разумеется тоже
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paolot
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Додано: Пон 11 лют, 2019 16:26
Boundless написав:
Нужно ли платить военный сбор, если отсквизили и финрезультат отрицательный?
paolot написав:
Увы. Это жестокая реальность "инвестирования" в страну
С Вашей оценкой этой страны я полностью согласен, но хотелось бы разобраться в деталях.
Здесь я увидел обычную игру напесточников при урезании субсидий. Уряд перевірить субсидіантів
И я точно знаю внутренние, "внегласные" правила, водить муру, а когда обратятся в суд тогда согласиться.
Вот есть вопросы.
Как определятся финансовый результат?
И какими нормативными актами определяется начисления подоходного налога в этом случае?
Как мне стало понятно, по практике одела субсидий, определяют они на основании "бытовых понятий"
, а не на основании законов Украины.
В таком случае обращаться в суд не нужно. Нужно обращаться в вышестоящие инстанции с требование выгнать некомпетентных работников или люстрировать руководителей.
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dvs
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Додано: Чет 14 лют, 2019 13:16
dvs написав: Boundless написав:
Нужно ли платить военный сбор, если отсквизили и финрезультат отрицательный?
paolot написав:
Увы. Это жестокая реальность "инвестирования" в страну
С Вашей оценкой этой страны я полностью согласен, но хотелось бы разобраться в деталях.
Здесь я увидел обычную игру напесточников при урезании субсидий. Уряд перевірить субсидіантів
И я точно знаю внутренние, "внегласные" правила, водить муру, а когда обратятся в суд тогда согласиться.
Вот есть вопросы.
Как определятся финансовый результат?
И какими нормативными актами определяется начисления подоходного налога в этом случае?
Как мне стало понятно, по практике одела субсидий, определяют они на основании "бытовых понятий"
, а не на основании законов Украины.
В таком случае обращаться в суд не нужно. Нужно обращаться в вышестоящие инстанции с требование выгнать некомпетентных работников или люстрировать руководителей.
Имхо, вы усложняете.
Доход есть? Есть.
Расходы на покупку есть? Есть.
На момент, налоговая о выплатах по сквизам (основным) ничего не знает.
Потому есть всего 2 варианта:
1. Считать инвест.прибыль как обычно, включать в декларацию и платить в июле подоходный и ВС.
2. Скрыть факт получения дохода и, соответственно, не включать в декларацию.
Третьего я не вижу. Просто потому, что нет нормативной базы думать иначе.
зы. лично мною тема уплаты подоходного по сквизам поднимается ещё с прошлого года.
Предлагаю конструктивно обсудить этот вопрос для принятия здравого решения.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 20 лют, 2019 17:47
paolot написав: Yuri_T написав:
мы здесь много говорили о налогообложении доходов от сквиза.
глянул на свою ситуацию.
например, SGOK.
выплата через эскроу в ПУМБе состоялась 30 мая.
на момент: личный кабинет ГФС показывает второй квартал в полном объеме, доходы по этой операции не отражены.
осталось теперь понять, видит ГФС выплаты или нет.
А как ГФС их должна увидеть, если банк по сквизу не налоговый агент, а для Барленко ЛтД оперативность проведения сквиза была важнее, чем выяснение функции агента.
Может по итогу года и соизволят заполнить 1ДФ
Для интересующихся. По Азовке Синергия оспаривает в суде решение НС от 14.03.
Зачем? Акции никто не вернет. Очередная глупость ибо "нарвутся" на решение суда где виновником и должником по компенсации получат ТОВ Оценочный стандарт. Странно? Вроде не глупые люди...
Если реально надеются получить не акции, а хоть бы компенсацию по СЧА, т.е. ~5,62грн. на акцию то оспаривать нужно решение НС от 02.03 где члены НС (представители акционера - важный момент!) "учудили" избрав обьектом оценки миноритарный пакет, который a priori согласно Директиви 2004/25/ЄС Європейського парламенту та ради, про пропозиції поглинання" не может быть оценен.
Идиотизм ситуации состоит в том, что Национальная процедура оценки миноритарных пакетов противоречит сути сквиза, целью которого есть предотвращение манипулирования с неликвидными остатками минор.пакетов фрифлоата, цена которых фиктивна и может быть хоть в 100 раз больше или меньше. Т.е. кому как будет нужно
Таким образом, члены НС руководствуясь ст.51 не имели права и полномочий императивно определять оценщику рамки оценки для процедуры сквиз аута. Обьектом оценки должна была быть одна простая именая акция Товариства, а не акция в составе миноритарных пакетов. Поскольку, процедуры оценки для загальної вартості однієї акції і вартості акції у складі пакетів (міноритарних або домін.контр.) совершенно различны.
Boundless написав:
Нужно ли платить военный сбор, если отсквизили и финрезультат отрицательный?
Если отсквизили и финрезультат отрицательный, то нужно думать не о военном сборе, а о жалобе в ДФС с подозрениями, что контрагент умышленно занизил сумму выплаты. Доказательством служит рецензия на оценку выявившая грубые нарушения, которые проигнорировал инициатор сквизаута, нанеся тем самым убыток не только Вам, но и государству.
...Добрый вечер,подскажите на данный момент стоит ли снимать деньги с эскроу счета в ПУМБе за миноритарные акции СевГОК(Сквиз аут),или же уже цена выкупа никогда не будет пересмотренна
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Novichok777
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Додано: Сер 20 лют, 2019 22:07
Неужели, выборы президента еще не прошли, а кисели "соизволили" выдать второй том своих научных сочинений о сквизаутах "що вистояли у судах" Ціна сквіз‑ауту: в пошуках справедливості
1.почему только спустя год?
2.почему такие открытые "переживания с пристратием" за НОВЫЕ ОЧЕРЕДНЫЕ полномочия для нацкомиков Регулятора Мега-фондового рынка Европы с тикером UKR ?
3.почему ни слова о сквизах, которые уже состоялись по дружной инициативе НС эмитентов группы метинвеста, где по сей день так и остается загадкой - сколько же, все таки стоит 1 простая именная акция НЕ В СОСТАВЕ миноритарного пакета, а в целом либо в пакете 95+ (может быть, как в консолидированной отчетности для иностранных инвесторов-кредиторов?!Т.е. по цифрам также, только в $$$, а не в грн.)
4.почему, почему, почему... и только теперь, когда кое-кто уже решил все свои насущные вопросы?
Пс.
Ответ в заключительных титрах.Автори дякують заступнику Голови Ради Українського товариства оцінювачів Олексію Амфітеатрову за фахові консультації з питань оцінки у процесі підготовки статті.
Забыли только добавить, про друзей амфитеатрова из "соседней" СРО любезно предоставившей рецензию на отчет оценщика который позже, после жалоб миноров был классифицирован по третьей группе ФДМУ. Но это уже, как видно, никого не волнует.
И возможно (?) напрасно. В истории этой страны было разное.
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paolot
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