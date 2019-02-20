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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 34353637 Що Ви готові витратити,щоб Розділ XI закону про АТ(про примусовий викуп)був відмінений? Squeeze-out 7.2 5 33 1. Я готовий очолити процес боротьби при допомозі інших; 3% 1 2. За моїми плечима є подібні виграні справи в судах, можу надати серйозну юридичну підтримку; 3% 1 3. Більше 10 млн грн; 3% 1 4. 1 - 10 млн грн; 0 0 5. 100 тис - 1 млн грн; 3% 1 6. 10 тис - 100 тис грн; 12% 4 7. менше 10 тис грн; 33% 11 8. Глибоко стурбований, обурений, співчуваю, морально підтримую, але почекаю, коли хтось за мене зробить моє життя кращим; 18% 6 9. Хтось звернеться і ВР сама приведе розділ Закону у відповідність до Конституції / мені байдуже / у мене (уже) немає свого майна / від мене нічого не залежить. 6% 2 10. Я не проти, щоб моїм майном розпоряджалися без моєї згоди, головне, щоб добре заплатили. 18% 6 Всього голосів : 33 Додано: Нед 10 лют, 2019 11:46 aleks_vodas написав: Так и не пойму, нужно ли подавать декларацию по сквизу или нет, и кто платит налог? Так и не пойму, нужно ли подавать декларацию по сквизу или нет, и кто платит налог?

Моей знакомой сообщили в налоговой, что нужно платить подоходный 18 процентов от полученной суммы и 1.5 процента военный сбор.

Но здравый смысл говорит, что налог и называется подоходным, если есть доход. Мы нечего никому не продавали, нам отдали деньги, но с учетом инфляции мы получили убыток. Где доход? Вот кто бы подсказал, куда и как нужно писать, что бы не ждать от налоговой санкций. Моей знакомой сообщили в налоговой, что нужно платить подоходный 18 процентов от полученной суммы и 1.5 процента военный сбор.Но здравый смысл говорит, что налог и называется подоходным, если есть доход. Мы нечего никому не продавали, нам отдали деньги, но с учетом инфляции мы получили убыток. Где доход? Вот кто бы подсказал, куда и как нужно писать, что бы не ждать от налоговой санкций. dvs Повідомлень: 24 З нами з: 19.04.18 Подякував: 7 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 лют, 2019 13:33 dvs написав: Мы нечего никому не продавали, нам отдали деньги, но с учетом инфляции мы получили убыток. Мы нечего никому не продавали, нам отдали деньги,мы получили убыток.

Увы. Это жестокая реальность "инвестирования" в страну, с названием "УКРАИНА". Все вопросы, Вы можете задать в комиссию. Ответ будет один - мы имеем вас всех (в смысле миноритариев) в виду, с ударением на глаголе. По всем вопросам инфляции и налогов, обращайтесь в минэконом и ДФС. Они тоже вас будут иметь. В виду.

В этой стране не подлежат налогообложению, согласно Кодекса, только откаты, взятки и деньги заведенные из оффшора. За все остальное придется платить 18+1,5%.

За сквиз аут и инфляцию, разумеется тоже Увы. Это жестокая реальность "инвестирования" в страну, с названием "УКРАИНА". Все вопросы, Вы можете задать в комиссию. Ответ будет один - мы имеем вас всех (в смысле миноритариев) в виду, с ударением на глаголе. По всем вопросам инфляции и налогов, обращайтесь в минэконом и ДФС. Они тоже вас будут иметь. В виду.В этой стране не подлежат налогообложению, согласно Кодекса, только откаты, взятки и деньги заведенные из оффшора. За все остальное придется платить 18+1,5%.За сквиз аут и, разумеется тоже paolot Повідомлень: 101 З нами з: 14.02.18 Подякував: 2 раз. Подякували: 33 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 лют, 2019 16:26 Re: Squeeze-out Boundless написав: Нужно ли платить военный сбор, если отсквизили и финрезультат отрицательный? Нужно ли платить военный сбор, если отсквизили и финрезультат отрицательный?

paolot написав: Увы. Это жестокая реальность "инвестирования" в страну Увы. Это жестокая реальность "инвестирования" в страну

С Вашей оценкой этой страны я полностью согласен, но хотелось бы разобраться в деталях.

Здесь я увидел обычную игру напесточников при урезании субсидий.

Уряд перевірить субсидіантів

И я точно знаю внутренние, "внегласные" правила, водить муру, а когда обратятся в суд тогда согласиться.

Вот есть вопросы.

Как определятся финансовый результат?

И какими нормативными актами определяется начисления подоходного налога в этом случае?

Как мне стало понятно, по практике одела субсидий, определяют они на основании "бытовых понятий", а не на основании законов Украины.

В таком случае обращаться в суд не нужно. Нужно обращаться в вышестоящие инстанции с требование выгнать некомпетентных работников или люстрировать руководителей. С Вашей оценкой этой страны я полностью согласен, но хотелось бы разобраться в деталях.Здесь я увидел обычную игру напесточников при урезании субсидий.И я точно знаю внутренние, "внегласные" правила, водить муру, а когда обратятся в суд тогда согласиться.Вот есть вопросы.Как определятся финансовый результат?И какими нормативными актами определяется начисления подоходного налога в этом случае?Как мне стало понятно, по практике одела субсидий, определяют они на основании, а не на основании законов Украины.В таком случае обращаться в суд не нужно. Нужно обращаться в вышестоящие инстанции с требование выгнать некомпетентных работников или люстрировать руководителей. dvs Повідомлень: 24 З нами з: 19.04.18 Подякував: 7 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лют, 2019 13:16 dvs написав: Boundless написав: Нужно ли платить военный сбор, если отсквизили и финрезультат отрицательный? Нужно ли платить военный сбор, если отсквизили и финрезультат отрицательный?

paolot написав: Увы. Это жестокая реальность "инвестирования" в страну Увы. Это жестокая реальность "инвестирования" в страну

С Вашей оценкой этой страны я полностью согласен, но хотелось бы разобраться в деталях.

Здесь я увидел обычную игру напесточников при урезании субсидий.

Уряд перевірить субсидіантів

И я точно знаю внутренние, "внегласные" правила, водить муру, а когда обратятся в суд тогда согласиться.

Вот есть вопросы.

Как определятся финансовый результат?

И какими нормативными актами определяется начисления подоходного налога в этом случае?

Как мне стало понятно, по практике одела субсидий, определяют они на основании "бытовых понятий", а не на основании законов Украины.

В таком случае обращаться в суд не нужно. Нужно обращаться в вышестоящие инстанции с требование выгнать некомпетентных работников или люстрировать руководителей. С Вашей оценкой этой страны я полностью согласен, но хотелось бы разобраться в деталях.Здесь я увидел обычную игру напесточников при урезании субсидий.И я точно знаю внутренние, "внегласные" правила, водить муру, а когда обратятся в суд тогда согласиться.Вот есть вопросы.Как определятся финансовый результат?И какими нормативными актами определяется начисления подоходного налога в этом случае?Как мне стало понятно, по практике одела субсидий, определяют они на основании, а не на основании законов Украины.В таком случае обращаться в суд не нужно. Нужно обращаться в вышестоящие инстанции с требование выгнать некомпетентных работников или люстрировать руководителей.

Имхо, вы усложняете.

Доход есть? Есть.

Расходы на покупку есть? Есть.

На момент, налоговая о выплатах по сквизам (основным) ничего не знает.

Потому есть всего 2 варианта:

1. Считать инвест.прибыль как обычно, включать в декларацию и платить в июле подоходный и ВС.

2. Скрыть факт получения дохода и, соответственно, не включать в декларацию.

Третьего я не вижу. Просто потому, что нет нормативной базы думать иначе.



зы. лично мною тема уплаты подоходного по сквизам поднимается ещё с прошлого года.

Предлагаю конструктивно обсудить этот вопрос для принятия здравого решения. Имхо, вы усложняете.Доход есть? Есть.Расходы на покупку есть? Есть.На момент, налоговая о выплатах по сквизам (основным) ничего не знает.Потому есть всего 2 варианта:1. Считать инвест.прибыль как обычно, включать в декларацию и платить в июле подоходный и ВС.2. Скрыть факт получения дохода и, соответственно, не включать в декларацию.Третьего я не вижу. Просто потому, что нет нормативной базы думать иначе.зы. лично мною тема уплаты подоходного по сквизам поднимается ещё с прошлого года.Предлагаю конструктивно обсудить этот вопрос для принятия здравого решения. Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 13656 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1843 раз. Подякували: 3893 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лют, 2019 17:47 forum.finance.ua Сквиз аут СевГОк,миноритарные акции(привати paolot написав: Yuri_T написав: мы здесь много говорили о налогообложении доходов от сквиза.

глянул на свою ситуацию.

например, SGOK.

выплата через эскроу в ПУМБе состоялась 30 мая.

на момент: личный кабинет ГФС показывает второй квартал в полном объеме, доходы по этой операции не отражены.

осталось теперь понять, видит ГФС выплаты или нет. мы здесь много говорили о налогообложении доходов от сквиза.глянул на свою ситуацию.например, SGOK.выплата через эскроу в ПУМБе состоялась 30 мая.на момент: личный кабинет ГФС показывает второй квартал в полном объеме, доходы по этой операции не отражены.осталось теперь понять, видит ГФС выплаты или нет.

А как ГФС их должна увидеть, если банк по сквизу не налоговый агент, а для Барленко ЛтД оперативность проведения сквиза была важнее, чем выяснение функции агента.

Может по итогу года и соизволят заполнить 1ДФ



Для интересующихся. По Азовке Синергия оспаривает в суде решение НС от 14.03.

Зачем? Акции никто не вернет. Очередная глупость ибо "нарвутся" на решение суда где виновником и должником по компенсации получат ТОВ Оценочный стандарт. Странно? Вроде не глупые люди...

Если реально надеются получить не акции, а хоть бы компенсацию по СЧА, т.е. ~5,62грн. на акцию то оспаривать нужно решение НС от 02.03 где члены НС (представители акционера - важный момент!) "учудили" избрав обьектом оценки миноритарный пакет, который a priori согласно Директиви 2004/25/ЄС Європейського парламенту та ради, про пропозиції поглинання" не может быть оценен.

Идиотизм ситуации состоит в том, что Национальная процедура оценки миноритарных пакетов противоречит сути сквиза, целью которого есть предотвращение манипулирования с неликвидными остатками минор.пакетов фрифлоата, цена которых фиктивна и может быть хоть в 100 раз больше или меньше. Т.е. кому как будет нужно

Таким образом, члены НС руководствуясь ст.51 не имели права и полномочий императивно определять оценщику рамки оценки для процедуры сквиз аута. Обьектом оценки должна была быть одна простая именая акция Товариства, а не акция в составе миноритарных пакетов. Поскольку, процедуры оценки для загальної вартості однієї акції і вартості акції у складі пакетів (міноритарних або домін.контр.) совершенно различны.

Boundless написав: Нужно ли платить военный сбор, если отсквизили и финрезультат отрицательный? Нужно ли платить военный сбор, если отсквизили и финрезультат отрицательный?

Если отсквизили и финрезультат отрицательный, то нужно думать не о военном сборе, а о жалобе в ДФС с подозрениями, что контрагент умышленно занизил сумму выплаты. Доказательством служит рецензия на оценку выявившая грубые нарушения, которые проигнорировал инициатор сквизаута, нанеся тем самым убыток не только Вам, но и государству. А как ГФС их должна увидеть, если банк по сквизу не налоговый агент, а для Барленко ЛтД оперативность проведения сквиза была важнее, чем выяснение функции агента.Может по итогу года и соизволят заполнить 1ДФДля интересующихся. По Азовке Синергия оспаривает в суде решение НС от 14.03.Зачем? Акции никто не вернет. Очередная глупость ибо "нарвутся" на решение суда где виновником и должником по компенсации получат ТОВ Оценочный стандарт. Странно? Вроде не глупые люди...Если реально надеются получить не акции, а хоть бы компенсацию по СЧА, т.е. ~5,62грн. на акцию то оспаривать нужно решение НС от 02.03 где члены НС (представители акционера - важный момент!) "учудили" избрав обьектом оценки миноритарный пакет, который a priori согласно Директиви 2004/25/ЄС Європейського парламенту та ради, про пропозиції поглинання" не может быть оценен.Идиотизм ситуации состоит в том, что Национальная процедура оценки миноритарных пакетов противоречит сути сквиза, целью которого есть предотвращение манипулирования с неликвидными остатками минор.пакетов фрифлоата, цена которых фиктивна и может быть хоть в 100 раз больше или меньше. Т.е. кому как будет нужноТаким образом, члены НС руководствуясь ст.51 не имели права и полномочий императивно определять оценщику рамки оценки для процедуры сквиз аута. Обьектом оценки должна была быть одна простая именая акция Товариства, а не акция в составе миноритарных пакетов. Поскольку, процедуры оценки для загальної вартості однієї акції і вартості акції у складі пакетів (міноритарних або домін.контр.) совершенно различны.Если отсквизили и финрезультат отрицательный, то нужно думать не о военном сборе, а о жалобе в ДФС с подозрениями, что контрагент умышленно занизил сумму выплаты. Доказательством служит рецензия на оценку выявившая грубые нарушения, которые проигнорировал инициатор сквизаута, нанеся тем самым убыток не только Вам, но и государству. ...Добрый вечер,подскажите на данный момент стоит ли снимать деньги с эскроу счета в ПУМБе за миноритарные акции СевГОК(Сквиз аут),или же уже цена выкупа никогда не будет пересмотренна ...Добрый вечер,подскажите на данный момент стоит ли снимать деньги с эскроу счета в ПУМБе за миноритарные акции СевГОК(Сквиз аут),или же уже цена выкупа никогда не будет пересмотренна Novichok777 Повідомлень: 1 З нами з: 19.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лют, 2019 22:07 Re: Squeeze-out

Ціна сквіз‑ауту: в пошуках справедливості

1.почему только спустя год?

2.почему такие открытые "переживания с пристратием" за НОВЫЕ ОЧЕРЕДНЫЕ полномочия для нацкомиков Регулятора Мега-фондового рынка Европы с тикером UKR ?

3.почему ни слова о сквизах, которые уже состоялись по дружной инициативе НС эмитентов группы метинвеста, где по сей день так и остается загадкой - сколько же, все таки стоит 1 простая именная акция НЕ В СОСТАВЕ миноритарного пакета, а в целом либо в пакете 95+ (может быть, как в консолидированной отчетности для иностранных инвесторов-кредиторов?!Т.е. по цифрам также, только в $$$, а не в грн.)

4.почему, почему, почему... и только теперь, когда кое-кто уже решил все свои насущные вопросы?

Пс.

Ответ в заключительных титрах.

Автори дякують заступнику Голови Ради Українського товариства оцінювачів Олексію Амфітеатрову за фахові консультації з питань оцінки у процесі підготовки статті.

Забыли только добавить, про друзей амфитеатрова из "соседней" СРО любезно предоставившей рецензию на отчет оценщика который позже, после жалоб миноров был классифицирован по третьей группе ФДМУ. Но это уже, как видно, никого не волнует.

И возможно (?) напрасно. В истории этой страны было разное. Неужели, выборы президента еще не прошли, а кисели "соизволили" выдать второй том своих научных сочинений о сквизаутах "що вистояли у судах"1.почему только спустя год?2.почему такие открытые "переживания с пристратием" за НОВЫЕ ОЧЕРЕДНЫЕ полномочия для нацкомиков Регулятора Мега-фондового рынка Европы с тикером UKR ?3.почему ни слова о сквизах, которые уже состоялись по дружной инициативе НС эмитентов группы метинвеста, где по сей день так и остается загадкой - сколько же, все таки стоит 1 простая именная акция НЕ В СОСТАВЕ миноритарного пакета, а в целом либо в пакете 95+ (может быть, как в консолидированной отчетности для иностранных инвесторов-кредиторов?!Т.е. по цифрам также, только в $$$, а не в грн.)4.почему, почему, почему... и только теперь, когда кое-кто уже решил все свои насущные вопросы?Пс.Ответ в заключительных титрах.Автори дякують заступнику Голови Ради Українського товариства оцінювачів Олексію Амфітеатрову за фахові консультації з питань оцінки у процесі підготовки статті.Забыли только добавить, про друзей амфитеатрова из "соседней" СРО любезно предоставившей рецензию на отчет оценщика который позже, после жалоб миноров был классифицирован по третьей группе ФДМУ. Но это уже, как видно, никого не волнует.И возможно (?) напрасно. В истории этой страны было разное. paolot Повідомлень: 101 З нами з: 14.02.18 Подякував: 2 раз. Подякували: 33 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 34353637 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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