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Squeeze-out

Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 37383940

Що Ви готові витратити,щоб Розділ XI закону про АТ(про примусовий викуп)був відмінений?

Squeeze-out 7.3 5 38
1. Я готовий очолити процес боротьби при допомозі інших;
3%
1
2. За моїми плечима є подібні виграні справи в судах, можу надати серйозну юридичну підтримку;
3%
1
3. Більше 10 млн грн;
3%
1
4. 1 - 10 млн грн;
3%
1
5. 100 тис - 1 млн грн;
3%
1
6. 10 тис - 100 тис грн;
11%
4
7. менше 10 тис грн;
29%
11
8. Глибоко стурбований, обурений, співчуваю, морально підтримую, але почекаю, коли хтось за мене зробить моє життя кращим;
24%
9
9. Хтось звернеться і ВР сама приведе розділ Закону у відповідність до Конституції / мені байдуже / у мене (уже) немає свого майна / від мене нічого не залежить.
5%
2
10. Я не проти, щоб моїм майном розпоряджалися без моєї згоди, головне, щоб добре заплатили.
18%
7
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 08:28

FLOT

У кого-то экзотика осталась?
http://www.ux.ua/ua/issue.aspx?code=FLOT

Ціна придбання акцій та порядок її визначення: 3,33 гривень (три гривні, 33 коп.) оплата акцій здійснюється виключно в грошовій формі
Baron Pampa
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 11:52

PGOK

Пришло требование от PGOK продать акции по 34,24 коп. Как вы на это реагируете?
stuermer01
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 16:46

stuermer01
с пониманием))
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 13:23

  Yuri_T написав:stuermer01
с пониманием))

а у меня нет к такому произволу никакого понимания!
Я предложил им мою цену. Мой хранитель прислал вот такое:

"Повідомляємо про отримання Центральним депозитарієм
від ПрАТ "Полтавський ГЗК" повідомлення про перерахування коштів та документа банку про оплату акцій.
Знято обмеження на здійснення операцій з акціями UA4000175251 виключно для операцій їх переведення на рахунок заявника вимоги.
Після отримання від Центрального депозитарія відповідного розпорядження, цінні папери буде списано."
stuermer01
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 14:39

Поздно возмущаться и кричать " ЗРАДА" закон принят давно...
Мы тут все прошли подобную хрень и по гокам и по меткомбинатам...
VitaliyN
 
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