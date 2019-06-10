Squeeze-out

Ціна придбання акцій та порядок її визначення: 3,33 гривень (три гривні, 33 коп.) оплата акцій здійснюється виключно в грошовій формі
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 29 тра, 2019 08:28
FLOT
У кого-то экзотика осталась?
Ціна придбання акцій та порядок її визначення: 3,33 гривень (три гривні, 33 коп.) оплата акцій здійснюється виключно в грошовій формі
Додано: Сер 29 тра, 2019 11:52
PGOK
Пришло требование от PGOK продать акции по 34,24 коп. Как вы на это реагируете?
Додано: Чет 30 тра, 2019 16:46
stuermer01
с пониманием))
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 11 чер, 2019 13:23
а у меня нет к такому произволу никакого понимания!
Я предложил им мою цену. Мой хранитель прислал вот такое:
"Повідомляємо про отримання Центральним депозитарієм
від ПрАТ "Полтавський ГЗК" повідомлення про перерахування коштів та документа банку про оплату акцій.
Знято обмеження на здійснення операцій з акціями UA4000175251 виключно для операцій їх переведення на рахунок заявника вимоги.
Після отримання від Центрального депозитарія відповідного розпорядження, цінні папери буде списано."
Додано: Вів 11 чер, 2019 14:39
Поздно возмущаться и кричать " ЗРАДА" закон принят давно...
Мы тут все прошли подобную хрень и по гокам и по меткомбинатам...
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