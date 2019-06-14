Squeeze-out

а у меня нет к такому произволу никакого понимания! Я предложил им мою цену. Мой хранитель прислал вот такое:
"Повідомляємо про отримання Центральним депозитарієм від ПрАТ "Полтавський ГЗК" повідомлення про перерахування коштів та документа банку про оплату акцій. Знято обмеження на здійснення операцій з акціями UA4000175251 виключно для операцій їх переведення на рахунок заявника вимоги. Після отримання від Центрального депозитарія відповідного розпорядження, цінні папери буде списано."
Власник домінуючого контрольного пакета акцій "Ferrexpo AG" реалізує свої права щодо викупу акцій у міноритарних акціонерів, відповідно до Закону України від 23 березня 2017 року N 1983-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах" та ст. 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства". Відповідно до Висновку суб’єкта оціночної діяльності, ринкова вартість однієї простої іменної акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» станом на 01.04.2019 р. становить: 34,24 (тридцять чотири) гривні 24 коп. за одну акцію. Щоб отримати кошти за акції Товариства, Вам необхідно звернутись до найближчого відділення «Акордбанку» у Вашому регіоні. Нижче посилання на сайт банку, де Ви можете отримати необхідну Вам інформацію. http://accordbank.com.ua/main/ua/news/detail/512.htm Фізичним особам необхідно мати при собі паспорт та іден.код.
я никуда не пойду и ничего подписывать не буду, если принесут! пусть засунут своего оценщика себе ...
на счете эскроу. открытом заявителем требования в Аккордбанке. как только деньги поступят на этот счет, банк даст справку для НДУ, НДУ выставит распоряжение и акции будут списаны. а вы, вместе с остальными минорами, бенефициары этого счета эскроу. хотите берите деньги, хотите не берите.