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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 16 чер, 2019 08:58
Коллективный иск
Я 18 лет живу в Германии. В 2009 мне сделали squeeze-out по акциям Vympelcom по такой цене, что претензий у меня не было. Это Европейская практика. На Западе частных инвесторов уважают. Акции российского оператора мобильной связи. Я не понимаю, почему когда Украина идет в Европу, тут принят закон, который противоречит европейской практике? Нужно собраться всем миноритариям (не только PGOK), у кого так отжали акции и подать коллективный иск в украинский суд, потом в апелляционный и идти дальше по инстанциям до Европейского суда. Пока не признают этот закон противоречащим европейскому инвестиционному законодательству.
Додано: Нед 16 чер, 2019 09:02
Re: Squeeze-out
В опросе "Що Ви готові витратити,щоб Розділ XI закону про АТ (про примусовий викуп) був відмінений?" должен лидировать пункт 10, а не пункты 7 и 8 !
Додано: Нед 16 чер, 2019 11:45
так и делают.
если не ошибаюсь, одно из дел уже в Верховном суде.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 16 чер, 2019 13:22
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