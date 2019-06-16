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Squeeze-out

Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 38394041

Що Ви готові витратити,щоб Розділ XI закону про АТ(про примусовий викуп)був відмінений?

Squeeze-out 7.3 5 38
1. Я готовий очолити процес боротьби при допомозі інших;
3%
1
2. За моїми плечима є подібні виграні справи в судах, можу надати серйозну юридичну підтримку;
3%
1
3. Більше 10 млн грн;
3%
1
4. 1 - 10 млн грн;
3%
1
5. 100 тис - 1 млн грн;
3%
1
6. 10 тис - 100 тис грн;
11%
4
7. менше 10 тис грн;
29%
11
8. Глибоко стурбований, обурений, співчуваю, морально підтримую, але почекаю, коли хтось за мене зробить моє життя кращим;
24%
9
9. Хтось звернеться і ВР сама приведе розділ Закону у відповідність до Конституції / мені байдуже / у мене (уже) немає свого майна / від мене нічого не залежить.
5%
2
10. Я не проти, щоб моїм майном розпоряджалися без моєї згоди, головне, щоб добре заплатили.
18%
7
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 08:58

Коллективный иск

Я 18 лет живу в Германии. В 2009 мне сделали squeeze-out по акциям Vympelcom по такой цене, что претензий у меня не было. Это Европейская практика. На Западе частных инвесторов уважают. Акции российского оператора мобильной связи. Я не понимаю, почему когда Украина идет в Европу, тут принят закон, который противоречит европейской практике? Нужно собраться всем миноритариям (не только PGOK), у кого так отжали акции и подать коллективный иск в украинский суд, потом в апелляционный и идти дальше по инстанциям до Европейского суда. Пока не признают этот закон противоречащим европейскому инвестиционному законодательству.
stuermer01
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 09:02

Re: Squeeze-out

В опросе "Що Ви готові витратити,щоб Розділ XI закону про АТ (про примусовий викуп) був відмінений?" должен лидировать пункт 10, а не пункты 7 и 8 !
stuermer01
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 11:45

  stuermer01 написав:...Нужно собраться всем миноритариям (не только PGOK), у кого так отжали акции и подать коллективный иск в украинский суд, потом в апелляционный и идти дальше по инстанциям до Европейского суда. Пока не признают этот закон противоречащим европейскому инвестиционному законодательству.

так и делают.
если не ошибаюсь, одно из дел уже в Верховном суде.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 13:22

  Yuri_T написав:так и делают. если не ошибаюсь, одно из дел уже в Верховном суде.

если это коллективный иск, то я готов присоединиться к нему.
stuermer01
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 11:22

  stuermer01 написав:
  Yuri_T написав:так и делают. если не ошибаюсь, одно из дел уже в Верховном суде.

если это коллективный иск, то я готов присоединиться к нему.

извините, этап лозунгов и деклараций давно пройден, не интересно.
вам не мешало бы самостоятельно поискать материалы дел или, хотя бы, прочитать эту ветку от начала.
для общих знаний.
многие вопросы отпадут сами собой.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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  #<1 ... 38394041
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