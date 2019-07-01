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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 16 чер, 2019 08:58
Коллективный иск
Я 18 лет живу в Германии. В 2009 мне сделали squeeze-out по акциям Vympelcom по такой цене, что претензий у меня не было. Это Европейская практика. На Западе частных инвесторов уважают. Акции российского оператора мобильной связи. Я не понимаю, почему когда Украина идет в Европу, тут принят закон, который противоречит европейской практике? Нужно собраться всем миноритариям (не только PGOK), у кого так отжали акции и подать коллективный иск в украинский суд, потом в апелляционный и идти дальше по инстанциям до Европейского суда. Пока не признают этот закон противоречащим европейскому инвестиционному законодательству.
Додано: Нед 16 чер, 2019 09:02
Re: Squeeze-out
В опросе "Що Ви готові витратити,щоб Розділ XI закону про АТ (про примусовий викуп) був відмінений?" должен лидировать пункт 10, а не пункты 7 и 8 !
Додано: Нед 16 чер, 2019 11:45
так и делают.
если не ошибаюсь, одно из дел уже в Верховном суде.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 16 чер, 2019 13:22
Додано: Пон 17 чер, 2019 11:22
извините, этап лозунгов и деклараций давно пройден, не интересно.
вам не мешало бы самостоятельно поискать материалы дел или, хотя бы, прочитать эту ветку от начала.
для общих знаний.
многие вопросы отпадут сами собой.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 28 чер, 2019 08:02
Yuri_T
Приветствую!
Как по вашему мнению есть ли шансы на замену команды НКЦПФР после нового правительства? и смогут ли новые люди найти решение проблемы CКВИЗА ?
Додано: Нед 30 чер, 2019 15:39
Додано: Нед 30 чер, 2019 18:53
St/2
Добрый день.
Ваш пост звучит как издевка, особенно на этой ветке...Может лучше на ветке международного ФР отжигать?
Додано: Пон 01 лип, 2019 23:54
насколько я понимаю, это компетенция президента.
срок полномочий 6 лет.
из практики, текущий состав увольнять никто не будет, разве что мягко "попросят".
их назначили 30 января 2015г., т.е. еще 1,5 года полномочий.
к тому времени все отсквизятся в текущем формате и как таковой "проблемы" не останется.
смогут ли отрегулировать на будущее? конечно отрегулируют.
только нас, как миноров эмитентов эпохи массовой приватизации и инэт.трейдинга, это уже будет мало интересовать.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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