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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 16 лип, 2019 12:51
Re: Squeeze-out
Додано: Вів 16 лип, 2019 17:21
Тем у кого покупали по биржевому курсу за 3 месяца, могут судится по цене так как НКЦПФР не утверждала формулу расчета стоимости за три месяца, её нет в природе. Есть только за один день и довольно сложная. Согласно положению про биржи все формулы должны быть согласованы с НКЦПФР и утверждены ею.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:15
Squeeze-out
Всем привет! Только присоединился сюда))
Что такое squeeze-out?
Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:30
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