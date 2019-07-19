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Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 16 лип, 2019 12:51
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stuermer01
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Додано: Вів 16 лип, 2019 17:21
vladislavlvov написав:St/2
Добрый день.
Ваш пост звучит как издевка, особенно на этой ветке...Может лучше на ветке международного ФР отжигать?
Тем у кого покупали по биржевому курсу за 3 месяца, могут судится по цене так как НКЦПФР не утверждала формулу расчета стоимости за три месяца, её нет в природе. Есть только за один день и довольно сложная. Согласно положению про биржи все формулы должны быть согласованы с НКЦПФР и утверждены ею.
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innamax2008
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:15
Всем привет! Только присоединился сюда))
Что такое squeeze-out?
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vadymbanker
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:30
vadymbanker написав:
Всем привет! Только присоединился сюда))
Что такое squeeze-out?
Счастливый Вы человек!!! Мне бы то же никогда не знать бы , что это такое!
Вот если бы я, как Вы..., хрен бы я сюда вообще забрел бы
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VitaliyN
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 21:22
VitaliyN написав:
vadymbanker написав:
Всем привет! Только присоединился сюда))
Что такое squeeze-out?
Счастливый Вы человек!!! Мне бы то же никогда не знать бы , что это такое!
Вот если бы я, как Вы..., хрен бы я сюда вообще забрел бы
дословный перевод выжить. Значит это принудительный выкуп акции-облигаций?
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vadymbanker
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