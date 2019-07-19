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Squeeze-out

Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 39404142

Що Ви готові витратити,щоб Розділ XI закону про АТ(про примусовий викуп)був відмінений?

Squeeze-out 7.3 5 38
1. Я готовий очолити процес боротьби при допомозі інших;
3%
1
2. За моїми плечима є подібні виграні справи в судах, можу надати серйозну юридичну підтримку;
3%
1
3. Більше 10 млн грн;
3%
1
4. 1 - 10 млн грн;
3%
1
5. 100 тис - 1 млн грн;
3%
1
6. 10 тис - 100 тис грн;
11%
4
7. менше 10 тис грн;
29%
11
8. Глибоко стурбований, обурений, співчуваю, морально підтримую, але почекаю, коли хтось за мене зробить моє життя кращим;
24%
9
9. Хтось звернеться і ВР сама приведе розділ Закону у відповідність до Конституції / мені байдуже / у мене (уже) немає свого майна / від мене нічого не залежить.
5%
2
10. Я не проти, щоб моїм майном розпоряджалися без моєї згоди, головне, щоб добре заплатили.
18%
7
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 12:51

Re: Squeeze-out

https://bin.ua/news/economics/laws/2373 ... ariev.html
stuermer01
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 17:21

  vladislavlvov написав:St/2
Добрый день.
Ваш пост звучит как издевка, особенно на этой ветке...Может лучше на ветке международного ФР отжигать?

Тем у кого покупали по биржевому курсу за 3 месяца, могут судится по цене так как НКЦПФР не утверждала формулу расчета стоимости за три месяца, её нет в природе. Есть только за один день и довольно сложная. Согласно положению про биржи все формулы должны быть согласованы с НКЦПФР и утверждены ею.
innamax2008
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:15

Squeeze-out

Всем привет! Только присоединился сюда))

Что такое squeeze-out?
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:30

  vadymbanker написав:Всем привет! Только присоединился сюда))

Что такое squeeze-out?

:lol: :lol: :lol: Счастливый Вы человек!!! Мне бы то же никогда не знать бы , что это такое!
Вот если бы я, как Вы..., хрен бы я сюда вообще забрел бы :lol:
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 21:22

Re: Squeeze-out

VitaliyN написав:
  vadymbanker написав:Всем привет! Только присоединился сюда))

Что такое squeeze-out?

:lol: :lol: :lol: Счастливый Вы человек!!! Мне бы то же никогда не знать бы , что это такое!
Вот если бы я, как Вы..., хрен бы я сюда вообще забрел бы :lol:
дословный перевод выжить. Значит это принудительный выкуп акции-облигаций?
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 10:15

Именно акций!
VitaliyN
 
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  #<1 ... 39404142
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