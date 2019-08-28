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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 16 лип, 2019 12:51
Re: Squeeze-out
Додано: Вів 16 лип, 2019 17:21
Тем у кого покупали по биржевому курсу за 3 месяца, могут судится по цене так как НКЦПФР не утверждала формулу расчета стоимости за три месяца, её нет в природе. Есть только за один день и довольно сложная. Согласно положению про биржи все формулы должны быть согласованы с НКЦПФР и утверждены ею.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:15
Squeeze-out
Всем привет! Только присоединился сюда))
Что такое squeeze-out?
Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:30
Додано: П'ят 19 лип, 2019 21:22
Re: Squeeze-out
дословный перевод выжить. Значит это принудительный выкуп акции-облигаций?
Додано: Сер 28 сер, 2019 16:44
В тему статейка.
Додано: Сер 28 сер, 2019 21:19
tumos
Да что статья !
Тут намедни, Игорь Валерьевич (в сквизах доселе незамеченный) о национализации заговорил. Они у него точно стальные ибо железная руда ему покоя не дает.
Сквизаут 2.0 (перезагрузка). Национализация государством Украина Азовстали по 0,56грн., ММКИ по 0,08грн. ну и Авдеевка разумеется тоже, по самой что ни на есть Справедливой цене затвердженій Наглядовою радою безпосередньо самого акціонерного товариста визначеній Незалежним оцінювачем на підставах викупу корпоративних прав згідно законодавства та схваленій Комісією з цінних паперів.
Ps. Для такого благородного дела, готов забыть даже про собственные интересы. Это я о себе
Додано: Чет 29 сер, 2019 07:58
Может быть кто-то знает из каких соображений АБ Аваль пока еще не задействовал эту процедуру ?
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