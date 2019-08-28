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Squeeze-out

Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 39404142

Що Ви готові витратити,щоб Розділ XI закону про АТ(про примусовий викуп)був відмінений?

Squeeze-out 7.3 5 38
1. Я готовий очолити процес боротьби при допомозі інших;
3%
1
2. За моїми плечима є подібні виграні справи в судах, можу надати серйозну юридичну підтримку;
3%
1
3. Більше 10 млн грн;
3%
1
4. 1 - 10 млн грн;
3%
1
5. 100 тис - 1 млн грн;
3%
1
6. 10 тис - 100 тис грн;
11%
4
7. менше 10 тис грн;
29%
11
8. Глибоко стурбований, обурений, співчуваю, морально підтримую, але почекаю, коли хтось за мене зробить моє життя кращим;
24%
9
9. Хтось звернеться і ВР сама приведе розділ Закону у відповідність до Конституції / мені байдуже / у мене (уже) немає свого майна / від мене нічого не залежить.
5%
2
10. Я не проти, щоб моїм майном розпоряджалися без моєї згоди, головне, щоб добре заплатили.
18%
7
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 12:51

Re: Squeeze-out

https://bin.ua/news/economics/laws/2373 ... ariev.html
stuermer01
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 17:21

  vladislavlvov написав:St/2
Добрый день.
Ваш пост звучит как издевка, особенно на этой ветке...Может лучше на ветке международного ФР отжигать?

Тем у кого покупали по биржевому курсу за 3 месяца, могут судится по цене так как НКЦПФР не утверждала формулу расчета стоимости за три месяца, её нет в природе. Есть только за один день и довольно сложная. Согласно положению про биржи все формулы должны быть согласованы с НКЦПФР и утверждены ею.
innamax2008
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:15

Squeeze-out

Всем привет! Только присоединился сюда))

Что такое squeeze-out?
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:30

  vadymbanker написав:Всем привет! Только присоединился сюда))

Что такое squeeze-out?

:lol: :lol: :lol: Счастливый Вы человек!!! Мне бы то же никогда не знать бы , что это такое!
Вот если бы я, как Вы..., хрен бы я сюда вообще забрел бы :lol:
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 21:22

Re: Squeeze-out

VitaliyN написав:
  vadymbanker написав:Всем привет! Только присоединился сюда))

Что такое squeeze-out?

:lol: :lol: :lol: Счастливый Вы человек!!! Мне бы то же никогда не знать бы , что это такое!
Вот если бы я, как Вы..., хрен бы я сюда вообще забрел бы :lol:
дословный перевод выжить. Значит это принудительный выкуп акции-облигаций?
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 10:15

Именно акций!
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 16:44

В тему статейка.
https://protocol.ua/ru/squeeze_out_svit ... aktitsi_1/
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 21:19

tumos
Да что статья !
Тут намедни, Игорь Валерьевич (в сквизах доселе незамеченный) о национализации заговорил. Они у него точно стальные ибо железная руда ему покоя не дает.
Сквизаут 2.0 (перезагрузка). Национализация государством Украина Азовстали по 0,56грн., ММКИ по 0,08грн. ну и Авдеевка разумеется тоже, по самой что ни на есть Справедливой цене затвердженій Наглядовою радою безпосередньо самого акціонерного товариста визначеній Незалежним оцінювачем на підставах викупу корпоративних прав згідно законодавства та схваленій Комісією з цінних паперів.
Ps. Для такого благородного дела, готов забыть даже про собственные интересы. Это я о себе :mrgreen:
paolot
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 07:58

Может быть кто-то знает из каких соображений АБ Аваль пока еще не задействовал эту процедуру ?
tumos
 
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  #<1 ... 39404142
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