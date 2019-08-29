Squeeze-out

VitaliyN написав:да любой европеец понимает что акции по нашему законодательству - собственность, в конституции собственность-защищена (хоть и формально на бумаге)в конституции о корпоративных правах, акциях , сквиз-аутах нет ни слова! По этому... как и многие тут уважаемые люди, попкорном запасся на пару лет вперед... СевГок должен вернуться со всеми причитающимися дивидендами, как в моем случае. И у Вас все должно быть хорошо!
Райфайзен так сказал... Вдумайтесь. Если бы хуев Сквиз-аут не противоречил основному закону, они бы уже были там!!! нах им Вы-миноры нужны!
Что-то здесь не так. Уповать на уважение европейцами конституционных прав украинских граждан (в привязке к вопросу об Авале) я бы не стал. На сколько мне известно из прессы сквиз осуществили Креди Агриколь, УкрСиб, Кредо. Хозяева европейцы.