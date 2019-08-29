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Squeeze-out

Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 40414243

Що Ви готові витратити,щоб Розділ XI закону про АТ(про примусовий викуп)був відмінений?

Squeeze-out 7.3 5 38
1. Я готовий очолити процес боротьби при допомозі інших;
3%
1
2. За моїми плечима є подібні виграні справи в судах, можу надати серйозну юридичну підтримку;
3%
1
3. Більше 10 млн грн;
3%
1
4. 1 - 10 млн грн;
3%
1
5. 100 тис - 1 млн грн;
3%
1
6. 10 тис - 100 тис грн;
11%
4
7. менше 10 тис грн;
29%
11
8. Глибоко стурбований, обурений, співчуваю, морально підтримую, але почекаю, коли хтось за мене зробить моє життя кращим;
24%
9
9. Хтось звернеться і ВР сама приведе розділ Закону у відповідність до Конституції / мені байдуже / у мене (уже) немає свого майна / від мене нічого не залежить.
5%
2
10. Я не проти, щоб моїм майном розпоряджалися без моєї згоди, головне, щоб добре заплатили.
18%
7
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 21:58

  VitaliyN написав:да любой европеец понимает что акции по нашему законодательству - собственность, в конституции собственность-защищена (хоть и формально на бумаге)в конституции о корпоративных правах, акциях , сквиз-аутах нет ни слова! По этому... как и многие тут уважаемые люди, попкорном запасся на пару лет вперед... СевГок должен вернуться со всеми причитающимися дивидендами, как в моем случае. И у Вас все должно быть хорошо!
Райфайзен так сказал... Вдумайтесь. Если бы хуев Сквиз-аут не противоречил основному закону, они бы уже были там!!! нах им Вы-миноры нужны!


Что-то здесь не так. Уповать на уважение европейцами конституционных прав украинских граждан (в привязке к вопросу об Авале) я бы не стал. На сколько мне известно из прессы сквиз осуществили Креди Агриколь, УкрСиб, Кредо. Хозяева европейцы.
tumos
 
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  #<1 ... 40414243
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