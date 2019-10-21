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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 40414243 Що Ви готові витратити,щоб Розділ XI закону про АТ(про примусовий викуп)був відмінений? Squeeze-out 7.1 5 39 1. Я готовий очолити процес боротьби при допомозі інших; 5% 2 2. За моїми плечима є подібні виграні справи в судах, можу надати серйозну юридичну підтримку; 3% 1 3. Більше 10 млн грн; 3% 1 4. 1 - 10 млн грн; 3% 1 5. 100 тис - 1 млн грн; 3% 1 6. 10 тис - 100 тис грн; 10% 4 7. менше 10 тис грн; 28% 11 8. Глибоко стурбований, обурений, співчуваю, морально підтримую, але почекаю, коли хтось за мене зробить моє життя кращим; 23% 9 9. Хтось звернеться і ВР сама приведе розділ Закону у відповідність до Конституції / мені байдуже / у мене (уже) немає свого майна / від мене нічого не залежить. 5% 2 10. Я не проти, щоб моїм майном розпоряджалися без моєї згоди, головне, щоб добре заплатили. 18% 7 Всього голосів : 39 Додано: Чет 29 сер, 2019 21:58 VitaliyN написав: да любой европеец понимает что акции по нашему законодательству - собственность, в конституции собственность-защищена (хоть и формально на бумаге)в конституции о корпоративных правах, акциях , сквиз-аутах нет ни слова! По этому... как и многие тут уважаемые люди, попкорном запасся на пару лет вперед... СевГок должен вернуться со всеми причитающимися дивидендами, как в моем случае. И у Вас все должно быть хорошо!

Райфайзен так сказал... Вдумайтесь. Если бы хуев Сквиз-аут не противоречил основному закону, они бы уже были там!!! нах им Вы-миноры нужны! да любой европеец понимает что акции по нашему законодательству - собственность, в конституции собственность-защищена (хоть и формально на бумаге)в конституции о корпоративных правах, акциях , сквиз-аутах нет ни слова! По этому... как и многие тут уважаемые люди, попкорном запасся на пару лет вперед... СевГок должен вернуться со всеми причитающимися дивидендами, как в моем случае. И у Вас все должно быть хорошо!Райфайзен так сказал... Вдумайтесь. Если бы хуев Сквиз-аут не противоречил основному закону, они бы уже были там!!! нах им Вы-миноры нужны!



Что-то здесь не так. Уповать на уважение европейцами конституционных прав украинских граждан (в привязке к вопросу об Авале) я бы не стал. На сколько мне известно из прессы сквиз осуществили Креди Агриколь, УкрСиб, Кредо. Хозяева европейцы. Что-то здесь не так. Уповать на уважение европейцами конституционных прав украинских граждан (в привязке к вопросу об Авале) я бы не стал. На сколько мне известно из прессы сквиз осуществили Креди Агриколь, УкрСиб, Кредо. Хозяева европейцы. tumos Повідомлень: 986 З нами з: 12.03.09 Подякував: 6 раз. Подякували: 66 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 сер, 2019 07:12 tumos

мож лоханулись

А Аваль ждет!!! мож лоханулисьА Аваль ждет!!! VitaliyN Повідомлень: 23 З нами з: 05.10.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 сер, 2019 07:24 tumos

Вы меня не совсем так поняли.

Мы, миноры и для европейцев - никто,

Тут дело в другом. Есть чуйка, что сквиз признают противоречащим конституции. Подання ж уже есть. КС будет рассматривать.

АВАЛЬ ждет, что б не совершать лишних телодвижений...( акции забрать, потом отдавать... да еще и с дивами).

Когда КС поставит точку, и если эта точка будет не такой, какую я ожидаю (возможно по своей наивности в этом вопросе) ... АВАЛЬ отсквизит аж бегом... И не сомневайтесь! VitaliyN Повідомлень: 23 З нами з: 05.10.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 сер, 2019 08:22 VitaliyN написав: Есть чуйка, что сквиз признают противоречащим конституции. Подання ж уже есть. КС будет рассматривать.

АВАЛЬ ждет, что б не совершать лишних телодвижений...( акции забрать, потом отдавать... да еще и с дивами).

Есть чуйка, что сквиз признают противоречащим конституции. Подання ж уже есть. КС будет рассматривать.АВАЛЬ ждет, что б не совершать лишних телодвижений...( акции забрать, потом отдавать... да еще и с дивами).



Есть у меня сомнения, что в случае постановления положительного решения КСУ в пользу миноритариев оно будет действовать задним числом. Что с возу упало...

Посмотрим.

PS

Наверное следует добавить, что шансы сохраняюся у тех миноритариев, которые еще находятся в судебном процессе. Судя по практике ЕСПЧ процедуру сквиза он признает неправомерной только в том случае, если лишение собственности сопровождается без выплаты компенсации, которая соответствует реальной стоимости имущества. Так что те, кто судится по вопросу цены выкупа имеет возможность затем перенести спор в ЕСПЧ. ИМХО. Есть у меня сомнения, что в случае постановления положительного решения КСУ в пользу миноритариев оно будет действовать задним числом. Что с возу упало...Посмотрим.PSНаверное следует добавить, что шансы сохраняюся у тех миноритариев, которые еще находятся в судебном процессе. Судя по практике ЕСПЧ процедуру сквиза он признает неправомерной только в том случае, если лишение собственности сопровождается без выплаты компенсации, которая соответствует реальной стоимости имущества. Так что те, кто судится по вопросу цены выкупа имеет возможность затем перенести спор в ЕСПЧ. ИМХО. tumos Повідомлень: 986 З нами з: 12.03.09 Подякував: 6 раз. Подякували: 66 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 жов, 2019 11:52 tumos

ухвалою КСУ відмовлено у відкритті конституційного провадження у справі 10.10.2019

http://www.ccu.gov.ua/novyna/konstytuci ... -2019-roku ухвалою КСУ відмовлено у відкритті конституційного провадження у справі 10.10.2019 ljasch Повідомлень: 2 З нами з: 16.10.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 жов, 2019 15:43 Re: Squeeze-out Мегабанк сквиз не планирует? vadymbanker Повідомлень: 318 З нами з: 05.06.16 Подякував: 4 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 40414243 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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