Squeeze-out

VitaliyN написав:да любой европеец понимает что акции по нашему законодательству - собственность, в конституции собственность-защищена (хоть и формально на бумаге)в конституции о корпоративных правах, акциях , сквиз-аутах нет ни слова! По этому... как и многие тут уважаемые люди, попкорном запасся на пару лет вперед... СевГок должен вернуться со всеми причитающимися дивидендами, как в моем случае. И у Вас все должно быть хорошо! Райфайзен так сказал... Вдумайтесь. Если бы хуев Сквиз-аут не противоречил основному закону, они бы уже были там!!! нах им Вы-миноры нужны!
Что-то здесь не так. Уповать на уважение европейцами конституционных прав украинских граждан (в привязке к вопросу об Авале) я бы не стал. На сколько мне известно из прессы сквиз осуществили Креди Агриколь, УкрСиб, Кредо. Хозяева европейцы.
tumos Вы меня не совсем так поняли. Мы, миноры и для европейцев - никто, Тут дело в другом. Есть чуйка, что сквиз признают противоречащим конституции. Подання ж уже есть. КС будет рассматривать. АВАЛЬ ждет, что б не совершать лишних телодвижений...( акции забрать, потом отдавать... да еще и с дивами). Когда КС поставит точку, и если эта точка будет не такой, какую я ожидаю (возможно по своей наивности в этом вопросе) ... АВАЛЬ отсквизит аж бегом... И не сомневайтесь!
VitaliyN написав:Есть чуйка, что сквиз признают противоречащим конституции. Подання ж уже есть. КС будет рассматривать. АВАЛЬ ждет, что б не совершать лишних телодвижений...( акции забрать, потом отдавать... да еще и с дивами).
Есть у меня сомнения, что в случае постановления положительного решения КСУ в пользу миноритариев оно будет действовать задним числом. Что с возу упало... Посмотрим. PS Наверное следует добавить, что шансы сохраняюся у тех миноритариев, которые еще находятся в судебном процессе. Судя по практике ЕСПЧ процедуру сквиза он признает неправомерной только в том случае, если лишение собственности сопровождается без выплаты компенсации, которая соответствует реальной стоимости имущества. Так что те, кто судится по вопросу цены выкупа имеет возможность затем перенести спор в ЕСПЧ. ИМХО.
По простому причини відхилення такі: 1. Судді, бідні, не знають що перевіряти, бо 65(2) містить аж 17 частин, а в прикінцевих положеннях закону №1983, розділ 2 п.2 містить аж 8 абзаців ! 2. Подекуди депутати наводять зміст положень, але не просять перевірити на конституційність. 3. Депутати необґрунтували твердження щодо неконституційності, це лише їхні судження. Отже це не є доказом неконституційності і крапка. Ще по-простішому: депутати не до кінця обґрунтували суду, що закон порушує Конституцію. 4. Квіточка на тортик. Висновок КСУ: відмовити у перевірці 65(2), бо це не наша компетенція.