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Squeeze-out

Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 40414243

Що Ви готові витратити,щоб Розділ XI закону про АТ(про примусовий викуп)був відмінений?

Squeeze-out 7.1 5 39
1. Я готовий очолити процес боротьби при допомозі інших;
5%
2
2. За моїми плечима є подібні виграні справи в судах, можу надати серйозну юридичну підтримку;
3%
1
3. Більше 10 млн грн;
3%
1
4. 1 - 10 млн грн;
3%
1
5. 100 тис - 1 млн грн;
3%
1
6. 10 тис - 100 тис грн;
10%
4
7. менше 10 тис грн;
28%
11
8. Глибоко стурбований, обурений, співчуваю, морально підтримую, але почекаю, коли хтось за мене зробить моє життя кращим;
23%
9
9. Хтось звернеться і ВР сама приведе розділ Закону у відповідність до Конституції / мені байдуже / у мене (уже) немає свого майна / від мене нічого не залежить.
5%
2
10. Я не проти, щоб моїм майном розпоряджалися без моєї згоди, головне, щоб добре заплатили.
18%
7
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 21:58

  VitaliyN написав:да любой европеец понимает что акции по нашему законодательству - собственность, в конституции собственность-защищена (хоть и формально на бумаге)в конституции о корпоративных правах, акциях , сквиз-аутах нет ни слова! По этому... как и многие тут уважаемые люди, попкорном запасся на пару лет вперед... СевГок должен вернуться со всеми причитающимися дивидендами, как в моем случае. И у Вас все должно быть хорошо!
Райфайзен так сказал... Вдумайтесь. Если бы хуев Сквиз-аут не противоречил основному закону, они бы уже были там!!! нах им Вы-миноры нужны!


Что-то здесь не так. Уповать на уважение европейцами конституционных прав украинских граждан (в привязке к вопросу об Авале) я бы не стал. На сколько мне известно из прессы сквиз осуществили Креди Агриколь, УкрСиб, Кредо. Хозяева европейцы.
tumos
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 07:12

tumos
мож лоханулись :mrgreen:
А Аваль ждет!!!
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 07:24

tumos
Вы меня не совсем так поняли.
Мы, миноры и для европейцев - никто,
Тут дело в другом. Есть чуйка, что сквиз признают противоречащим конституции. Подання ж уже есть. КС будет рассматривать.
АВАЛЬ ждет, что б не совершать лишних телодвижений...( акции забрать, потом отдавать... да еще и с дивами).
Когда КС поставит точку, и если эта точка будет не такой, какую я ожидаю (возможно по своей наивности в этом вопросе) ... АВАЛЬ отсквизит аж бегом... И не сомневайтесь!
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 08:22

  VitaliyN написав:Есть чуйка, что сквиз признают противоречащим конституции. Подання ж уже есть. КС будет рассматривать.
АВАЛЬ ждет, что б не совершать лишних телодвижений...( акции забрать, потом отдавать... да еще и с дивами).


Есть у меня сомнения, что в случае постановления положительного решения КСУ в пользу миноритариев оно будет действовать задним числом. Что с возу упало...
Посмотрим.
PS
Наверное следует добавить, что шансы сохраняюся у тех миноритариев, которые еще находятся в судебном процессе. Судя по практике ЕСПЧ процедуру сквиза он признает неправомерной только в том случае, если лишение собственности сопровождается без выплаты компенсации, которая соответствует реальной стоимости имущества. Так что те, кто судится по вопросу цены выкупа имеет возможность затем перенести спор в ЕСПЧ. ИМХО.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 11:52

tumos
ухвалою КСУ відмовлено у відкритті конституційного провадження у справі 10.10.2019
http://www.ccu.gov.ua/novyna/konstytuci ... -2019-roku
ljasch
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 15:43

Re: Squeeze-out

Мегабанк сквиз не планирует?
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 15:47

Vladimir1977
Необходимо подававать колективный Иск по Squeeze-out на Метинвест по месту регистарции в Голандии.
В одиночку в Украине судится против Ахметова нет смысла.
ljasch
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 14:09

Ухвала великої палати КСУ про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за поданням 47 нардепів щодо відповідності Конституції України положень статті 65(2) ЗУ "Про акціонерні товариства" ...
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/fil ... y_2019.pdf
Можна починати читати цей дурдом з 4 сторінки.
Окрема думка судді КСУ Первомайського О.О. щодо ухвали шостої палати КСУ від 10.10.2019
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/fil ... 2019_1.pdf
Первомайському респект і уважуха ! Є ще в палаті нормальні люди.
Serhij
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 14:47

По простому причини відхилення такі:
1. Судді, бідні, не знають що перевіряти, бо 65(2) містить аж 17 частин, а в прикінцевих положеннях закону №1983, розділ 2 п.2 містить аж 8 абзаців !
2. Подекуди депутати наводять зміст положень, але не просять перевірити на конституційність.
3. Депутати необґрунтували твердження щодо неконституційності, це лише їхні судження. Отже це не є доказом неконституційності і крапка. Ще по-простішому: депутати не до кінця обґрунтували суду, що закон порушує Конституцію.
4. Квіточка на тортик. Висновок КСУ: відмовити у перевірці 65(2), бо це не наша компетенція.
Serhij
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