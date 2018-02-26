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Нацбанк: готівка з карткових
рахунків може видаватися...

Нацбанк: готівка з карткових рахунків може видаватися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 23:07

Нацбанк: готівка з карткових рахунків може видаватися...

Пропонуємо до обговорення:
Банкам дозволили видавати готівку без додаткових перевірок людей.

Дивися повний текст Нацбанк: готівка з карткових рахунків може видаватися без паспорта.
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