На міський бюджет Дніпра не будуть покладені додаткові фінансові зобов'язання з будівництва метро в розмірі 220 мільйонів гривень.
Дивися повний текст Будівництво метрополітену в Дніпрі звільнять від сплати ПДВ.
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Додано: Суб 03 бер, 2018 23:22
Будівництво метрополітену в Дніпрі звільнять від сплати ПДВ
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Дивися повний текст Будівництво метрополітену в Дніпрі звільнять від сплати ПДВ.
Додано: Суб 03 бер, 2018 23:22
Те станции, конечно, многое в городе изменят, но чтобы смысл от метрополитена в Днепре был ощутимый, надо, чтобы ббыла хотя бы езе одна ветка. Причем не в направлении какого-нить из относительно удобных в плане транспорта массивово вроде Победы или Тополя, а к Левобережным всяким или Приднепровску
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