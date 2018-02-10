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Будівництво метрополітену в
Дніпрі звільнять від сплати ПДВ

Будівництво метрополітену в Дніпрі звільнять від сплати ПДВ
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 23:22

Будівництво метрополітену в Дніпрі звільнять від сплати ПДВ

Пропонуємо до обговорення:
На міський бюджет Дніпра не будуть покладені додаткові фінансові зобов'язання з будівництва метро в розмірі 220 мільйонів гривень.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 23:22

Те станции, конечно, многое в городе изменят, но чтобы смысл от метрополитена в Днепре был ощутимый, надо, чтобы ббыла хотя бы езе одна ветка. Причем не в направлении какого-нить из относительно удобных в плане транспорта массивово вроде Победы или Тополя, а к Левобережным всяким или Приднепровску
max_us_ua
 
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